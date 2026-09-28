Nije zapelo, ali... Kejn ima dva uslova za novi ugovor sa Bajernom

Posle sezone života u dresu minhenskog Bajerna, te osvojene bronze na nedavno završenom Mundijalu, mnogi su mišljenja da će Hari Kejn (33) idućeg meseca zasluženo biti krunisan najvrednijom individualnom nagradom u svetu fudbala - Zlatnom loptom.

Bilo je najava da bi i pre tog momenta (London, 26. oktobar) trenutno najkompletniji napadač na planeti mogao da produži ugovor sa nemačkim šampionom, ali to se do sada nije dogodilo. Daleko od toga da se bilo šta u pregovorima iskomplikovalo - i sam igrač i klupski predstavnici više puta su ponovili da je samo pitanje vremena kada će do parafa doći - međutim izgleda da se u završnoj fazi razgovora usaglašavaju poslednji detalji o kojima do sada nije bilo reči.