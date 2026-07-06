LUDI TIKET (-), ponedeljak, 3.191.644 dinara: Nesuđeni GG milioner

Neverovatan tiket odigran je u Kovinu, gde je strastveni kladilac sa uplatnim mestom u Južnobanatskom okrugu uspeo da pogodi čak 11 od 12 parova izuzetno teških fudbalskih liga, ali ga je samo jedan promašaj delio od nestvarnog višemilionskog dobitka.

Kladilac iz Kovina je sastavio tiket baziran isključivo na GG igri, birajući mečeve iz nižih liga Argentine i Maroka, gde su kvote redom bile u rasponu od 2,00 do 2,85. Sa uplaćenih svega 100 dinara ukupna kvota na tiketu iznosila je neverovatnih 24.551,11, što je sa obračunatim Mozzart bonusima projektovalo maksimalan dobitak od čak 3.191.644 dinara! Na njegovu veliku žalost, utakmica argentinske treće lige između Alvarada i Germinala završena je ubedljivim rezultatom 5:0 (4:0), čime je gostujući tim ostao bez postignutog pogotka, a ovaj par označen kao gubitan. Sve ostale utakmice – od Argentine 2, 3 i 4, pa do marokanskih liga, zaokružene su kao dobitne jer su obe ekipe uspešno zatresle mrežu.

Ipak, zahvaljujući popularnom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj pad nije značio potpuni gubitak. Budući da je igrač imao tačno jedan promašen par, a proizvod pogođenih kvota je daleko premašio granicu od 999, aktivirala se najviša skala ovog bonusa koja isplaćuje sto puta veću vrednost uplate.

Tako je kladilac u Kovinu, umesto razočaranja i nule, naplatio utešnih 10.000 dinara keša, pretvorivši zamalo tragičan promašaj u solidan profit.