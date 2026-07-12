Hulijanov projektil u produžecima i VAR slom Emboloa: Gore duhovi 1986, stiže repriza sa Englezima

Gaučosi su krenuli u totalnu ofanzivu, ali je Gregor Kobel činio čuda na golu i skinuo čist zicer Mesiju u finišu regularnog toka za produžetke. Ipak, u 112. minutu drama je konačno rešena. Hulijan Alvares je raspalio strašan projektil sa preko 20 metara pod samu prečku za 2:1! U poslednjim trenucima je Lautaro Martines iz kontre postavio konačnih 3:1. Argentina je prokrvarila za prolaz i zakazala istorijsku reprizu mitskog četvrtfinala iz 1986. godine i novi fudbalski rat sa Englezima!

Još jedna utakmica za pamćenje na Svetskim prvenstvima! Argentina je odigrala cinično prvo poluvreme protiv Švajcarske, rano povela preko Mekalistera na Mesijevu asistenciju, a onda ušla u nastavak meča sa stavom da je skoro sve završeno. Kazna je bila surova, ponovo se raspala odbrana kao protiv Zelenortskih Ostrva i Egipta, Dibu Martines je skidao zicere, ali je Dan Endoje u 67. minutu poravnao na 1:1. Usledila je velika VAR kontroverza i pomračenje uma Brila Emboloa koji je zbog simuliranja dobio crveni karton (prvobitno je pokazan žuti Paredesu , a momku kamerunskog porekla ništa, pa je VAR pregledom preinačeno) i ostavio Švajcarce sa desetoricom na cedilu.

Znao je Lionel Skaloni vrlo dobro kakva ga takmičarska ekipa čeka. Švajcarska već godinama unazad ima status najkrupnije koske svetskog fudbala. To je ona ekipa koja ne impresionira imenima, ali lako usmeri tok utakmice onako kako želi, uspori ritam protivnika, nekad ga pusti da se zaleti, a onda hirurški precizno kazni. Zato je argentinski selektor večeras svesno odlučio da proda Švajcarcima njihovu sopstvenu filozofiju.

Plan Gaučosa bio je jasan: udari rano, a onda navuci masku hladnokrvnog šahiste. Nakon što je Mekalister u 10. minutu na Mesijev centaršut otključao bravu Gregora Kobela, Argentina je momentalno povukla ručnu kočnicu. Umesto navijačkog juriša po drugi gol, Skaloni je naredio totalnu disciplinu i davljenje protivnika. Prepustio im je loptu, ugasio prostor za kontranapade i naterao Švajcarce da oni budu ti koji moraju da kreiraju kroz armirani beton. Ubiti utakmicu onako kako to Švajcarci rade kada vode, i ne dozvoliti im ni promil šanse da razviju svoj prepoznatljivi, lukavi šablon. To je Argentina radila po datom golu.

Onaj preveliki, gotovo drski cinizam Argentine iz prvog dela stigao je na naplatu u nastavku, baš kao protiv Zelenortskih Ostrva u šesnaestini finala, gde je Argentina takođe imala 1:0 na poluvremenu, a onda gomilu problema u nastavku utakmice. Fudbalski bogovi ne praštaju kada toliko potcenite igru. Umesto da pokažu kvalitet, status svetskog šampiona i mnogo štošta, Gaučosi su ušli u drugo poluvreme sa stavom da samo čuvaju svoj gol. I u sekundi su se upalili svi oni crveni alarmi koji su proganjali Skalonijevu ekipu u šesnaestini finala i osmini finala.

Ponovo je Argentina pokazala onu istu, neshvatljivu defanzivnu ranjivost koja je mnoge šokirala protiv Zelenortskih Ostrva i Egipta. Ona čvrstina sa početka meča raspala se kao kula od karata, a promaja je duvala sa svih strana. Da na golu nemaju psihološkog monstruma, Gaučosi bi kapitulirali mnogo pre tog nesrećnog 67. minuta. Emilijano Martines je morao sam da glumi spasioca i bukvalno čupa ekipu iz ambisa u trenucima kada je odbrana potpuno zaspala. U 65. minutu Dan Endoj je opasno gađao glavom, ali ga je Dibu Martines zaustavio. A onda je minut kasnije argentinski golman neutralisao i Džakin projektil sa preko 25 metara.

Osećalo se u vazduhu, nasrtali su Švajcarci i prosto gušili zbunjene Gaučose, a onda su Rikardo Rodriges i Dan Endoj potpuno izigrali odbranu Argentine. Iskusni bek koji igra svoje sedmo veliko takmičenje poslao je oštru loptu u kazneni prostor, a odbrana aktuelnih šampiona je u tom momentu stajala predaleko od igrača. Sjajna je bila završnica Endoja iz teške pozicije. Uhvatio je argentinske štopere na spavanju, izašao pred Emilijana i hladnokrvno provukao loptu kroz noge nemoćnom Martinesu. Od 67. minuta timovi su ponovo bili u egalu - 1:1. Stadion u Kanzas Sitiju obojen u plavo-belom je zanemeo, a Skalonijev cinični plan o mirnom privođenju meča kraju potpuno se srušio. Svega pet minuta trajalo je slavlje Švajcaraca, imali su čist momentum, psihološku prednost i uzdrmanog šampiona na konopcima. A onda - kontroverza o kojoj će brujati planeta. Isprava je Leandro Paredes zaradio žuti karton zbog naizgled jakog faula, ali je sudija Žoao Pinjeiro dobio poziv iz VAR sobe. Pogledao je snimak, video da je Embolo simulirao i bacio se pre kontakta sa Paredesom. Argentincu je poništen karton, a Embolo je dobio drugi žuti i isključen je u trenucima kada je Švajcarska imala momentum... Samo tri, četiri minuta nakon izjednačenja.

Bio je to neobjašnjiv blesak neinteligentnog fudbala momka koji je već imao žuti karton u džepu iz prvog poluvremena. Umesto da na krilima Endojeove majstorije krenu po istorijski preokret, Švajcarci su ostali sa desetoricom na terenu, jer je njihov glavni napadač odlučio da glumi u holivudskoj produkciji umesto da igra četvrtfinale Mundijala. Poklon sa neba koji Argentina jednostavno nije smela da ispusti.

Pored same gluposti koju je napravio Bril Embolo, taj 72. minut otvara Pandorinu kutiju i donosi kontroverzu kakva na Mundijalima do sada nije viđena. Svet fudbala je ostao u potpunom šoku, ne samo zbog odluke, već zbog načina na koji je do nje došlo. VAR protokol je tu ranije bio totalno jasan - video tehnologija se uključuje isključivo kod četiri kardinalne situacije: golovi, penali, direktni crveni kartoni i pogrešan identitet igrača. Simuliranje na sredini terena, koje za posledicu ima drugi žuti karton, pre ovog prvenstva bilo je u sivoj zoni i van domašaja tehnologije.

Međutim, sudija Pinjeiro je napravio manevar koji će izazvati gnev u taboru Švajcarske i pokrenuti lavinu debata. Gde je rupa u zakonu? VAR soba je formalno pozvala Portugalca da proveri identitet igrača. Kada je arbitar stao ispred ekrana, shvatio je da kontakta između Paredesa i Emboloa nema. Protokol mu dozvoljava da poništi karton Paredesu, ali je on otišao korak dalje, retroaktivno je kaznio Embola drugim žutim kartonom za simuliranje, što je automatski značilo isključenje.

Nakon što je Švajcarska ostala sa desetoricom zbog gluposti Embola, Argentina je krenula u totalnu ofanzivu. Ređali su se napadi pred golom Švajcarske, a onda je u samom finišu i sudijskoj nadoknadi na scenu stupio čuvar mreže Borusije Dortmund. Ako je Argentina imala Dibua u prvom delu poluvremena, Švajcarska je u Kobelu dobila heroja koji je odbio da kapitulira. Igrao se 88. minut kada je sevnula strašna lopta Paredesa za Mesija. Bila je to stopostotna prilika, zicer za Lea koji je izašao sam pred golmana, ali isprečio se Kobel. Pomoćni sudija je u prvi mah podigao zastavicu signalizirajući ofsajd, ali je usporeni snimak odmah pokazao da ofsajda nije bilo i da bi pogodak, da ga je Mesi postigao, gotovo sigurno bio priznat nakon VAR provere. Gaučosi su jurišali do poslednje sekunde, stadion je ključao, a onda je viđena nova uzbudljiva scena. Nije dao Kobel Argentini da slavi. Sjajna intervencija u devetom minutu nadoknade spasila je Švajcarce od eliminacije u "regularnom" toku. Nakon prave gužve i centaršuta, akrobatski je probao Lisandro Martines, smetao je tu i Lautaro, ali je Kobel bio odličan, refleksno je reagovao i poslao utakmicu u produžetke.

Kada je delovalo da su sve taktičke zamisli pale u vodu, kada je umor okovao noge igračima oba tima, a avet penal-ruleta počela da lebdi nad stadionom, ukazao se momak koji je strpljivo čekao svoj trenutak. Igrao se 112. minut utakmice kada je Kanzas Siti bukvalno implodirao od naboja i sreće. Bila je to golčina Hulijana Alvaresa. Majstorija sa dvadesetak metara. Nije ga bilo na ovom Mundijalu, mučio se sa formom, javnost ga je kritikovala, ali sada je nadošao kada je bilo najteže i kada se lomi sudbina nacije. Bila je to klasična minijatura napadača Atletiko Madrida. Primio je loptu na oko 22-23 metra od gola, namestio se na desnu nogu i poslao razoran projektil pod samu prečku. Čak ni svemogući Gregor Kobel, koji je do tog trenutka činio čuda na golu i skidao zicere Mesiju, ovoga puta nije mogao ništa. Lopta je prohujala pored njegove ispružene ruke i pocepala mrežu za 2:1. Argentinci su konačno bili u pravom u transu, a Švajcarska, koja se herojski branila sa desetoricom, konačno je bila bačena na kolena.