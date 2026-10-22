Lugano pregazio Hetafe! Zvezdini rivali svako ponešto: Trabzon siguran, Iberija ostala bez pobede

Lugano, koji je u prvom kolu savladao crveno-bele, deklasirao je Hetafe u gostima (5:2) i pokazao da nije slučajno trenutno fudbalska sila. Naredni rival Inter Eskaldes je poražen kod kuće od Univerzitatea Krajove (3:1), Trabzon je rutinski slavio na svom terenu protiv Hartsa (2:0), dok je Iberija protiv Mjelbija ostala u završnici bez pobede (1:1). Idemo redom.

Zanimljivi rezultati u prvom terminu drugog kola Lige konferencije. Sigurno najzanimljivi jeste tek remi Jabloneca i Brajtona u Češkoj (0:0), gde je tim iz Premijer lige kao veliki favorit ostao bez trijumfa, dok su nama najzanimljiviji rezultati narednih rivala Crvene zvezde, pa i onog jednog prošlog.

Za početak, prvi naredni rival Crvene zvezde u Ligi konferencije – Inter Eskaldes. Realno najslabiji tim u ovoj konkurenciji, koji u Beograd dolazi pre reprezentativne pauze i gostovaće na našem najvećem stadionu 5. novembra, dočekao je rumunsku Univerzitateu Krajovu, koja je bila u ovom trenutku jači rival. Gosti su slavili rezultatom 2:1 (2:0). Dva gola u prvih pet minuta i posao je bio rešen na stadionu "De la FAF". Pogađali su Al Hamlavi u trećem i Bairam u petom minutu, pa su već tada mnogi trljali ruke, članovi rumunske ekipe i oni koji su igrali na njihovu pobedu. Jasno je bilo da će se teško iz ovoga izvući domaćin u Andori, mada su imali jednu solidnu šansu u 16. minutu kada je Domi Berlanga oprobao udarac, koji je zaustavio Popesku. ⏳⏳⏳

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⏳⏳⏳ Apsolutna dominacija bila je gostiju u prvom poluvremenu, nisu više imali nekih prilika da ta prednost bude još veća, pošto su bili zadovoljni sa dva gola viška. Međutim, nisu se tu predavali domaći igrači jer su uspeli da zakuvaju situaciju. Posle tmurnih pola sata drugog dela, Areljano uspeva da pogodi u 77. minutu i unese napetost do kraja utakmice. Rumuni su se branili, ali svakako nije bilo nekih posebnih prilika za tim iz Andore da dođe do izjednačenja, pa je sledeći rival Crvene zvezde ostao praznih ruku jer su gosti stavili tačku na meč u 86. minutu. Da ne bude nikakvih dilema, pobrinuo se pogotkom Elisor.

Imao je Trabzonspor malo problema na početku sezone, nisu baš dobro krenuli, ali od kada su deklasirali Galatasaraj (4:0), ne staju, ni u domaćem šampionatu ni u Evropi. Najjači rival Crvene zvezde - makar na papiru - u Ligi konferencije, dolazi kao poslednji ujedno takmac na stadion Rajko Mitić tek 17. decembra, ali se njihove partije prate iz nedelje u nedelju. Za sada, nemaju problema u ovom takmičenju jer su posle trijumfa protiv finske ekipe KuPS u gostima u prvom kolu (4:2), u drugom relativno lako savladali Harts – 2:0 (1:0). Nije baš da je vicešampion Škotske lak protivnik, što su i pokazali od samog starta, kada je Fagan-Volkot pogodio stativu u sedmom minutu posle skoka i udarca glavom, a onda je krenula tuča i udaranje po nogama. Nije bilo baš previše prilika posle toga, ali su mnogo neoprezni bili gosti u kaznenom prostoru – jednom su se izvukli kada je iz VAR sobe javljeno da nije jedanaestarac u 14. minutu, ali drugi put nisu. Tomas Magnuson je napravio penal u 31. minutu i tada nije bilo dileme jer je bio čist kazneni udarac. Odgovornost je naravno preuzeo Mohamed Salah i minut kasnije pogodio mrežu, sigurno i po sredini jer je golman poleteo u desnu stranu. Uz još par žutih kartona, svađa pored aut linije i jednu izmenu zbog povrede, na odmor se otišlo sa golom viška za domaću ekipu, pa može se reći zasluženo. Da ne bude nikakve napetosti su se odmah pobrinuli domaći igrači jer je na asistenciju Salaha u 58. minutu mrežu zatresao Frankulino. Odigrao je dupli pas sa Salahom, koji mu odlaže loptu, a ovaj fantastično pogađa. Sem još dve, tri solidne šanse za Trabzon, ništa nije viđeno zanimljivo u poslednjih pola sata – turski tim čuvao je veliku prednost, dok su gosti bili nemoćni.

Prava "ludnica" viđena je u Španiji, konkretno u prvom poluvremenu gde je bila prava goleada. Lugano je preokretom u završnici u prvom kolu savladao Crvenu zvezdu, gde su crveno-beli na gostovanju u Švajcarskoj ostali bez ijednog boda na baš loš način, a sada je lider tamošnjeg prvenstva pokazao da ništa nije slučajno. Savladali su Hetafe na gostovanju 5:2 (3:1). Već posle prvog napada i u drugom minutu, Azon je doveo domaćina u vođstvo, ali Lugano kreće sa centra i odmah dolazi do izjednačenja. Raspoloženi Ajeti je poravnao u trećem minutu, da bi za blic-krig se pobrinuo Ciminjani u sedmom minutu. To nije bilo sve jer Ajeti opet stupa na scenu i dobija savršenu loptu sa desne strane od Monkade i smešta je u mrežu u 26. minutu za potpuni potop Madriđana. Ubacio je Pepe Bordalas čak četvoricu novih igrača na početku drugog poluvremena, uključujući i Nemanju Gudelja, ali mu to ništa nije pomoglo. Ako je treći gol bio potop, četvrti je bio pravi šamar. Na asistenciju Zanotija je Bislimi pogodio za "poker" u 50. minutu i pravi debakl španskog predstavnika. Jeste Borha Majoral pogodio i smanjio zaostatak u 74. minutu, ali ga je bilo nemoguće nadoknaditi u poslednjih dvadesetak minuta sa sve nadoknadom. Otvorili su se u potpunosti i u nadoknadi su primili još jedan pogodak. Za "petardu" pobrinuo Berens u 92. minutu, za pravi debakl Hetafea i prikaz moći lidera Švajcarske.