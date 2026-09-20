Ovo je njihova igra, ovo je njihov svet

I upravo je način na koji je stigao do rekorda možda zanimljiviji od samog rekorda. Naime, u 51. minutu nije odustao od akcije posle izgubljene lopte, ponovo je osvojio posed i potom desnom nogom poslao odličan centaršut koji je Rafinja glavom pretvorio u 2:1. U 69. minutu uradio je nešto drugačije. Ovoga puta centrirao, već je poslao dubinsku loptu iza odbrane, dovoljno preciznu da Rafinja izađe pred golmana i lobom stavi tačku na nova tri boda!

Barselonina "desetka" sada ima 51 asistenciju na 159 zvaničnih utakmica za prvi tim u svim takmičenjima, a granicu od 50 probila je sa svega 19 godina i 68 dana. Prema podacima Opte, Jamal je time postao najmlađi fudbaler nekog kluba iz Primere koji je stigao do 50 asistencija najmanje od sezone 2013/14, od kada se zapravo vodi evidencija za tu kategoriju. Dosadašnji rekord pripadao je Vinisijusu Žunioru i Brazilac je 50. asistenciju u dresu Real Madrida zabeležio u maju 2023. godine, kada je imao 22 godine i 298 dana. Jamal je do iste brojke stigao tri godine i 230 dana ranije...

Dok je Jamal oborio Vinisijusov rekord, drugi je nastavio da juri brojke kakve su dosad pripadale samo Lionelu Mesiju i Kristijanu Ronaldu. Ono što Rafinja radi na početku sezone teško se više može opisivati samo kao dobra forma i prevazilazi granice momenta u kojem se igrač nalazi. Brazilac je posle het-trika u Sevilji stigao do 12 golova u prvih sedam kola španskog prvenstva. Time je nadmašio najbolji Mesijev golgeterski početak u istom periodu sezone, pošto je Argentinac u prvih sedam kola takmičarske 2017/18. zabeležio 11 pogodaka. Rafinja je ujedno izjednačio učinak Marijana Martina, Prudena, Kampanala i Kinija, koji su u različitim epohama takođe stizali do 12 golova posle sedam kola.

Ispred njega su u istoriji španskog prvenstva u tom trenutku ostala samo dvojica. Kristijano Ronaldo je sezonu 2014/15. otvorio sa 13 golova, dok je Ečevarija za Ovijedo svojevremeno stigao do 14. Rafinja je, dakle, posle sedam utakmica u posebnom društvu španskog klupskog fudbala. Pritom, het-trik protiv Sevilje bio mu je drugi uzastopni u prvenstvu. Ako bi to uspeo da ponovo i u sledećoj utakmici, uradio bi nešto nešto što u Barseloni nisu uspeli ni Leo Mesi ni Luis Suarez. Mesi je dva puta u karijeri vezao po dva het-trika, Suarez jednom, dok u istoriji Primere takav niz uspeli su da naprave samo Langara sa Ovijedom 1934/35. i Zara sa Atletikom iz Bilbaa 1946/47.

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Još upečatljivije deluje kada se pogleda koliko malo Rafinji trenutno treba da bi stigao do gola. Računajući i Ligu šampiona, Brazilac je ove sezone uputio 22 udarca. Samo jedan završio je van okvira gola, dva na stativi, dok je od 19 šuteva u okvir čak 14 završilo u mreži! Njegova fudbalska transformacija je možda jednako zanimljiva kao i brojke kojim je obogatio svoj rezime. Rafinja je u Barselonu stigao kao desno krilo, međutim pojava Lamina Jamala pomerila ga je ulevo, a posle odlazaka Roberta Levandovskog i Ferana Toresa, kao i neuspelog pokušaja Barselone da dovede Hulijana Alvareza, Flik ga je ove sezone prebacio u sam špic napada. Ispostavilo se da je dobio "devetku" koju možda nije ni znao da ima.

U tome se, na neki način, spajaju i njihove priče. Jamalova eksplozija prvo je promenila Rafinjin položaj na terenu, ali ga nije izgurala iz Barselonine igre. Naprotiv. Brazilac je pronalazio nove uloge, a danas njih dvojica sve češće izgledaju kao dva dela istog mehanizma, jer jedan širi teren, navlači nekoliko protivničkih igrača na sebe i pronalazi savršeno dodavanje za saigrače, dok drugi napada prostor i šanse pretvara u gol.

U Sevilji je sve to izgledalo gotovo školski. Za Barselonu je, ipak, od svih rekorda važnije nešto drugo, a to je da trenutno u sastavu ima i čoveka koji fantastično kreira i koji egzekutora kome tako malo treba da bude ubojit.

Ovo je njihova igra, ovo je njihovo vreme. I njihov svet koji, bar zasad, drže pod nogama.