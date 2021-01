Ostavio je Ričmond Boaći dubok trag u Crvenoj zvezdi. Stigao je pre četiri godine u Beograd iz italijanske Latine i oduševio. Minulog meseca je napustio klub po isteku saradnje i u Gani čeka novi angažman. Govorio je za lokalni radio Hepi i otkrio da mu je četiri meseca pre prelaska sveštenik govorio o prelasku u redove kluba sa stadiona "Rajko Mitić".

Kako je otkrio u razgovoru za pomenutu radio stanicu sveštanik mu je pre prelaska u Srbiju rekao da će dva kluba pokazati interesovanje za njegove usluge, jedan sa jarko žutim dresovima (u pitanju je bio Viljareal) i još jedan sa crveno-belim dresovima.

"Pre nego što sam se preselio u Srbiju, moj sveštenik mi je rekao da će dva kluba biti zainteresovana za mene. Četiri meseca kasnije moj bivši agent Oliver Artur me je obavestio da dva kluba žele da me potpišu. Tako da sam popričao sa svojim sveštenikom o prelasku u redove Crvene zvezde, tima u crveno-belim dresovima o kojem je govorio. Do dolaska u Srbiju nisam znao ništa o klubu. Sada Gana zbog mene zna šta je beogradska Crvene zvezda. Bilo je to Božje delo", izjavio je Boaći.

IZBOR UREDNIKA

Stigao je bez puno pompe iz italijanskog niželigaša na pozajmicu u trajanju od godinu i po dana, već u prvoj polusezoni je pokazao da će biti izvrsno pojačanje za crveno-bele. Postigao je 16 golova na 19 nastupa u svim takmičenjima. Posle nešto više od provedenih godinu dana u klubu doneo je Zvezdi profit od 5.500.000 evra, kada je otišao u Kinu u redove Đangsua, da bi se samo šest meseci kasnije vratio u klub posle neuspešne epizode u najmnogoljudnijoj zemlji sveta. Posto je tako prvi inostrani igrač koji je u dva navrata nosio dres Crvene zvezde, a sa 60 postignutih golova danas ponosno nosi i titulu najboljeg stranog strelca u istoriji kluba.

Što se tiče njegovog nastavka karijere, bilo je priče da postoji interesovanje Vojvodine, ali su ubrzo iz novosadskog kluba to demantovali. Boaći jedino zna da će u jednom trenutku poneti dres najuspešnijeg kluba u Gani, Asante Kotokoa.

"Pre nego što se povučem igraću za Asante Kotoko. Veliki sam navijač i definitivno ću odigrati makar jednu sezoun za klub pre nego što odem u penziju. Ako želite da igrate za Kotoko morate da trenirate jače i da budete konstantni", naveo je bivši napadač Crvene zvezde.

Ostavio je dubok trag ne samo u Zvezdi već u čitavom srpskom fudbalu, pa ko zna, možda ga sudbina ponovo dovede u našu zemlju, koja je popularnom Boćku definitivno prirasla srcu.