Rejting Zinedina Zidana u Real Madridu nikada nije bio na nižem nivou, atmosfera u Barseloni nikad gora u poslednjih desetak godina. Na sve to dolazi prvi El Klasiko u sezoni koji niko od dva ljuta rivala ne bi smeo da izgubi. Ili bolje reći, ne sme.

Pobeda bi kupila vreme i mir u oba tabora. Bila bi injekcija samopouzdanja za nastavak sezone. Maskirala bi mnoge probleme koji su očigledni. Remi bi bio knedla u grlu koja bi se nekako prećutno progutala, ali bi samo odložila neminovno. Poraz bi dao municiju kritičarima da ispale zaslužen rafal na obe adrese.

Kada Real izgubi od Kadiza na svom terenu (0:1), a onda i od Šahtjora kod kuće u okviru Lige šampiona (2:3) pošto je gubio sa tri razlike već u prvom poluvremenu, tu nema nikakvih opravdanja, izgovora ili objašnjenja. To se ne toleriše. Pa makar i veliki Zinedin Zidan bio na klupi. Nema tog trenera u istoriji Reala koji nije došao do trenutka kada postaje podložan kritikama. Zidanov drugi mandat na klupi Blankosa je prošle sezone dobio pokriće u vidu titule prvaka Španije. Međutim, njegov rad i potezi koje je vukao su ga učinili metom kritika kao nikada do sada. Toliko da se nagađa o njegovoj smeni ukoliko Madriđani pognute glave napuste Kamp Nou.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Početak ove sezone je potvrdio da kockice u Realu definitivno nisu sklopljene i da bi ovo čak mogla da bude sezona tranzicije. Do planiranih dolazaka Mbapea, Kamavinge ili Halanda. Ronaldova era je završena njegovim odlaskom pre dve godine, a ciklus se zatvorio odlascima Bejla i Rodrigeza kao poslednjih skupo plaćenih Galaktikosa te generacije.

Novi ciklus s Edenom Azarom kao planiranim vođom i gomilom klinaca od kojih se očekuju velike stvari zasad ne uliva veliko poverenje. Real isključivo zavisi od Karima Benzeme, koji ga je sjajno nosio na plećima minule sezone, ali prosto ne može sam. Kada protivnik neutrališe Benzemu, Kraljevići postaju bezopasni jer druge opcije u igri nema. Vinisijus je nepouzdan, Isko i Asensio daleko od nekadašnjeg nivoa, Modrić i Kros imaju sve manje goriva u sebi da budu nezamenjivi, a mlade alternative poput Rodriga, Jovića ili Edegarda trenutno ne mogu da odgovore visokim ciljevima. I pitanje je da li će moći u skorijoj budućnosti.

Sve ovo dovelo je jednog od najtrofejnijih kormilara Real Madrida do situacije u kojoj bi poraz u današnjem El Klasiku mogao da ga košta posla. Od prodaje Kristijana Ronalda Real je dve godine u Ligi šampiona nemi posmatrač, a pošto je kod kuće izgubio od "pepeljuge" grupne faze Šahjtora, u pozadini se oseća dah Lige Evrope. Tu su i ekonomski gubici koji premašuju 190 miliona evra zbog odsustva navijača izazvanog pandemijom virusa korona, a potencijalno ispadanje iz Lige šampiona bilo bi ogroman finansijski udarac, ali još više bruka. Zidan je za kratko vreme na čelu tima akumulirao 11 trofeja, sa tri uzastopne titule Lige šampiona. Nešto što ga svrstava sa svim počastima u Zlatnu knjigu istorije Blankosa. Ali u Madridu živite u sadašnjosti, a ona izgleda loše. Vrlo loše.

Zinedin Zidan sa pulenima (©Reuters)

Zidan je potvrdio oporavak kapitena Serhija Ramosa, istovremeno podvlačeći želju tima da se opravda na pozornici toliko važnoj kao što je Kamp Nou.

"Znamo da je Serhio naš vođa, ali nećemo rizikovati. Oporavljen je i biće sa nama. Ono što sada želimo je da se dobro pripremimo za utakmicu i zaboravimo na ono što se dogodilo. Posebna je utakmica, da se opravdamo, da imamo dobar meč, da promenimo svoju sliku na tako važnoj sceni. Moramo da promenimo čip, samo je oko toga. Oduvek sam bio kritičan prema sebi. Posle poraza kritike idu uglavnom meni, ali to je prošlost i zanima me samo da odigramo dobru utakmicu", naglasio je Francuz.

O Kumanovoj novoj Barseloni, rekao je da je "Barsa uvek Barsa, takmičarska, jaka ekipa koja vrlo dobro zna da igra fudbal i koja uvek može da zakomplikuje stvari".

U Barseloni je situacija još gora, s obzirom na to šta se sve dešavalo letos. Lionel Mesi je i dalje tu, ali Barselona više nije njegova. On je ne oseća kao ranije. Ostao je na silu i iz poštovanja prema navijačima. Mesi sa ovom današnjom Barsom nema mnogo toga zajedničkog i zato je želeo da se skloni. Trener Ronald Kuman je od samog dolaska čovek s oročenim stažom, dok klupska uprava srlja iz jednog lošeg poteza u drugi. Nekoliko dana pred El Klasiko je klub minirao svlačionicu potezom da novim ugovorima privuče Pikea, Ter Štegena, De Jonga i Lenglea na svoju stranu. Ionako podeljena svlačionica Barselone je postala polarizovana. A to pred El Klasiko nikako ne može da bude dobra vest...

Zrno nade u uspeh Katalonaca budi lični motiv jednog od najvećih ikada. Pomenuli smo da Mesi nije više isti, da se razočarao, ali argentinski čarobnjak izvesno nema simpatije prema najmsrkijem rivalu. A, kao neko ko se od početka karijere specijalizovao za rušenje rekorda, definitvno mu ne priliči da postoji jedan neželjeni zapis, koji će već danas želeti da skine s leđa. Barsina desetka ulazi u derbi u potrazi za svojim prvim golom protiv Reala od 6. maja 2018. godine, ne uspevajući da pronađe put do mreže otkako je Kristijano Ronaldo otišao sa Bernabeua. Prošlo je 900 dana, a Mesi nije uspeo da postigne pogodak protiv Belih. Od tada je igrao u pet od šest El Klasika.

Verovatno to nisu dobre vesti za Madriđane, jer će Mesi ući u utakmicu sa glađu da ostavi taj rekord iza sebe. Argentinac želi osvetu, a sudar sa Realom mu je najbolja šansa da je dobije. Mesijevi nastupi su se postepeno poboljšavali ove sezone i u utorak je pružio maksimum u Ligi šampiona. U četiri utakmice pre nego što se suočio sa Ferencvarošem, pogodio je samo jednom. Oba njegova gola ove sezone došla su sa penala, a prvi iz otvorene igre juriće protiv šampiona. To je dodatna motivacija za Argentinca, jer bi to mogao da se pokaže kao njegov poslednji El Klasiko na Kamp Nouu.

Ronald Kuman sa svojim vojnicima (©Reuters)

Sve u svemu, Barselona i Real Madrid trenutno proživljavaju teška vremena. Više nisu dominantni u Evropi, imaju loš učinak u nacionalnom šampionatu i izgledaju slabije u odnosu na neke prethodne godine. Kao da su ceh platili kasnom okretanju svojoj deci. Subotnji El Klasiko mogao bi da bude pravi poligon za mlade, kao nikada u novijoj istoriji. Trend poverenja u talentovane klince je očigledniji u slučaju Katalonaca, uglavnom zahvaljujući tome što su Ansu Fati i Pedri izbili na scenu. Najmanje tri igrača koji bi trebalo da počnu derbi moglo bi da bude rođeno u novom milenijumu, a najverovatnije će u 11 i Seržinjo Dest, Frenki de Jong i Ansu, svi mlađi od 23 godine. Njima bi mogli da se pridruže Pedri, Trinkao ili čak Usman Dembele. Na klupi će verovatno biti Ronald Arauho, Karles Alenja i Riki Puć.

Sa druge strane, Real Madrid ima sedam igrača u kategoriji ispod 23 godine, dva manje od Katalonaca. Igrači Blankosa imaju jednako važan uticaj na igru, ali ništa više od Federika Valverdea i Vinisijusa Žuniora. Obojica su postali nedodirljivi u planovima Zinedina Zidana, čak iako im još nisu zagarantovane uloge startera na Kamp Nouu. Rodrigo bi takođe mogao da im se pridruži u početnih 11, ali manje je verovatno da će Eder Militao i Luka Jović krenuti od početka.

Strateg Barselone Ronald Kuman je jasno stavio do znanja da mu puls neće podivljati ako protiv Real Madrida mora da se kladi na mlade snage.

"Za mene je najvažniji učinak svakog igrača. Mladi ljudi, da bi stekli iskustvo, moraju da igraju. Razmišljam samo o tome koji je najbolji tim za Real, biram najboljih jedanaest, i to ne zavisi od starosti igrača. Može biti da Madrid u poslednja dva meča nije imao dobre rezultate, ali to ne znači da ima nizak moral. Ima vrlo iskusne igrače i zna da utakmicu moraju da dobije nakon poslednja dva poraza. Mislim da nije bitno šta se dogodilo u poslednje vreme. Kada pravite greške želite da se poboljšate. Fudbaleri Madrida imaju mnogo iskustva u ovoj vrsti igre. Ne očekujem ranjivi Real. Biće to izjednačena igra", istakao je Kuman.

Naposleku, predstojeći 278. okršaj Barselone i Real Madrida, odnosno 181. prvenstveni, obećava bespoštednu bitku, jer pobeda bi kupila vreme i mir u oba tabora, a poraz... On ne sme da se desi...

PRIMERA – 7. KOLO

Petak

Elče - Valensija 2:1 (2:0)

/Pomares 19, Fidel 37 - Lato 74/

Subota

16.00: (2,20) Barselona (3,45) Real Madrid (3,25)

18.30: (3,30) Osasuna (2,75) Bilbao (2,55)

18.30: (1,47) Sevilja (4,20) Eibar (7,50)

21.00: (1,60) Atletiko M. (3,80) Betis (6,00)

Nedelja

14.00: (2,45) Valjadolid (2,85) Alaves (3,40)

16.00: (3,80) Kadiz (3,20) Viljareal (2,10)

18.30: (1,98) Hetafe (3,15) Granada (4,30)

21.00: (1,62) Sosijedad (3,70) Ueska (6,00)

Ponedeljak

21.00: (2,60) Levante (3,20) Selta (2,80)

***kvote su podložne promenama