Kapitenu, ovo je za tebe! Metropolitano plakao zbog Kokeove majke, pa video BB magiju (VIDEO)

Španski predstavnik je u dva meča sa premijerligašima bio polovičan. Na početku takmičenja je poražen od Liverpula na Enfildu, ali mu je strelovit početak u La Ligi dao krila da kao iz katapulta izleti na teren protiv Crvenih đavola i posle samo 49 sekundi ih vrati u kazan, da se kuvaju u sopstvenoj nemoći.

Suze na početku, radosnice na kraju. Crni flor i minut ćutanja upriličeni su u znak poštovanja za Kokeovu majku, preminulu ovog utorka, a ni minut nije prošao pošto je lopta krenula sa centra, a Atletiko ju je smestio u mrežu i razveselio publiku na Metropolitanu, nagovestivši da je, makar u ovom trenutku, razlika u odnosu na Mančester junajted veća nego što je ostalo zapisano na semaforu – 2:0

Pogodak vredan usmeravanja ka trijumfu posledica je fantastične kontre, režirane u tri poteza: Kang In Li je dubinskim pasom pronašao Aleksa Baenu (o njemu posebni redovi malo kasnije), reprezentativac Španije video da iz drugog plana stiže Pablo Barios, odložio mu fudbal, a mladi vezista tako snažno pucao po lopti da ni Ajden Heven nije uspeo da je spreči da pređe preko linije. Bio je to drugi najbrži gol Rohiblankosa u Ligi šampiona, jer je Konor Galager u proleće 2025. posle samo 28 sekundi pogodio protiv Reala. Ovaj je Barios posvetio baš Kokeu, jer je prstima formirao „šesticu“, simbolizujući broj na dresu legendarnog kapitena.

Koliko je taj gest imao značaj videlo se kad je kamera zumirala Čola, a argentinski trener delovao kao da je zaplakao. Kako i ne bi... Savladaše ga emocije. A njegov tim savladao je Engleze kao da je igrao sa Sosijedadom, a ne ostrvskim velikanom. Iz više razloga. Prvo, kolektivno je bolji. Njegovi pitomci bespogovorno prate instrukcije s klupe. Drugo, pojedinačno su darovitiji. Makar na domaćem terenu. Treće, imali su Aleksa Baenu koji se maskirao u neke od najboljih pojedinaca u istoriji fudbala makar na jedno veče. Na stranu asistencija, skoro svaki njegov potez terao je publiku na Metropolitanu da ustane sa sedišta. Kao da je imao čarobni štapić skriven ispod dresa, demonstrirao je magiju. Onaj trenutak kad je spoljnim delom kopačke primirio loptu estetski je doživljaj kakav nećemo često sresti u modernom fudbalu. Na tome – hvala! Sve nas je podsetio kako je u doba snagatora ovaj sport i dalje u vlasništvu umetnika.

Baena je gurao loptu napred, stavljao kolege u dobre pozicije da prete, i sam imao zanimljiv pokušaj sa distance, pa je opravdano nagrađen ovacijama kad je mesto na terenu prepustio Ademoli Lukmanu. Samo sedam minuta pošto je kročio na teren, Nigerijac je potpisao pobedu Atletika tako što je natrčao na odbitak posle pokušaja još jednog rezerviste, Džonatana Dejvida. Napokon je i Lukman proradio. Drugi pogodak španskog predstavnika pao je samo nekoliko minuta pošto je Junajted ostao bez Lenija Jora, jer je štoper Mančestera kao poslednji igrač odbrane oborio na travu Džonatana Dejvida, zbog čega je opravdano isključen.

Igra uverljiva, šanse zrele, odbrana stabilna, pa je u takvim okolnostima pobeda Čolovog tima mogla da bude i ubedljivija. Alehandro Grimaldo je uzdrmao prečku iz slobodnog udarca, Hulijan Alvares stativu na sjajno dodavanje Bariosa, uz napomenu da je pred kraj prvog poluvremena poništen gol Džoniju Kardosu, jer je utvrđeno da je u izgradnji akcije rukom loptu dirao Markos Ljorente.

Mančester junajted je bio nedostojan rival. Ne samo zato što je rano primio gol. Nije našao način da odgovori, iako je Brajan Embeumo pokušavao svojski u prvom poluvremenu, tek u drugom se probudio Bruno Fernandeš, međutim, osim akrobatskog pokušaja kad je Juri Tilemans prevario Kutija Romera i lukavog, kad je iz trka, iskosa, pogodio prečku, kapiten dugo nije mogao da se sastavi. A bez Portugalca u sjaju Mančester junajted ne liči ni na šta. Tako je i prošao.