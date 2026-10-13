Kada Bruno stane, Junajted je mrtav

Ali početkom aktuelne sezone, gledamo nekog, drugačijeg Bruna . Uspavanog, raštimovanog, neizbalansiranog. Ništa drugačiji nije ni Mančester Junajted. Jer je, što bi Španci rekli, Brunodependencia, na Old Trafordu sveprisutna.

Od 21 gola Junajteda u poslednjih 11 utakmica sezone, Bruno je postigao ili namestio čak 12. U završnih sedam mečeva koji su lansirali Crvene đavole na treće mesto i vratili ga u Ligu šampiona posle dvogodišnjeg pauze, reprezentativac Portugalije je učestvovao u devet od 12 pogodaka. Na koncu, devet golova i 21 asistencija u čitavoj sezoni i oboren plejmejkerski rekord Tjerija Anrija i Kevina De Brujnea.

Baš u tom periodu Bruno Fernandes klesao je status najkorisnijeg igrača Premijer lige. O tome koliko je laskavo MVP priznanje zasluženo dopalo njegovih šaka može da se polemiše, ali činjenica je da je Junajted igrao kako je Portugalac svirao i kao takav bio najučinkovitiji tim prolećnog dela sezone.

Razneo je Portugalac Ipsvič jednom od najdominantnijih predstava od starta premijerligaške sezone, ali bilo je to pretposlednjeg dana avgusta. Od tada, od konkretnog učinka najboljeg fudbalera Junajeda, ni traga, ni glasa. Često šutira (3,3 udarca po utakmici), ali retko pogađa meta (svega 0,8 udaraca u okvir po meču), a i muči se u kreaciji. Posle prvih šest kola prosek stvorenih prilika mu je 2,5 po utakmici, dok je prošle sezone bio na čitave četiri. Od starta sezone kreirao je samo jednu veliku priliku saigračima, a lani je beležio jednu po meču. Stoga ne iznenađuje Junajted proživljava najgori premijerligaški start u poslednjih 40 godina, još od Rona Etkinsona koji je tada smenjen ustupivši mesto Seru Aleksu Fergusonu.

Posle svega, realno je pitanje da li je Bruno problem ili rešenje?

Pričalo se dosta poslednjih nedelja da fizički nije najspremniji, da igra uz bolove, mada je sam Majkl Kerik objašnjavao kako je to najnormalnija pojava u fudbalu nastavivši da koristi Portugalca praktično bez izmene. Dakle, priča o zdravstvenom stanju ne pije vodu.

Da bismo stavili Brunovu oseku učinkovitosti u kontekst, da se pozabavimo ostatkom Junajtedovog tima. Za početak činjenicama da je Benjamin Šeško kojem je Fernandes lani spakovao četiri od devet ligaških golova, povređen maltene od starta sezone, te da Junajted nema zamenu na poziciji klasične devetke. Eksperimenti sa Embeumom i Kunjom nisu dali rezultate.

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A tu je i odlazak Kazemira. Junajted je letos čitav fokus u prelaznom roku posvetio zameni za Brazilca, potpisao Jurija Tilemansa, Andreja Santosa i Karlosa Balebu za 173.000.000 evra, ali Belgijanac gubi mnogo duela i često pravi greške, dok Brazilac i Kamerunac gotovo ne dobijaju šansu. Kazemiro je od februara donosio pregršt golova glavom (Bruno mu spakovao četiri od pet) i Portugalac je mogao da se osloni na iskusnog vezistu i da se mirne glave posveti radu u ofanzivnom sektoru, ne berući brigu šta će biti kada Junajted izgubi loptu.

Ne zaboravimo ni to da je Kerik u novoj sezoni počeo da eksperimentiše i menja tranzicionu igru od koje je Junajted prilično profitirao. U želji da više kontroliše posed, Junajted je usporio svoj fudbal, a to očigledno ne pogoduje ni Brunu, ni ostatku tima.

Fernandes je od starta sezone izgubio čak 106 lopti (najviše u ligi), a za vikend protiv Totenhema nije imao tačan pas u prvih 23 minuta utakmice. Međutim, Kerik ne sumnja u svog kapitena: "Bruno je fudbaler top klase. Ponekad jednostavno naiđe period kada vam stvari ne idu od ruke."

Iako je trener Junajteda naglasio da u njegovom timu nema nedodirljivih, teško je zamisliti da Portugalac neće početi večerašnji derbi Lige šampiona na Metropolitanu. Možda odgovor na pitanje iz podnaslova bude makar za nijansu jasniji nakon gostovanja u Madridu.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

Utorak

18.45: (2,55) Lans (3,40) Sporting (2,70)

18.45: (3,40) Sabah (3,50) Slavija Prag (2,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,00) Atletiko Madrid (3,70) Mančester Junajted (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)

21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)

21.00: (1,70) Lajpcig (4,50) PSV (4,40)

21.00: (2,25) Viljareal (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX

21.00: (18,0) Viking (11,0) Bajern (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)

*** kvote su podložne promenama