Otčepilo! Hari Kejn nadomak potpisa

O veličini operacije "Kejn" dovoljno govore i reči Bajernovog direktora Maksa Eberla iz januara ove godine, da su pregovori već tada bili otvoreni. Tada je nemački Sky pisao da će nemački gigant Hariju ponuditi ugovor na 1+1 godinu, ali prema najnovijim navodima, biće to momentalno dvogodišnje produženje čoveka čiji trenutni ugovor važi do leta 2027. godine.

Jedan džinovski posao Bajern polako privodi kraju, ali ga u budućnosti čeka mnogo teži, a on se zove Majkl Olise. Ali o tom, potom. U Minhenu već nedeljama teku reke piva na Oktober festu, uskoro će i Alijanc arena uz Paulaner slaviti novi ugovor Harija Kejna, a nije isključeno i Zlatnu loptu reprezentativca Engleske.

Iza Harija je druga najbolja golgeterska sezona svih vremena u evropskom fudbalu obeležena sa 72 pogotka za klub i reprezentaciju, a početak aktuelne, takođe je impresivan. Počeo ju je sa šest golova i asistencijom na sedam nastupa za Bajern, dok je u dresu Engleske četiri puta pogodio na mečevima protiv Španije, Češke i Hrvatske.

Od dolaska u Bajern leta 2023. godine, Kejn je odigrao 154 utakmice, a zabeležio je čudesnih 152 gola i 34 asistencije. Na sve to odradio tako mnogo posla u defanzivi i organizaciji igre Bajerna, posla koji statistika ne notira.