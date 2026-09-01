Kapa dole: Evo ga i Pardo! Lil uzeo Englezima 160.000.000 evra

Puca na sve strane, a u Lilu se opet smeškaju i trljaju ruke, jer su odrali kožu Englezima. Drugi put u pet dana!

Mančester Siti prosuo je zlato pred klub sa severa Francuske minulog četvrtka, dao čak 95.000.000 evra za marokanskog vezistu Ajuba Buadija i tako ga je načinio najvećim izlaznim transferom Lila. Ali, tu nije kraj. Na red je došao Njukasl da se oguli – Matijas Fernandez Pardo za 60.000.000 evra.