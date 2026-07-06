Tako se pumpa samopouzdanje: Ilić i drugovi na dva meča dali 28 golova

To su i uradili. Petoligaša Optik Ratenov su savladali sa 12:2, uz dva Ilićeva pogotka, a zatim su sedmoligaša Grun Vajs Liben deklasirali sa 16:0. Dakle, na dve utakmice zatresli su protivničku mrežu čak 28 puta, dokazali su pre svega sebi da nije toliko teško dati gol.

21.00: (3,95) Portugalija (2,65) Španija (2,00)

Naravno, sad tek kreće ona najteža faza priprema, posle koje noge postaju teške kao olovo. Ima vremena za sve, pošto nova sezona u Bundesligi kreće tek 28. avgusta, a Union će dan kasnije ugostiti Ajntraht Frankfurt u prvom kolu.

Naravno, pratiće se i Unionova aktivnost tokom letnje pijace. Ranije su postojale glasine da bi Andrej Ilić mogao da se preseli na Britansko ostrvo, dovodio se u vezu sa Seltikom i novim premijerligašem Koventrijem, ali zasad je sve stalo samo na glasinama. Možda je i za bivšeg napadača Javora najbolje da ostane u Berlinu i proba da pod Lustrinelijevom palicom popravi učinak iz prošle sezone, tokom koje je na 34 meča postigao samo šest golova, ali je uz to zabeležio i 12 asistencija.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******