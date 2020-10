Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-1113135-1855 Vreme: 05.10.2020 19:27:57 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pon. 20:30 3041 Nurnberg Darmstadt 2:3 (1:0) kmb X2&gg 2.65 Fiks pon. 20:00 2786 Zeljeznicar Tuzla City 1:0 (0:0) pk X-1 4.1 Fiks pon. 20:45 2342 Barrow Leeds M21 2:2 (0:2) tgg gg3+ 1.67 Fiks pon. 20:45 2244 Bradford P.A. Gateshead 1:2 (1:1) 1ug 2+ 2.6 Fiks pon. 20:45 5137 Orleans Annecy 6:1 (3:0) tgg gg 2 Fiks pon. 21:00 1628 Oss Dordrecht 2:0 (1:0) dp 1-1 7 Fiks Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 660.46 Dobitak 70.669,39 RSD

Sada vidite da je juče bilo i onih koji se nisu žalili na fudbalsku dosadu. Konkretno, to se vidi na primeru tipovanja igrača sa veba koji je sa samo 100 dinara uloga uspeo da ostvari unosan dobitak uslovljen prolaskom kvote 660,46. Kao što se vidi, brutalno dobro prošao je s prelazom X-1 na utakmici Željezničar – Tuzla Siti! Šta reći sem da je ovaj par s kvotom 4,10 bio solidan čak i za igru u singlu, ali i da je tu još nešto dodatno unapredilo tiket. Bili su to Holanđani, odnosno utakmica na kojoj je Os dočekao Dordreht, a majstor za tipovanje uz duplu pobedu 1-1 došao do kvote 7,00.

Sve ovo je fantastično odrađeno, tako dobro postavljeno da je MOZZART morao da reaguje. Odlikovanja nismo delili, ali bonuse svakako. U ovom slučaju, igraču je na osnovu uplate i pogođene kvote trebalo da legne 66.046 dinara. Umesto toga, uplaćeno mu je 70.669 dinara. To je 4.623 dinara bonus isplate, odnosno sedam procenata više novca, a ujedno i način da MOZZART pohvali hrabru igru do pobede.