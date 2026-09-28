Nije zapelo, ali... Kejn ima dva uslova za novi ugovor sa Bajernom
Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 20:21
U pitanju su klauzule
Posle sezone života u dresu minhenskog Bajerna, te osvojene bronze na nedavno završenom Mundijalu, mnogi su mišljenja da će Hari Kejn (33) idućeg meseca zasluženo biti krunisan najvrednijom individualnom nagradom u svetu fudbala - Zlatnom loptom.
Bilo je najava da bi i pre tog momenta (London, 26. oktobar) trenutno najkompletniji napadač na planeti mogao da produži ugovor sa nemačkim šampionom, ali to se do sada nije dogodilo. Daleko od toga da se bilo šta u pregovorima iskomplikovalo - i sam igrač i klupski predstavnici više puta su ponovili da je samo pitanje vremena kada će do parafa doći - međutim izgleda da se u završnoj fazi razgovora usaglašavaju poslednji detalji o kojima do sada nije bilo reči.
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Prema nekim informacijama, u pitanju su dve klauzule na kojima Kejn insistira. Prva se tiče izlazne klauzule, oko čije visine obe strane treba da se slože, a druga se tiče Totenhemovog prava da izjednači ponudu ukoliko Bajern u nekom momentu odluči da ga proda.
Najprostije rečeno, ukoliko bi se Bavarci dogovorili sa, recimo, Barselonom oko transfera, Totenhem bi po toj klauzuli mogao da ponudi istu količinu novca i istog trenutka stekne pravo preče kupovine. Bajern se u tom slučaju više ne bi pitao gde će igrač.
Za sada nema naznaka koliko bi ta osnovna izlazna klauzula mogla da iznosi...
Podsetimo, Hari Kejn je ptotekle sezone postigao 61 gol za Bajern na 51 utakmici. Računajući i reprezentaciju, ta brojka se penje na 73. Otkako je stigao u Minhen na 154 meča mrežu je tresao 152 puta, uz 34 asistencije.
Procene su da će po novom ugovoru zarađivati oko 25.000.000 evra bruto s uračunatim bonusima.