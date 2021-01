Juventus će uskoro poslati novu ponudu za produžetak ugovora jednog od svojih novih najboljih igrača, Paola Dibalu. Osnovica je ostala ista kao i prošlog leta, 10.000.000 evra, stim što su u Torinu sada bili spremni da na to dodaju i 2.000.000 potencijalnih bonusa koje bi Argentinac mogao da aktivira svojim učinkom.

Novi ugovor bi podrazumevao produžetak saradnje do 2025. godine, dok je još uvek aktuelni potpisan do 2022. i na osnovu njega napadač Stare dame zarađuje 5.000.000 evra po sezoni. Dibala je letos odbio ponudu od 10.000.000 evra za produžetak ugovora, jer je želeo više, pa ostaje da se vidi da li se situacija nešto promenila.

Ukoliko bi prihvatio novi ugovor, Dibala bi preuzeo drugo mesto od Matijsa de Lihta po platama u Seriji A, dok je još uvek neprikosnoven najplaćeniji igrač Italije Kristijano Ronaldo sa neverovatnim ugovorom od 32.000.000 evra godšnje. Fabio Paratići bi uskoro trebalo da se sastane sa Dibalinim agentom Horheom Antunom, a jedan od stavova kluba je da će Dibala biti prodat ukoliko do kraja sezone saradnja ne bude produžena. To je uostalom i logična odluka, s obzirom da će Argentinac narednog leta ući u poslednju godinu ugovora i to bi bila poslednja šansa da šampion Italije ozbiljnije zaradi od njegove prodaje.

Ali, možda su upravo te konstatne priče o Dibalinom odlasku i prouzrokovale nezadovoljstvo kod odličnog igrača. Gotovo da nije bilo prelaznog roka u poslednjih nekoliko godina u kojem Dibala makar na indirektan način od strane kluba nije nuđen drugim klubovima na tržištu. Te priče nisu uticale na igre i učinak odličnog igrača, ali su ga sasvim sigurno pogađale.

Dibala se pridružio Juventusu 2015. godine, kada je stigao iz Palerma za obeštećenje od 40.000.000 evra. Zabeležio je 240 nastupa za Staru damu i postigao 97 golova, a bio je i jedan od kljčnih igrača u aktuelnoj dominantnoj eri giganta iz Torina. Ove sezone Dibala je zabeležio 13 nastupa za Juventus u svim takmičenjima i postigao samo dva gola.

