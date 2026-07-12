Još dva potpisa u Gornjem Milanovcu – napadač i mladi golman

Nešto manje od tri nedelje je ostalo do početka nove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Svi klubovi su već započeli pripreme i polako popunjavaju timove za sledeću sezonu. Ovog vikenda aktivan na pijaci je bio povratnik u drugi rang, Metalac iz Gornjeg Milanovca, koji je u subotu uveče promovisao još dvojicu novajlija. Napadača Strahinju Veselinovića (20) i golmana Vuka Ćurčića (21).

Što se tiče Ćurčića, o njegovoj dosadašnjoj karijeri ne može puno da se nađe na internetu. Znamo samo da je poreklom iz Raške, da je prošle sezone već trenirao sa Metalcem i očigledno je ostavio dobar utisak pošto je tim iz Gornjeg Milanovca rešio da potpiše ugovor sa njim.