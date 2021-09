Laporta vaga, iz Madrida stigla prva vest: Kumanu dani odbrojani! Na listi želja Ćavi, Konte, Pirlo, Koku...

Sve su glasnije priče o tome da su dani Ronalda Kumana na klupi Barselone - odbrojani! Njegova izjava od pre nekoliko dana da "zbog njega Barselona ima budućnost" nije baš najbolje legla...

Posle šokantnog remija sa Granadom, gola zaostatka praktično posle jednog minuta igre i pogotka Ronalda Arauha za izjednačenje pred sam ulazak u nadoknadu vremena doveli su do erupcije nezadovoljstva posle čega je sve teže zamisliti holandskog stručnjaka u ulozi šefa struke i dalje. Prvi metak poleteo je iz Madrida - dopisnik lista Marka iz Barselone Đoan Veils objavio je nedugo posle završetka konferencije za novinare na stadionu Kamp Nou kako je unutar kluba doneta odluka o rastanku s Kumanom!

Četvrtak, 22.00: (6,50) Kadiz (4,30) Barselona (1,50)

Holanđanin je po završetku meča odbio da odgovori na pitanje o svojoj budućnosti. Nedavno je dobio otvorenu podršku od Đoana Laporte, već drugi put otkako je španski biznismen ponovo zaseo na predsedničku funkciju. Ta podrška ima svoje granice, a ako rezultati nisu dobri - Kuman je bivši bez obzira na status igračke legende. Uostalom, Kuman je jedan od "ostataka" predsedničke ere Đosepa Marije Bartomeua i neko ko je tu ostao najviše zbog prazne kase i slabog odziva eventualnih kandidata.

Kako bilo, nimalo neće biti lako ljudima s vrha kluba, pre svega Laporti da izabere Kumanovog naslednika. Zbog toga i novinar Marke tvrdi da ne postoji vremenski interval do kada bi otkaz mogao da bude ozvaničen. Možda već u utorak ujutru, dan kasnije, za sedam ili deset dana... Sve će, naime, zavisiti od dogovora koji Barselona i Kuman prvo budu postigli oko sporazumnog rastanka, potom i koga će klub da odabere kao njegovog naslednika.

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

Podsetimo, Kumana od otkaza trenutno štiti finansijski jaka otpremnina od čak 13.000.000 evra u slučaju prevremenog prekida saradnje, pa je navodno jedan od ciljeva Barselone da prvo holandskog trenera odobrovolji da na konto emocija prema klubu pristane na manju isplatu s obzirom na užasnu finansijsku situaciju i dugovanja koja premašuju milijardu i trista miliona evra. Dok se budu stvorili uslovi za što bezbolniji razlaz, Barselonu istovremeno čeka strašno težak zadatak - da pametno izabere sledeće trenersko ime. Nekog ko bi mogao da podigne ekipu, unapredi igru i pogura klub napred.

Finansije su i u ovom slučaju ograničavajući faktor, ali Španijom već kruži priča da postoji širi spisak kandidata od pet-šest imena s kojima će u narednom periodu da se obave preliminarni razgovori. Zasad je otkriveno da su na radaru Antonio Konte, Andrea Pirlo, Filip Koku, Roberto Martinez i Ćavi Ernandez.

Antonio Konte (©Reuters)

Konte bi svakako bio najskuplja, ujedno i najmanje realna opcija. On je u Interu zarađivao 12.000.000 evra godišnje, a pisalo se čak i o tome da je u jednom trenutku imao više od svojih najbližih konkurenata – Simonea Inzagija, Đan Pjera Gasperinija, Stefana Piolija, Đenara Gatuza i Paula Fonseke zajedno! Konte je Inter napustio posle osvajanja šampionske krune pošto je prvi čovek kluba Stiven Žang najavio rezove zbog ozbiljnih finansijskih problema. Inter je ubrzo prodao Ašrafa Hakimija i Romelua Lukakua, ali ekipa deluje stabilno pod komandom Inzagija.

Za Barselonu bi plata u okviru od 12.000.000 evra bila preveliki zalogaj, pa čak i manja suma od toga bi opteretila budžet do limita, a i ne deluje realno da bi Konte pobegao iz finansijski nestabilne sredine u Milanu kako bi se uvalio u još goru situaciju u Barseloni. Osim toga njegov sistem sa tri igrača pozadi i napadima iz kontri nije nešto što se navijačima Barselone dopada. Kumanova ideja sa trojicom štopera već je nekoliko puta bila oštro kritikovana, zbog čega se Holanđanin nedavno javno branio u opširnom intervjuu za katalonske medije.

Prema nezvaničnim informacijama Laportin trenutni favorit je Pirlo. Mlad je, perspektivan trener, mada je već preživeo fijasko na klupi Juventusa koja je definitivno bila previše za njega s obzirom da ranije nije imao praktično nikavkog trenerskog iskustva. Ipak, njegov dolazak verovatno bi klub najlakše podneo s finansijske tačke gledišta. A da li bi Pirlo mogao da bude vatrogasac kakav je Barseloni potreban i može li on da unapredi ovakvu ekipu? Teško. Uz dužno poštovanje njegovim igračkim kvalitetima i statusu koji je odavno zavredneo, nije se pokazao u Juventusu koji je imao sve preduslove da nastavi šampionski niz u Italiji, što je i dovelo do rastanka, pa tako nije realno očekivati da će on da digne Barsu iz sadašnje pozicije...

Filip Koku je takođe bez angažmana i to traje skoro godinu dana. Posle ne baš blistave epizode u Fenerbahčeu preuzeo je Derbi u kome je proveo sezonu i po, sve do novembra 2020. kada je dobio slobodu posle niza loših rezultata. Nije trenerska klasa kakva je potrebna Barseloni, ali jeste neko ko poznaje prilike u klubu čiji je deo bio punih šest sezona s kraja prošlog i početka ovog veka. Stiče se utisak da bi njegov angažman bio samo presipanje iz šupljeg u prazno, ali jeste u orbiti vodećih ljudi Barselone kao jedna od mogućnosti.

Roberto Martinez (©Reuters)

Iz Katalonije, tačnije od novinara lista Sport stigla je informacija da je među kandidatima Roberto Martinez. Njegovo ime nije uopšte novo u tefterima odgovornih na stadionu Kamp Nou pošto se njegov učinak i rad proteklih godina pomno pratio, još iz vremena kada je radio u Evertonu, pa kasnije i kada je preuzeo klupu Belgije. Piše se čak da je on favorit sportskog sektora, Đordija Krojfa i Mateua Alemanija.

U klupskom fudbalu nije više od pet godina, tačnije od kraja sezone 2015/16 kada je otišao iz Evertona posle tri godine u kojima nije napravio značajniji rezultat. Okrenuo se reprezentativnom fudbalu i uzeo Belgiju s kojom je bio treći na Mundijalu u Rusiji 2018, dok na dva Eura nije išao dalje od četvrtfinala uprkos tome što su Đavoli bili među favoritima za trofej. No, u ovoj situaciji mogao bi da iskrsne kao spasilac tima kome je pod hitno potreban autoritet. U Belgiji je uspeo da ego Lukakua, Azara, De Brujnea i ostalih podredi timu, iako je rezultat izostao, ali je neko ko u pomenutoj konkurenciji trenera ima veliko iskustvo rada sa superzvezdama evropskog i svetskog fudbala zajedno s Konteom. Poput italijanskih kolega, takođe je ljubitelj formacije s trojicom pozadi, ali je njegov fudbal dosta ofanzivan.

IZBOR UREDNIKA

Svima je ipak jasno da se čeka potvrdan odgovor Ćavija. Već je odbio Barselonu jednom posle smene Ernesta Valverdea – kada ga je zamenio Kike Setijen – pod izgovorom da još nije vreme da se vrati na mesto uspeha, s kojeg je otišao kao kapiten i klupska legenda. Ćavi i dalje radi u Al Sadu, jedan je od promotera Mundijala u Kataru naredne godine, ali je i dalje neko u koga navijači pre svih imaju najveće poverenje. Da bi svojim liderskim karakterom mogao da podigne ekipu, a kao neko ko je ceo život proveo u Barseloni zna koliko je uspeh važan i kako do istog doći. Takođe bi mogao da se pozabavi dubljim razvojem klupske dece, kao i Pedrija koji je označen kao njegov legitimni naslednik.

Ćavi Ernandez (©AFP)

Ćavi je nesumnjivo prvi izbor navijača, verovatno i većeg dela uprave, ali mnogo toga moralo bi da se poklopi kako legendarni španski vezista ne bi postao samo broj na listi potrošenih trenera... Laporta bi prvo morao da ubedi Ćavija da pređe preko određenih razmišljanja i dođe u Barselonu dok je on predsednik. Podsetimo, Ćavi je tokom predsedničke kampanje po odlasku Bartomeua bio najbliži kandidatu Viktoru Fontu, koga je Laporta na kraju ipak ubedljivo porazio.

Kuman je svoje završio i lako bi moglo da se dogodi da gostovanje Kadizu u četvrtak bude njegov poslednji radni zadatak kao trenera Barselone. Samo, još nema naznake toga ko bi mogao da ga odmeni...