Čudo iz Vsetina

Linda Noskova je poslednja u nizu, sa 21 godinom ujedno je i najmlađa. Devojka iz Vsetina, kraj Zlina, mesta sa svega 25.000 stanovnika, potvrdila je konačno vrhunski talenat i potencijal koji je pokazivala još kao juniorka.

Češka je počela da proizvodi vimbldonske šampionke, kao na traci. U poslednje četiri godine, London ima tri češke kraljice i čini se da se taj talas uspeha neće tek tako povući sa britanskih obala.

Ipak, osvojiti Vimbldon u tim godinama, veliki je podvig, a Noskova je najbolji primer kako češka teniska škola, koja je oduvek bila jedna od najrespektabilnijih u svetu tenisa, i dalje savršeno funkcioniše. Pravo pitanje je - kako zemlja sa nešto manje od 11 miliona stanovnika, u kojoj praktično i nema travnatih turnira za treniranje, iz godine u godinu uspeva da napravi tolike šampione, pre svega u konkurenciji teniserki? Ako ne računamo legendarnu Martinu Navratilovu, koja je još od 1975. posle emigracije iz tadašnje Češkoslovačke uzela državljanstvo SAD, Čehinje su imale izuzetan broj velikih igračica na travi. Poslednje finale dve češke igračice na Vimbldonu, koje smo videli pre ovog subotnjeg između Noskove i Karoline Muhove, viđeno je 1986. dakle pre 40 godina. Da, Navratilova je igrala sa pasošem SAD protiv Hane Mandlikove, ali suština je jasna, Martina je ipak rođena u Pragu. Na neki način, Čehinje su na suptilan način nastavljale priču Navratilove, pa je Jana Novotna, 1993. i 1997. igrala finale, pre nego što je 1998. konačno uzela titulu u Londonu. Novotna, koja je preminula u novembru 2017. godine, bila je jedan od mentora i inspiracija Barbori Krejčikovoj, šampionki Vimbldona 2024. Petra Kvitova je trijumfovala dva puta, 2011. i 2014. godine, da bi Marketa Vondroušova to uradila pre tri godine. Ako se tome doda da su u finalima igrale i Karolina Pliškova (2021), te ove godine Karolina Muhova, slika je potpuna.

Uz to, Čehinje su blistale u konkurenciji parova, osim Krejčikove koja ima titulu i u singlu i u dublu, na vimbldonskim terenima u poslednjih sedam godina blistale su još Barbora Stricova i Katerina Sinijakova. Linda Noskova je pokušala da objasni zašto su teniserke iz Češke tako uspešne na travi.

"Mislim da smo svi mi u Češkoj odgajani na jedan isti način, u smislu našeg stila igre, našeg tenisa. Vrlo smo kreativni. Usudila bih se da kažem da nam trava omogućava da koristimo sve tajne tenisa, bilo da je to servis/volej kao u starim danima, ili slajs udarci i voleji u novijoj eri. Imamo sve te strane koje mogu da koriste i to se i pokazuje kroz rezultate", kaže Noskova, koja je u trećem kolu pobedila sunarodnicu Barboru Krejčikovu, šampionku Vimbldona iz 2024. I finalista Vimbldona iz 2010, Tomaš Berdih, dao je moguć uvid u to zašto su Česi tako dobri na brzoj podlozi kao što je trava.

"Kod nas verovatno nemate nekog za koga možete da kažete da je tipičan igrač tvrdih podloga ili šljake. Isto je bilo i sa mnom. Sećam se da recimo zimi nismo praktično imali ni mnogo dvorana za treniranje. Morali smo da treniramo u školskim salama, na parketu. Tamo se obično igra košarka, a posle smo mi igrali tenis. Zamislite koliko je onda to brzo. To nas je razvijalo na drugačiji način, tu je tehnika morala da dođe do izražaja, jer ste morali da budete baš brzi i vešti da na takvoj podlozi sve vraćate. Vaša tehnika je morala da bude baš dobra", primetio je Berdih. Ipak, priča o Noskovoj je tako teška i duboka, ali pokazuje kako se od trnja samo upornim radom i verom stiže do samog vrha. Možda najemotivniji trenutak finala je bio taj kada je u govoru na ceremoniji dodele pehara, Noskova pokazala prstom ka nebu. Titulu je poklonila majci Ivani, koja je preminula pre dve godine od posledica kancera, neposredno pre početka Vimbldona.

"Ima još neko kome bih da se zahvalim, moja majka. Definitivno ne bih bila ovde bez nje, hvala ti mnogo", poslala je poljubac u pravcu neba sa suzama u očima.

Lindin otac, Drahoš Nosek, preživljavao je pravi pakao na tribinama. Dramatično finale u tri seta, pet ispuštenih pet lopti pre konačne pobede, sve to je palo u zaborav kada je Linda konačno dobila završni poen i od sreće pala na teren. Drahoš je za češke medije ispričao kakve muke su imali on i supruga da sa Lindom dođu do vrha.

"Od nule do stotke. Kada smo počinjali, praktično nismo imali šta da jedemo i gde da živimo. Ipak, supruga i ja smo davali sve što smo mogli za Lindu i evo je, sada je na vrhu. Nije mi bilo lako kada je Ivana preminula, Linda me je održala u životu. A nije moglo da nam bude gore...Kada se Linda rodila, bio sam svakog meseca u crvenom za 3.000 kruna. Supruga i ja smo taman okončali prethodne brakove, ostavili sve što smo imali drugima i počeli smo od nule. Ivana nije imala ništa, ja sam radio kao dispečer i morao sam da skupljam metalni otpad da bih preživeo. Onda mi je drug pozajmio novac da otplatim dugove. Spaslo nas je tek kada su mi roditelji preminuli i kada smo prodali kuću. Tad smo konačno mogli da uzmemo auto i nekako funkcionišemo. U Prag smo stigli nas četvoro, spavali smo u početku u hostelu na stanici. Sve ostale igračice imale su mame i tate koje su im sve plaćale. Šta smo nas dvoje prošli, bilo je užasno i teško za ispričati", otkrio je Lindin otac.