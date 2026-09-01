Kapa dole: Evo ga i Pardo! Lil uzeo Englezima 160.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 16:32
Čekamo da Juve ozvaniči Voltemadea...
Puca na sve strane, a u Lilu se opet smeškaju i trljaju ruke, jer su odrali kožu Englezima. Drugi put u pet dana!
Mančester Siti prosuo je zlato pred klub sa severa Francuske minulog četvrtka, dao čak 95.000.000 evra za marokanskog vezistu Ajuba Buadija i tako ga je načinio najvećim izlaznim transferom Lila. Ali, tu nije kraj. Na red je došao Njukasl da se oguli – Matijas Fernandez Pardo za 60.000.000 evra.
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Opipavao je puls Njukasl, prvi je pred ekipu iz Lige 1 izašao sa ponudom od 45.000.000 evra i dobio negativan odgovor. Bilo je to premalo za belgijskog napadača koji može da pokrije sve pozicije u navali, što su ljudi na ovim prostorima mogli da vide kada su ga gledali protiv Crvene zvezde. Tražio je Lil čak 70.000.000 evra, ali toliko baš nije dobio...
Namirisali su na Sent Džejmsis parku da bi mogli da ugrabe Parda po ceni koja je za nijansu niža. Dali su novi predlog – 60.000.000 evra; Matijas Fernandez Pardo izrazio je želju da promeni sredinu i to je navelo čelnike Lila da popuste. Nije im potreban nezadovoljan prvotimac, a para je dobra. Više nego dobra, jer na pomenutu svotu novca Francuzi će imati i određene bonuse.
Što se fiksnog dela tiče, kada se sračunaju transferi Ajuba Buadija i Matijasa Fernandeza Parda, te doda onaj Uga Ragubera u Barnli, sve skupa Lil je ekipama sa Ostrva uzeo vrtoglavih 160.000.000 evra ovoga leta! Na to je imao i dve sitnije prodaje u visini od 2.500.000. Zbirno.
Šta reći osim - kapa dole. Tako se trguje.
Matijas Fernandez Pardo je pre dva leta došao u Lil iz Genta u transferu vrednom 11.500.000 evra, imao je ugovor do leta 2029. godine, a sada je sa Njukaslom potpisao petogodišnji. Ovaj posao definitivna je potvrda transfera Nika Voltemadea u Juventus. Čekamo samo zvaničnu objavu Stare dame...