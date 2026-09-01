Najbolji tim sedmog kola Mozzart Bet Superlige: Kad pukne “petarda” na Banovom brdu...
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 15:50
Novosađani dominiraju među Idealnih 11
Pet komada na Banovom brdu, to je rezultat kojim malo koji klub u ligi može da se podiči. Nisu takav uspeh upisivali često ni večiti rivali sa Autokomande.
Pobeda Vojvodine nad Čukaričkim nije iznenađenje, ali 5:0 već... To je i te kako odjeknulo! Zato je logična stvar što je u Idealnom timu sedmog kola Mozzart Bet Superlige najviše fudbalera iz Novog Sada.
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Lazar Nikolić drži poziciju desnog beka, a Kornel Suč centralnog defanzivca kod ovih Najboljih 11. A, ispred njih tu je Dragan Kokanović kao strelac spektakularnog gola za 2:0, kao i dvostruki strelac Dejan Zukić, kapiten Vojvodine, koji je sada prvi po broju pogodaka u šampionatu.
Železničar ima trojicu. U ofanzivnom delu je tandem koji je režirao preokret protiv Radnika (5:1). Aleksa Kuljanin i Kvaku Karikari su ušli s klupe na poluvremenu i pisali golove i asistencije. Uostalom, napadač iz Gane, koji je upisao het-trik, proglašen je za Igrača kola. A, komandant odbrane Pančevaca Mirko Milikić takođe je uskočio među Idealnih 11.
Posle niza posrtanja na domaćoj sceni, Partizan je upisao jednu rezultatski ubedljivu pobedu. Pao je OFK Beograd Mozzart Bet u Humskoj (3:1), a sjajan meč odigrali su, pre svih, Igor Miladinović, strelac i asistent, kao i Milan Aleksić, koji se postigao gol za 2:0. Za njih dvojicu našlo se mesta u Timu kola.
Levog beka u ovom timu dao je Radnički iz Niša, tu poziciju pokrio je Bojan Kovačević, dok je najbolji golman u ovom kolu novajlija u sastavu Mačve Vukašin Jovanović.
Idealni tim 7. kola Mozzart Bet Superlige čine: Vukašin Jovanović (Mačva) - Lazar Nikolić (Vojvodina), Mirko Milikić (Železničar), Kornel Suč (Vojvodina), Bojan Kovačević (Radnički Niš) - Dragan Kokanović (Vojvodina), Milan Aleksić (Partizan) - Aleksa Kuljanin (Železničar), Dejan Zukić (Vojvodina), Igor Miladinović (Partizan) - Kvaku Karikari (Železničar).