©Reuters
©Reuters

MUNDIJAL UŽIVO (31. dan): Argentina - Švajcarska 3:1

ned. 12.07.26. | 03:04

Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa četvrtfinalne utakmice Svetskog prvenstva između Argentine i Švajcarske

SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Nedelja

KVOTE UŽIVO!!!
ARGENTINA - ŠVAJCARSKA 3:1 (1:0)
/Mekalister 10, Alvarez 112, La. Martinez 122 - Endoj 67/

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/

Petak

Španija - Belgija 2:1
/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/

Subota

NORVEŠKA - ENGLESKA 1:2
/Shjelderup 36 - Belingem 45+2, 93/

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