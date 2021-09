Godinama je klupa Barselone bila jedna od najpoželjnijih u svetskom fudbalu, a onda je mračna era Đozepa Marije Bartomeua dovela do toga da se za istu sve manje njih otima ili da se treneri menjaju, narodski rečeno, kao čarape.

Ronaldu Kumanu nije pala sekira u med kada je odlučio da ostavi komfor svog posla u reprezentaciji Holandije i preuzme Barselonu, ali verovatno ni sam nije bio svestan šta će ga dočekati tamo gde je kao igrač bio na vrhuncu i osvojio praktično sve što je bilo ponuđeno.

Kumanov dosadašnji trenerski mandat obeležile su stvari zbog kojih bi mnogi uveliko pobegli glavom bez obzira. Kriza na klupskom vrhu, nikad lošija finansijska situacija, odlazak ikone Barselone Lionela Mesija, nemoć na fudbalskom tržištu...

Sreda, 20.45: (5,20) Poljska (3,45) Engleska (1,75)

Od predsednika Đoana Laporte dobio je maksimalnu podršku u daljem radu, čak je otkrio da se radi na produžetku saradnje, što je Kuman pozdravio u razgovorima za katalonske novine Mundo Deportivo i Sport.

“Istina je, ali ne želim mnogo otome da govorim. U ponedeljak je predsednik sve lepo rekao, uradio je to kao prvi čovek kluba i tako otklonio svaku dalju sumnju. Naravno, moj ostanak, kao i svakog drugog trenera zavisi od rezultata. Iskreno mislim da je bilo određenih sumnji u moj sistem, neke stvari su se pojavile i u javnosti, od detalja naše igre, preko slučaja Rikija Puća, do Samuela Umtitija“, priznaje Kuman i nastavlja:

“Voleo bih da ostanem ovde dugo, ali moja moć se ograničava na ulogu trenera. Ako bude sve više i više sumnji, pa i loš plasman na tabeli, trener gubi svaku moć. Psihički sam jak, isti sam kao i pre, ali mi je potrebna pomoć, podrška, pre svega od kluba. Zato mi je mnogo važno to što je predsednik kluba izašao i rekao tako bitne stvari. Pa i to koliko su stvari loše u klubu“.

Kakav je vaš odnos s predsednikom kluba sada?

“Bila su dva teška momenta. Jedan na kraju prošle sezone i jedan prošle sedmice. Ali, predsednik je uradio sve da se stvari raščiste. Drago mi je zbog toga jer mora sve da bude sređeno kako bismo imali normalan odnos. Idemo dalje. Imamo dobar odnos, stalno pričamo i pomažemo jedni drugima. Želimo da Barselona pobedi. Znamo koliko je težak momenat i zato radimo sve da obezbedimo Barseloni lepu budućnost“.

Bili ste prvi koji je povukao nepopularan potez i smanjio svoju platu, što su mnogi igrači pozdravili?

“Morao sam da dam primeri drugima, kako bi i drugi napravili isti potez i tako doprineli da se klub izvuče iz teške situacije“.

Priča se da ste bili uslovljavani da osvojite Primeru ili Ligu šampiona, da igrate isključivo u sistemu 4-3-3 i da dajete šansu igračima poput Rikija Puća i Samuela Umtitija. Kako ste vi to doživeli?

“Postoje neke stvari o kojima pričamo unutar kluba i ne smeju da izađu napolje. Normalno je da se priča o problemima, o budućnosti, o sistemu... Lično podržavam sistem 4-3-3, ali postoje jednostavno utakmice kada morate nešto da menjate. Najbolje igre smo pružali kada smo prošle godine igrali u sistemu 3-5-2. Najviše smo stvorili šansi, najviše loptu imali u svom posedu, najmanje su protivnici pretili našem golu... To su sve podaci koji govore u prilog ovom sistemu. Znam da se sistem 4-3-3 najčešće koristi, ali fudbal se danas mnogo promenio. U Italiji je titulu osvojio Inter, Čelsi je uzeo Ligu šampiona, a oni svi igraju u sistemu 3-5-2. Ne znači sad ovo da svi moraju da igraju u toj formaciji, ali jednostavno konstrukcija tima zavisi od toga u kojem ćemo sistemu da igramo. Prošle sezone nismo imali mnogo igrača u navali, više ih je bilo na sredini i u odbrani, a želeli smo da izvučemo i najbolje iz Busketsa“.

Da li ćete dati šansu Puću i Umtitiju?

“Daću šansu igračima koji je zaslužuju, koji žele da urade sve za klub, da ekipa pobedi. Neću da pričam samo o Puću i Umtitiju, ovo kažem generalno. Igraće tim koji može da pruži najbolje, a svako ponaosob ima šansu da se dokaže kod mene i na treninzima kako bi zaslužio svoju šansu. Ako ne, odluka stručnog štaba je da nekog koristi ili ne. Umtiti radi mnogo, izvlači sve što može. U poslednje dve nedelje je pokazao veliki napredak, bolje izgleda fizički nego prošle godine. On j dobar štoper. Riki mora mnogo da se popravi, ali pričali smo tokom priprema o tome“.

Da li su zahtevi da osvojite Primeru ili Ligu šampiona preterani, s obzirom da ste ovog leta izgubili toliko kvalitetnih igrača, a i da se klub nalazi u poziciji u kakvoj jeste?

“Još u vreme kada sam bio igrač, boravak u Barseloni zahtevao je od vas da uvek izvlačite maksimum. Naravno, uvek morate da budete realni sa očekivanjima. Ova generacija Barselone ima veliku perspektivu, jako mlad temelj s igračima od 17 do 21 godine. Ako ostanu svi zajedno za četiri godine Barselona će biti ponovo jako moćan tim. Sada nemam sve igrače na raspolaganju. Ne želim da tražim izgovore, ali povređeni su nam Aguero, Fati, Dembele, Kutinjo... Sve su to igrači koji mogu da daju mnogo za ovaj tim i to nam mnogo nedostaje. Kada svi budu na raspolaganju, imaćemo jak tim koji može da postigne sve. Ipak, na kraju sezone se podvlači crta i videćemo šta smo uradili, šta nismo i gde smo mogli bolje. Nemojte da zaboravite da se od mog dolaska u Barselonu desio Mesijev burofaks, odlazak Bartomeua, dolazak Laporte, Lionelov odlazak, pa Grizmanov... Mnogo je stvari koje su se desile i sada sve mora da dođe na svoje. I dalje sam optimista po pitanju budućnosti ovog tima“.

U kojim aspektima igre Barselona mora da se popravi?

“Kada napade počinjemo iz poslednje linije, da budemo ekipa koja u tim situacijama pritiska rivala i gura napred, da pokažemo veću efektivnost i da više naleta dolazi sa sredine terena“.

Klub je ovog leta doživeo istorijski šok odlaskom Lionela Mesija. Koliko vas brine što klub nastavlja dalje bez najboljeg igrača u istoriji?

“Od prvog momenta kada smo saznali da neće da ostane sa nama vest smo doživeli kao ozbiljan šok. Pogotovo je za mene to bilo strašno jer sam izgubio najboljeg igrača na svetu, 30 sigurnih golova po sezoni i mnogo asistencija, osećaj da se protivnici plaše kada je on na suprotnoj strani... I mnogo toga još. Bilo nam je potrebno nekoliko dana da se oporavimo, ali klub jednostavno nije imao izbora, morali smo da okrenemo novi listi i nastavimo dalje bez njega. Cilj je ostao isti, a to je da ispunimo što više stvari koje smo zacrtali pre starta sezone“.

Lionel Mesi (©Reuters)

Da li vas Mesijev odlazak sada tera da igrate drugačiji fudbal?

“Ne taktički, ali postoje određene stvari u igri bez lopte gde bismo morali da napredujemo. Više nemamo individualni kvalitet Mesija, ali sada smo bolji u presingu“.

Da li za vas predstavlja olakšanje što Kilijan Mbape nije potpisao za Real Madrid?

“Mbape je jedan od najboljih igrača na svetu i naravno, ako bi ga Real potpisao bio bi još jači nego sada. Nadam se da će svi najbolji igrači, ako ne potpišu za Barselonu, otići u druge klubove, iz drugih zemalja i liga“.

Mnogo se pričalo o transferu Emersona Rojala u Totenhem. Da li je njegova igra protiv Hetafea bila toliko loša, da ste na kraju dali zeleno svetlo za njegov transfer?

“Saznali smo da se Totenhem interesuje za njega nekoliko dana pre kraja prelaznog roka, a ubrzo je i ponuda stigla na sto. Znali smo koji su njegovi kvaliteti, ali i da bi novac mogao mnogo da nam pomogne. Da smo samo imali Emersona i Desta da igraju na poziciji desnog beka, ne bismo dozvolili njegovu prodaju. Ovako, uz Desta imamo Mingezu i Serđija Roberta i to je sasvim dovoljno ljudi za jednu poziciju“.

Zašto ste pustili Antoana Grizmana da ode, kada više nema Mesija u timu?

“Istina je to što govorite, ali klub se nalazi u delikatnom momentu kada je novac preko potreban. Grizman je igrač koji je u Barseloni imao jako visok ugovor, zbog čega nam je bilo jako, jako, jako važno da se on vrati u Atletiko i da ne moramo da mu plaćamo ugovor na još tri godine. Kao trener želim maksimalno da pomognem klubu, ali nam je bio potreban još jedan napadač. Antoanovu poziciju na terenu teško je pokriti, ali nam je bilo važno da ga klub pusti i tako se rastereti“.

Umesto Grizmana stigao je Luk de Jong. Šta će on doneti Barseloni?

“Prvo, bio sam iznenađen što Barselona, čak i u najboljim danima, nije imala igrača poput Luka u svom timu. On je nešto potpuno drugačije od svih napadača koje imamo. Raznovrstan je napadač, može da igra usamljen u napadu, a i neko je ko jednim potezom može da promeni tok utakmice. Ima iskustva. Imamo dvogodišnje iskustvo zajedničkog rada u reprezentaciji Holandije, gde mi je pokazao da je nivo za Barselonu“.

Da li ste vi tražili da bude doveden?

“Od početka avgusta je bilo kontakta s De Jongom, a od mog prvog dana u klubu sam pričao ljudima s vrha da nam je takav igrač potreban. Pogotovo sada, kada su Aguero, Dembele, Kutinjo i Fati povređeni. Malo je napadača u rotaciji. Koristićemo to što je De Jong drugačiji tip napadača od ostalih. Njegov dolazak poklopio se s Grizmanovim odlaskom“.

Miralem Pjanić se žalio kako ste jedva govorili s njim i da nije želeo da gleda kako rezerve igraju pre njega?

“To je sve samo frustracija i razumem ga. Ali u našoj ideji igre, našem sistemu sa i bez lopte, jednostavno nije imao svoje mesto na terenu. Ništa drugo nije problem. Želim mu sve najbolje. Bilo je komplikovano, pokušali smo da rešimo, ali videli smo da se drugi igrači bolje snalaze od njega i to je sve. Ne želim više da govorim o njemu, jer više nije igrač Barselone. Poštujem svačije mišljenje, ali stavljam tačku na ovu temu“.

Luis Suarez (©Reuters)

Da li vam je sada žao što ste pustili Luisa Suareza? Postao je šampion s Atletikom i bio najbolji strelac...

“Nije mi žao. Došao sam u Barselonu, želeo sam da promenim neke stvari i smatrao sam da bi najbolje bilo da Luis ode. Mislili smo da će otići u Juventus, ne u Atletiko. I opet ne žalim, jer sam svesno doneo odluku koja je bila najbolja za klub“.

Da li će Memfis Depaj da obeleži ovu eru Barselone?

“Definitivno. Njegov dolazak sam označio kao jednu od ključnih stvari za uspeh. Kao ličnost i karakter je neverovatan, takav je i igrač. Jako je motivisan da uspe“.

Ko vas je od mladih igrača najviše iznenadio?

“S obzirom na godine, zaista me iznenadilo kako Havi trenira sa svojih 16 leta. Videti tako mladog momka koji trenira s takvom lakoćom u konkurenciji prvotimaca, da radi stvari jako kvalitetno, zaista sam se iznenadio. Ali, kao i svakom mladom igraču i njemu fali dosta toga, s tim što zaista ima potencijal da postane odličan igrač“.

Osim što držite fotografiju Johana Krojfa u kancelariji, da li ste “krojfista“?

“Apsolutno! Mnogi i dalje ne znaju šta je zapravo Krojfov sistem. Euzebio, u naše vreme, je igrao napadača, iako on to nije. Pa šta? Bio je i krilo, iako to nije. Krojf je kao trener voleo da unosi novine. Iznad svega, njegova filozofija se odnosila na to da držite loptu u svom posedu, da igrate presing, napadački fudbal, rizikovao je mnogo u odbrani. E, to je Johanov stil. To je stil koji se meni takođe opada. Jesam krojfista, ali sam i realista. Kao igrač sam bio u odbrani, Johan je bio napadač. Napadači uvek žele samo da napadaju, a odbrani da brane svoj gol. Zato sam realista, ali volim i da napadam. Moja Barselona želi da ima loptu u svom posedu, a iako igramo sa tri štopera imamo procenat poseda kao najofanzivniji timovi. Ljudi ponekad misle da je sistem sa tri štopera defanzivan“.

Ronald Kuman (©Reuters)

Zašto vam se dešava da iz igre izvučete štopera, ako vodite tesno?

“To sve zavisi od protivnika. Ako igra sa dva napadača, onda u odbrani imate situaciju tri na dva. A vi sa dva napadača stvarate veći pritisak na rivala koji ima samo dva štopera. Ponekad sistem sa tri štopera je bolji kada vršite pritisak na rivala od bilo koje druge formacije. S trojicom pozadi zatvarate veći prostor“.

Zar nije bolje da iz igre izvučete nekog napred, kako biste sačuvali rezultat?

“I to je realna mogućnost, ali nije sve ovako ili onako. Morate da gledate detalje, kako protivnik nastupa. Ako protivnik ima samo jednog napadača, dovoljna su vam dva štopera, ne tri. A ako nagurate još jednog pozadi, onda gubite u protoku lopte napred. Sve zavisi od utakmice, protivnika, ali i mogućnosti tvog tima“.

IZBOR UREDNIKA

Da li vas brine što će vam prvi rival u Evropi biti Bajern, koji je prošle godine postigao osam golova?

“Nisam zabrinut, već na tu utakmicu gledam kao na šansu da pokažemo koliko smo dobri. Naravno, ići ćemo na pobedu“.

Koja je vaša poruka za navijače?

“Razumem da smo izgubili najboljeg igrača sveta, ali moramo da idemo dalje. Ako klub bude uspeo da iskontroliše finansije, sa igračima koje imamo, Barselona opet može da bude na vrhu“.