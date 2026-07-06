Nije ovo ta ekipa, niti su ova deca zaslužila da ih bacimo pod voz

Prava je šteta što Srbija nije doputovala u kompletnom sastavu, jer je utisak da bi se sa Veljkom Milosavljevićem, Ademom Avdićem, Vasilijem Kostovom, Andrejom Maksimovićem, Andrejom Bačaninom i Mihajlom Cvetkovićem sigurno našla u polufinalu, a to bi joj donelo direktan plasman na Svetko prvenstvo za igrače do 20 godina. Zbog toga ovu generaciju igrača, ne smemo da bacimo pod voz, koliko god utisak iz Velsa bio loš. Ovako, pokušala je naša selekcija za igrače do 19 godina da se domogne makar utakmice za peto mesto, koja pobedniku donosi vizu za Mundijalito, ali ni to nije uspela.

Verovatno najtalentovanija generacija igrača našeg fudbala u poslednjih desetak godina ostaće nedorečena. Predviđanja su bila velika, pogotovo kada je na kvalifikacionom turniru u Portugaliji savladana Engleska i odigrano nerešeno sa domaćinom. Očekivalo se da bi Petrićevi momci mogli da ponove uspeh kolega iz 2013, koji su sa Ljubinkom Drulovićem pokorili Evropu. Ipak, kako se turnir u Velsu bližio, postajalo je sve jasnije da će i peto mesto biti podvig. A, i ono je ostalo predaleko…

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Sa tri poraza, sedam primljenih i samo jednim datim golom, Orlići su završili ubedljivo poslednji na tabeli u konkurenciji Ukrajine (devet bodova), Hrvatske (četiri) i Italije (četir i ista gol-razlika kao Hrvatska, ali manje datih golova). Iako smo bili svesni da će bez pomenutih igrača biti pakleno teško domoći se polufinala, teško da je iko pretpostavio da će momci kojima je Petrić ukazao šansu završiti baš na začelju, bez makar jednog boda i sa samo jednim pogotkom.

Malo ko je opravdao selektorovo poverenje i poziv na Evropsko prvenstvo, pa je pitanje s kakvim utiskom su se u klubove vratili predstavnici Arsenala, Čelsija, Mančester Junajteda, Rome, Tuluza, Union Berlina, Panatinaikosa i drugih klubova koji su ih gledali i skenirali.

Krenimo od golmana… Zbog izlaska iz povrede Vuka Draškića, priliku da bude starter iznenađujuće je dobio novopečeni prvotimac Čukaričkog Vladan Čarapić. Što je bilo do njega, uglavnom je uspešno završavao. Imao je neke odlične odbrane, ali i četiri puta vadio loptu iz mreže. S tim da je golove protiv Italije primio iz penala i kontre, prvi protiv Ukrajine iz blizine u gužvi pred svojim golom, a eventualno je mogao bolje da reaguje na šut Vitalija Hljuta sa preko 20 metara za 2:1. Mada, bila je to majstorija mladog igrača Čikaga, bežala je lopta od našeg golmana. U poslednjoj utakmici grupne faze, protiv Hrvatske, Čarapića je zamenio Dršakić. Videlo se da đaku Crvene zvezde nedostaju takmičarske utakmice usled povrede koju je vukao. Napravio je veliku grešku u dodavanju protiv Hrvatske i pomogao rivalu da prelomi meč.

BEZ KOMADANTA VELJE ODBRANA JE BILA RANJIVA

Odbrana je u sve tri utakmice počinjala i završavala u istom sastavu: Strahinja Stojković, Nikola Simić, Ahmed Hadžimujović, Stefan Petrović. Imao je svaki od ovih momaka dobre momente igre, ali i loše, koji su uglavnom vodili do primljenih golova. Simić je napravio penal protiv Italije zakasnelim startom, Hadžimujović nespretno reagovao kod gola za Ukrajinu, Stojković skrivio penal za Hrvate zbog udaranja protivničkog igrača, Petrović nedostajao u fazi napada… Posebno problematična bila je situacija kod drugog gola Italije, kada je na pas iz dubine ispala kompletna odbrambena linija. Videlo se da im nedostaje komandant Velja Milosavljević.

Vezni red je trepeo najviše promena, ali ne samo igrača, već i pozicija igračima, kao i formacije. Drugi deo prvog poluvremena protiv Italije i prvih pola sata protiv Ukrajine je izgledalo dobro, što nam je i donelo jedini gol na turniru, ali ostalo vreme turnira u Velsu, prilično su se mučili srpski reprezentativci iz sredine terena. Do te mere da su protiv Hrvata u više navrata slali neprecizne pasove, poprečne lopte koje su potencijalna pretnja za kontre.

NOVIČIĆ IGRAO U GRČU, RANKOVIĆ SAMO SVETLUCAO

Mnogo se na ovom turniru očekivalo od Vasilija Novičića, ali ga je odigrao u konstantnom grču. Protiv Ukrajine lep gol dao je Đorođe Ranković i bio verovatno najbolji igrač našeg tima u tom duelu, ali je protiv Hrvatske bilo potpuno suprotno. Nije se snašao na levom krilu, pa ga je selektor zamenio već u poluvremenu. Ni Jovan Milosavljević se nije dobro pokazao u poslednjem meču s ulogom pomoćnog napadača. Igrao je dosta ofanzivno, ali i neubedljivo tokom prvog poluvremena, da bi početkom drugog dela propustio najbolju priliku koju je naša ekipa imala za izjednačenje.

Napad je uglavnom predvodio najmlađi igrač ovog tima, Aleksa Damjanović. U prve dve utakmice novi fudbaler Bajer Leverkuzena bio je starter, da bi u trećoj meč počeo na klupi, ali je Petrić uvideo da mu ideja sa Bogdanom Kostićem kao špicem nije prošla, pa je za drugo poluvreme uveo Damjanovića i dobio asistenciju za najbolju šansu po naš tim u toj utakmici. Pre toga, đak Crvene zvezde se istakao i asistencijom za gol Rankovića u susretu sa Ukrajincima. Lepo je odložio loptu na levu stranu za saigrača...

Odličan protiv Italijana na otvaranju turnira bio je Jovan Ćirić. Počeo je na levoj strani, pa prešao na desnu i u nekoliko navrata zadavao ozbiljne probleme Azurinima. Protiv Ukrajine je imao više defanzivnih obaveza, pomagavši Stefanu Petroviću kog su protivnički igrači konstantno napadali dugim loptama, a protiv Hrvatske je odigrao drugo poluvreme, ali nije uspeo da donese bolju igru našeg tima. Svakako, uspeo je momak iz Knjaževca da privuče pažnju na sebe, a kako je nedavno produžio ugovor sa lučanskom Mladosti na samo godinu dana, sigurno će biti interesantan nekim klubovima. Neće biti iznenađenje ukoliko do kraja ovog prelaznog roka napusti Mozzart Bet Superligu.

Što se tiče reprezentacije, deo ove ekipe i dalje ima pravo nastupa za omladince i mogao bi da dobije poziv Slađana Nikolića u novom ciklusu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koji je već u toku. Stariji će konkurisati za poziv Zorana Mirkovića u mladu reprezentaciju.

“Oni imaju svoj put, a na ljudima iz fudbalskog sistema je kako će da ih izvedu na taj put. I da smo otišli na to Svetsko prvenstvo, mislim da ne bismo dobili mnogo, gledajući naše dugogodišnje razmišljanje u svim fudbalskim strukturama poput saveza i klubova. To je pitanje za ove sede glave što razmišljaju…”, izjavio je Petrić posle meča sa Hrvatskom i poslao poruku da nije zadovoljan načinom na koji funkcionišu mlađe kategorije u Srbiji.

Evropsko prvenstvo u Velsu potvrdilo je da nešto ne valja.