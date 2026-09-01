Pape, uvedi nas u Ligu šampiona i naš si za 30.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 17:08
Juventus preboleo odjavu Kesija
Nadao se Juventus da će vezni red ojačati dugogodišnjom željom Frankom Kesijem, ali Afrikancu je dosadilo njihovo oklevanje i vratio se kući, u Bergamo.
Stara dama je munjevito reagovala i za tili čas našla alternativu. Juventus je poslednjeg dana prelaznog roka potvrdio transfer senegalskog veziste Papea Sara. Stara dama je platila Totenhemu 2.500.000 evra za pozajmicu, a ima i opciju da ga otkupi. Ako se Juventus vrati u Ligu šampiona, a Pape Matar Sar odigra više od 50 odsto mečeva u prvenstvu, otkup će postati obavezan po ceni od 27.500.000 evra.
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Kondicioni uslovi otkupa najbolje govore kakva je situacija u Juventusu. Stara dama se pošteno obrukala prošle sezone kada je završila na šestom mestu i ostala bez plasmana u Ligu šampiona. Zato je ovog leta napravljena ozbiljna rekonstrukcija u kancelarijama i svlačionici kako bi se vratili makar u Ligu šampiona jer napad na Skudeto ne deluje kao realna opcija. Potrošeno je preko 100.000.000 evra na pojačanja, a ukupno ih je stiglo devet sa Sarom. I neki od njih su pozajmljeni ili igrači bez obeštećenja.
Kraj na atraktivnu letnju pijacu Bjankonera će predstavljati dolazak nemačkog napadača Nika Voltemadea. Dogovorena je njegova pozajmica iz Njukasla bez opcije otkupa, jutros je stigao na lekarske preglede i uskoro će biti promovisan kao novi napadač italijanskog velikana.
Sar je došao u Totenhem pre pet godina iz Meca za nešto manje od 17.000.000 evra, imao dobre i loše momente, ali posle transfera Tonalija i Mateusa Fernandesa bilo je jasno da ga Roberto de Zerbi ne vidi u ozbiljnijoj ulozi. U Juventusu će svakako biti iskorak u odnosu na Fabija Miretija koji je prešao na pozajmicu u Bešiktaš.