Najbolji tim sedmog kola Mozzart Bet Superlige: Kad pukne “petarda” na Banovom brdu...

Pet komada na Banovom brdu, to je rezultat kojim malo koji klub u ligi može da se podiči. Nisu takav uspeh upisivali često ni večiti rivali sa Autokomande.

Pobeda Vojvodine nad Čukaričkim nije iznenađenje, ali 5:0 već... To je i te kako odjeknulo! Zato je logična stvar što je u Idealnom timu sedmog kola Mozzart Bet Superlige najviše fudbalera iz Novog Sada.