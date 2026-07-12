Marinakis pomera granice: Olimpijakos želi aždaju u veznom redu

Jasno je da će predsednik grčke ekipe Evangelos Marinakis morati da značajno podigne lestivicu kada su u pitanju plate ukoliko želi da angažuje bivšeg reprezentativca Hrvatske, koga su transfer insajderi povezivali sa Real Madridom prethodnih dana, navodno kao želju Žozea Murinja . Pored toga, nekadašnji fudbaler Intera je dobio i nekoliko ponuda iz Italije i Portugalije, te je pitanje koliko je realno da Brozović zaista dođe u Olimpijakos.

Grčki mediji kao bekap opciju za crveno-bele izdvajaju Sofijana Amrabata. Radi se o još jednom iskusnom fudbaleru koji je bio jedan od predvodnika reprezentacija Maroka tokom istorijskog Mundijala u Kataru, a upravo bi severnoafrička konenkcija sa pomenutim El Kabijem mogla da odigra ključnu ulogu u celoj priči.

Kako bilo, neće ni bivši fudbaler Betisa doći za “siću”, a jasno je da Olimpijakos ne može sa sigurnošću da tvrdi da će na kraju zaista obezbediti potpis nekoga od pomenute dvojice aždaja za grčke standarde, te mora da nastavi sa traganjem za pojačanjima. Upravo to kaže i SPORT24, prema čijim saznanjima postoji i treći igrač sa kojim je grčki velikan u kontaktu, sličnih karakteristika Brozoviću i Amrabatu, koji je takođe kontaktiran i njegov odgovor se čeka.

Utorak, 21.00: (2,40) Francuska (3,30) Španija (3,25)

U isto vreme, Olimpijakos je u fazi finalnih pregovora sa Lorijenom oko transfera Noe Kandijua i ako sve bude teklo po planu, momak rodom iz Lila će uskoro postati novi fudbaler crveno-belih iz Pireja. Reprezentativac Gvadalupea pokriva pozicije desnog beka i zadnjeg veznog, te će vezni red grčkog velikana biti jača strana ekipe u narednoj sezoni, bez ikakve dileme.

Prvenstvo Grčke je minule sezone bilo izuzetno neizvesno, PAOK, AEK i Olimpijakos su se skoro do poslednjeg kola borili za trofej, a sam sistem takmičenja koji u plej-ofu izdvaja četiri najboljeplasirane ekipe garantuje uzbuđenja do samog kraja. Svesni su toga i čelnici Olimpijakosa, pogotovo Marinakis, koji je odlučio da ne gubi vreme ovog leta i pokuša da dovede krem svetskog fudbala u Pirej.