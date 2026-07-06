Tako se pumpa samopouzdanje: Ilić i drugovi na dva meča dali 28 golova
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 10:05
Union Berlin na početku priprema odigrao dve lagane prijateljske utakmice, sa petoligašom Optik Ratenovom (12:2) i sedmoligašem Grun Vajs Libenom (16:0)
Prošle sezone Union Berlin su trenirali Štefan Baumgart i Marija-Luiza Eta, ali bundesligaš nije izgledao dobro. Nije se borio za opstanak, ali bio je predaleko i od mesta koja vode u Evropu. Zato je ovog leta na klupu stigao novi trener Mauro Lustrineli, tvorac prošlosezonskog čuda u Švajcarskoj, Tuna, a sa njim su odmah stigle neke promene.
Plan je da Union igra mnogo ofanzivnije i atraktivnije nego do sada, što svakako može da obraduje i srpskog napadača Andreja Ilića, koji će najverovatnije i kod Lustrinelija da bude prva napadačka opcija. Da bi povratio samopouzdanje čitavoj ekipi, a pogotovo ofanzivnom delu, švajcarski trener je namerno na početku priprema zakazao dve izuzetno lake prijateljske utakmice i dao fudbalerima zadatak – dajte što više golova možete.
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To su i uradili. Petoligaša Optik Ratenov su savladali sa 12:2, uz dva Ilićeva pogotka, a zatim su sedmoligaša Grun Vajs Liben deklasirali sa 16:0. Dakle, na dve utakmice zatresli su protivničku mrežu čak 28 puta, dokazali su pre svega sebi da nije toliko teško dati gol.
21.00: (3,95) Portugalija (2,65) Španija (2,00)
Naravno, sad tek kreće ona najteža faza priprema, posle koje noge postaju teške kao olovo. Ima vremena za sve, pošto nova sezona u Bundesligi kreće tek 28. avgusta, a Union će dan kasnije ugostiti Ajntraht Frankfurt u prvom kolu.
Naravno, pratiće se i Unionova aktivnost tokom letnje pijace. Ranije su postojale glasine da bi Andrej Ilić mogao da se preseli na Britansko ostrvo, dovodio se u vezu sa Seltikom i novim premijerligašem Koventrijem, ali zasad je sve stalo samo na glasinama. Možda je i za bivšeg napadača Javora najbolje da ostane u Berlinu i proba da pod Lustrinelijevom palicom popravi učinak iz prošle sezone, tokom koje je na 34 meča postigao samo šest golova, ali je uz to zabeležio i 12 asistencija.
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