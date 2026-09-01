Pape, uvedi nas u Ligu šampiona i naš si za 30.000.000

Kondicioni uslovi otkupa najbolje govore kakva je situacija u Juventusu. Stara dama se pošteno obrukala prošle sezone kada je završila na šestom mestu i ostala bez plasmana u Ligu šampiona. Zato je ovog leta napravljena ozbiljna rekonstrukcija u kancelarijama i svlačionici kako bi se vratili makar u Ligu šampiona jer napad na Skudeto ne deluje kao realna opcija. Potrošeno je preko 100.000.000 evra na pojačanja, a ukupno ih je stiglo devet sa Sarom. I neki od njih su pozajmljeni ili igrači bez obeštećenja.

Kraj na atraktivnu letnju pijacu Bjankonera će predstavljati dolazak nemačkog napadača Nika Voltemadea. Dogovorena je njegova pozajmica iz Njukasla bez opcije otkupa, jutros je stigao na lekarske preglede i uskoro će biti promovisan kao novi napadač italijanskog velikana.

Sar je došao u Totenhem pre pet godina iz Meca za nešto manje od 17.000.000 evra, imao dobre i loše momente, ali posle transfera Tonalija i Mateusa Fernandesa bilo je jasno da ga Roberto de Zerbi ne vidi u ozbiljnijoj ulozi. U Juventusu će svakako biti iskorak u odnosu na Fabija Miretija koji je prešao na pozajmicu u Bešiktaš.