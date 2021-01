Drugu utakmicu zaredom Inter je ispustio bodove u seriji A, od mogućih šest osvojen je samo jedan. U današnjem derbiju sa Romom bljesnuo je Ašraf Hakimi koji je prelepim golom došao do brojke od šest pogodaka u sezoni i izjednačio učinak Daglasa Majkona kao najefikasnijeg defanzivca Neroazura još od sezone 2009/10.

Trener Antonio Konte je u 82. minutu povukao Marokanca iz igre i ubacio Aleksandra Kolarova, a četiri minuta kasnije Vučica je pogodila za bod. Italijanski novinari su na konferenciji posle meča upravo preispitivali odluke Kontea prilikom rotacije igrača.

“Vidal se povredi i Galjardini ga je zamenio, Lautaro je dao veliki dopinos timu za 75. minuta na terenu i nametnuo sa mu određene zadatke u defanzivi, a Haki je toliko trčao da je u jednom trenutku počeo da gubi lopte učestalije... Igrali smo tri utakmice u nedelju dana, oni su konstantno bili na terenu i iskoristio sam izmene koje su mi bile na raspolaganju. Vidal je odigrao vrlo dobru utakmicu, koju je počeno nešto sporije, ali je kako je vreme odmicalo podizao intenzitet. Imamo ekipu koja je spremna za velike domete, ne vidim zašto ne bismo koristili veći broj fudbalera”, detaljno je obrazložio šef stručnog štaba milanskog tima.

Pripadnike sedme sile na Apeninima zanimalo je i da li su fudbaleri Intera stajali nešto povučenije u završnici duela.

“Mislim da je postovala doza nervoze da se ostvari pozitivan rezultat. Rekao sam fudbalerima da nastave da pritiskaju zato što nije dobro biti previše blizu svog gola. Roma nije imala šta da izgubi, nastavila je da pritiska i to je normalna stvar. Često primamo golove jer stojimo previše visoko i ostavljamo ogroman prostor iza leđa. Dopustili smo suviše golova iz kontranapada ove sezone. Sa druge strane, to nam pomaže da budemo opasniji u napadu, ali nas čini ranjivijim ako dođe do greške. Nemojte zaboraviti da nam je bila potrebna snaga i energija – poslednjih par utakmica konstantno sam ponavljao istih 11 igrača na staru i normalno je da ponestane energije u završnici.”

Na kraju, italijanski sturčnjak je zatvorio mogućnost da će se Inter pojačavati tokom zimskog prelaznog roka.

“Glagol želeti ne postoji ove sezone. U avgustu sam obavešten o klupskoj strategiji, doveli smo Hakimija i posle toga nije bilo više pojačanja. Strategija je jasna. Ne želim pojačanja, radim sa igračima koji su već tu, imamo vrline i mane, ali to smo mi. Zaboravi Inter iz prethodnog prelaznog roka, to je ono što mi je rečeno kada sam došao”, zaključio je Italijan.