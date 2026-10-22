Lugano pregazio Hetafe! Zvezdini rivali svako ponešto: Trabzon siguran, Iberija ostala bez pobede
Vreme čitanja: 9min | čet. 22.10.26. | 20:58
Lider švajcarskog šampionata ponizio Špance, Salah gol i asistencija, Inter Eskaldes poražen
Zanimljivi rezultati u prvom terminu drugog kola Lige konferencije. Sigurno najzanimljivi jeste tek remi Jabloneca i Brajtona u Češkoj (0:0), gde je tim iz Premijer lige kao veliki favorit ostao bez trijumfa, dok su nama najzanimljiviji rezultati narednih rivala Crvene zvezde, pa i onog jednog prošlog.
Lugano, koji je u prvom kolu savladao crveno-bele, deklasirao je Hetafe u gostima (5:2) i pokazao da nije slučajno trenutno fudbalska sila. Naredni rival Inter Eskaldes je poražen kod kuće od Univerzitatea Krajove (3:1), Trabzon je rutinski slavio na svom terenu protiv Hartsa (2:0), dok je Iberija protiv Mjelbija ostala u završnici bez pobede (1:1). Idemo redom.
Izabrane vesti
Za početak, prvi naredni rival Crvene zvezde u Ligi konferencije – Inter Eskaldes. Realno najslabiji tim u ovoj konkurenciji, koji u Beograd dolazi pre reprezentativne pauze i gostovaće na našem najvećem stadionu 5. novembra, dočekao je rumunsku Univerzitateu Krajovu, koja je bila u ovom trenutku jači rival. Gosti su slavili rezultatom 2:1 (2:0).
Dva gola u prvih pet minuta i posao je bio rešen na stadionu "De la FAF". Pogađali su Al Hamlavi u trećem i Bairam u petom minutu, pa su već tada mnogi trljali ruke, članovi rumunske ekipe i oni koji su igrali na njihovu pobedu. Jasno je bilo da će se teško iz ovoga izvući domaćin u Andori, mada su imali jednu solidnu šansu u 16. minutu kada je Domi Berlanga oprobao udarac, koji je zaustavio Popesku.
⏳⏳⏳
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
⏳⏳⏳
Apsolutna dominacija bila je gostiju u prvom poluvremenu, nisu više imali nekih prilika da ta prednost bude još veća, pošto su bili zadovoljni sa dva gola viška. Međutim, nisu se tu predavali domaći igrači jer su uspeli da zakuvaju situaciju. Posle tmurnih pola sata drugog dela, Areljano uspeva da pogodi u 77. minutu i unese napetost do kraja utakmice.
Rumuni su se branili, ali svakako nije bilo nekih posebnih prilika za tim iz Andore da dođe do izjednačenja, pa je sledeći rival Crvene zvezde ostao praznih ruku jer su gosti stavili tačku na meč u 86. minutu. Da ne bude nikakvih dilema, pobrinuo se pogotkom Elisor.
Imao je Trabzonspor malo problema na početku sezone, nisu baš dobro krenuli, ali od kada su deklasirali Galatasaraj (4:0), ne staju, ni u domaćem šampionatu ni u Evropi. Najjači rival Crvene zvezde - makar na papiru - u Ligi konferencije, dolazi kao poslednji ujedno takmac na stadion Rajko Mitić tek 17. decembra, ali se njihove partije prate iz nedelje u nedelju. Za sada, nemaju problema u ovom takmičenju jer su posle trijumfa protiv finske ekipe KuPS u gostima u prvom kolu (4:2), u drugom relativno lako savladali Harts – 2:0 (1:0).
Nije baš da je vicešampion Škotske lak protivnik, što su i pokazali od samog starta, kada je Fagan-Volkot pogodio stativu u sedmom minutu posle skoka i udarca glavom, a onda je krenula tuča i udaranje po nogama. Nije bilo baš previše prilika posle toga, ali su mnogo neoprezni bili gosti u kaznenom prostoru – jednom su se izvukli kada je iz VAR sobe javljeno da nije jedanaestarac u 14. minutu, ali drugi put nisu. Tomas Magnuson je napravio penal u 31. minutu i tada nije bilo dileme jer je bio čist kazneni udarac.
Odgovornost je naravno preuzeo Mohamed Salah i minut kasnije pogodio mrežu, sigurno i po sredini jer je golman poleteo u desnu stranu. Uz još par žutih kartona, svađa pored aut linije i jednu izmenu zbog povrede, na odmor se otišlo sa golom viška za domaću ekipu, pa može se reći zasluženo.
Da ne bude nikakve napetosti su se odmah pobrinuli domaći igrači jer je na asistenciju Salaha u 58. minutu mrežu zatresao Frankulino. Odigrao je dupli pas sa Salahom, koji mu odlaže loptu, a ovaj fantastično pogađa.
Sem još dve, tri solidne šanse za Trabzon, ništa nije viđeno zanimljivo u poslednjih pola sata – turski tim čuvao je veliku prednost, dok su gosti bili nemoćni.
Prava "ludnica" viđena je u Španiji, konkretno u prvom poluvremenu gde je bila prava goleada. Lugano je preokretom u završnici u prvom kolu savladao Crvenu zvezdu, gde su crveno-beli na gostovanju u Švajcarskoj ostali bez ijednog boda na baš loš način, a sada je lider tamošnjeg prvenstva pokazao da ništa nije slučajno. Savladali su Hetafe na gostovanju 5:2 (3:1).
Već posle prvog napada i u drugom minutu, Azon je doveo domaćina u vođstvo, ali Lugano kreće sa centra i odmah dolazi do izjednačenja. Raspoloženi Ajeti je poravnao u trećem minutu, da bi za blic-krig se pobrinuo Ciminjani u sedmom minutu. To nije bilo sve jer Ajeti opet stupa na scenu i dobija savršenu loptu sa desne strane od Monkade i smešta je u mrežu u 26. minutu za potpuni potop Madriđana.
Ubacio je Pepe Bordalas čak četvoricu novih igrača na početku drugog poluvremena, uključujući i Nemanju Gudelja, ali mu to ništa nije pomoglo. Ako je treći gol bio potop, četvrti je bio pravi šamar. Na asistenciju Zanotija je Bislimi pogodio za "poker" u 50. minutu i pravi debakl španskog predstavnika.
Jeste Borha Majoral pogodio i smanjio zaostatak u 74. minutu, ali ga je bilo nemoguće nadoknaditi u poslednjih dvadesetak minuta sa sve nadoknadom. Otvorili su se u potpunosti i u nadoknadi su primili još jedan pogodak. Za "petardu" pobrinuo Berens u 92. minutu, za pravi debakl Hetafea i prikaz moći lidera Švajcarske.
Poslednji rival Crvene zvezde koji je igrao u ovom terminu je gruzijska Iberija 1999, koja je umalo došla do velike pobede u drugom kolu Lige konferencije. Dočekali su švedski Mjelbi kod kuće, bili su autsajderi, vodili su, ali na kraju za njih "samo" bod – 1:1 (0:0).
Izuzetno zanimljivo bilo je prvo poluvreme, gde su se samo ređale šanse i pravo je čudo kako nije pao nijedan pogodak u prvom delu. Branio je dobro golman Makaridze za domaćina jer je skidao odlične šuteve Samjuelsena i Gustafsona, dok je na drugoj strani Sikarulašvili promašio maltene zicer, a onda Jinjolava pogađa prečku u 40. minutu. Zatresao se okvir gola, ali ne i mreža. Zato jeste u drugom poluvremenu.
Granat je napravio penal u 53. minutu kada je svukao rivala i Lundin dva minuta kasnije Jinjolava postiže gol, iako je golman Lundin zahvatio loptu. Prečku je na drugoj strani odmah zatim pogodio Bergstrom i sve vreme bila je ofanziva švedske ekipe.
Mirisalo je na izjednačenje, držala se Iberija, ali nije mogla da izdrži. Tom Peterson je pogodio u 89. minutu na odbitak i doneo izjednačenje i bod Mjelbiju za razočaranje u Gruziji.
Sigurno najveće iznenađenje večeri je remi Jabloneca i Brajtona u Češkoj – 0:0. Galebovi su šutnuli čak 26 puta ka golu rivala, mada je Jablonec imao bolje šanse za pogodak, možda može i da se kaže da je na kraju sve podeljeno na ravne časti.
U prvom poluvremenu su šanse propuštali Rušek na jednoj strani u 30. minutu kada je gađao pored gola i Ruter na drugoj strani u 34. minutu kada je isto promašio maltene zicer sa desetak metara, isto pored leve stative. Brajton je dao gol na startu drugog poluvremena, ali je pogodak Jalkujea poništen u 50. minutu zbog očiglednog ofsajda.
Verbrugen je spasao u 74. minutu goste kada je Slama na odbitak gađao gotovo u rašlje i holandski čuvar mreže je to izvukao majstorski. Imao je još dve dobre odbrane, posebno onu kada je Čanturušvili izašao 1 na 1 sa njim, pa može Brajton da slavi svog golmana koji je skinuo dva sigurna gola.
LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
Kairat – Panatinaikos 1:5 (0:2)
/Bekbolat 79 – Taborda 6, Desers 24 penal, 47, Kangva 57, Rastoder 75/
Crvena zvezda – Kopenhagen 2:2 (2:1)
/Elšnik 34, Kostov 41 – Gaštarov 29, Karizo 70/
Hetafe – Lugano 2:5 (1:3)
/Azon 2, Majoral 74 – Ajeti 3, 26, Cimignjani 7, Bislimi 50, Behrens 90+2/
Iberija – Mjelbi 1:1 (0:0)
/Jinjolava 55 penal – Peterson 89/
Inter Eskaldes – Univerzitatea Krajova 1:3 (0:2)
/Areljano 77 – Al Hamlavi 3, Bajaram 5, Elisor 86/
Jablonec – Brajton 0:0
Žalgiris – Bran 1:4 (1:3)
/Oliveira 12 – Kastro 7, Holm 25, 40, 85/
Nordsjeland – CSKA Sofija 2:2 (0:1)
/Adel 55, 67 – Godoj 8, 88/
Pafos – Riga 1:1 (0:0)
/Bijel 76 – Fereira 67/
Trabzon – Harts 2:0 (1:0)
/Salah 32 penal, Frankulino 58/
21.00: (1,50) Orhus (4,00) Egnatija (6,00) – MOZZART RELAX
21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)
21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)
21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)
21.00: (1,65) Midtjiland (4,10) Sint Trojden (4,60) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Monako (3,50) Frajburg (3,30)
21.00: (2,95) Tun (3,50) Hajduk Split (2,35)
***Kvote su podložne promenama