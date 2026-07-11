Rezzime dana (subota): Problem samo u Škotskoj

Zaokruženo

GNISTAN – MARIJEHAMN (tip 1, kvota 1,35) – 4:2 (1:0)

Posle samo jednog kola u prvom poluvremenu, doduše i jednog promašenog penala, viđen je pravi festival golova u nastavku. Dominirao je domaći tim i na kraju sasvim zasluženo pobedio.

NORVEŠKA – ENGLESKA (tip 2, kvota 2,00) – 1:2 (1:1)

Tugujte, Norvežani, imate za čim! Slavite Englezi, ne zbog fudbala iz bajke, već sposobnosti da uživate u mukama, znajući da imate velikane koji će ih rešiti. Možda je Hari Kejn ofanzivno prespavao četvrtfinale sa gladnom, nadahnutom, krvoločnom norveškom, ali je fudbalska planeta videla onu savršenu mešavinu najgracioznijeg i najmoćnijeg fudbalskog koraka. Tako, kada je teško, gazi Džud Belingem. A bilo je teško, pakleno teško u Majamiju... Mučno za Engleze do nivoa najiskrenijeg straha od eliminacije. Ali je najboljih igrač Engleske na ovom Mundijalu stavom na terenu poručio naciji "Biće sve u redu, idemo u polufinale", i odveo ju je nakon produžetka, sa dva gola - 1:2.



HAKA – E.I.F. (tip 1, kvota 1,53) – 3:1 (0:0)

Posle popriličnog dosadnog prvog poluvremna u kojem se po svim izveštajima ništa vredno pomena nije dogodilo, domaća Haka je zaigrala onako kako smo očekivali. U skladu sa statusom su postigli tri gola i upisali sigurnu pobedu,

ŠPANIJA M19 - NEMAČKA M19 (tip 1, kvota 1,32) - 2:0 (1:0)

Dok je u jeku Mundijal, upravo se završio šampionat Evrope za igrače do 19 godina. Španija je dominirala i na kraju sasvim zasluženo slavila. U finalu Nemci nisu imali šansu protiv vršnjaka iz Španije koji su poveli pred kraj prvog poluvremena i duplirali prednost početkom drugog poluvremena što je bilo sasvim dovoljno za pobedu i titulu.

FENERBAHČE POGON ŠĆEĆIN (tip 1, kvota 1,33) - 4:0 (2:0)

Šta ovde da kažemo što se ne vidi kristalno jasno po rezultatu. Fener se priprema za novu sezonu i evidetno je bilo da je razlika u kvalitetu između dva tima u ovom momentu zaista enormna.

Precrtano

INVERNIS – IST FAJF (tip 1, kvota 1,30) – 1:1 (0:1)

Škotski Liga kup meč nije prošao onako kako smo zamislili. Domaćin je bio veliki favorit, ali na kraju je prošao tek posle penala, što nama u ovom slučaju ništa ne znači ako ste igrali keca.