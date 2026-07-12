©Reuters
©Reuters

MUNDIJAL UŽIVO (31. dan): Argentina - Švajcarska, poslednje četvrtfinale

ned. 12.07.26. | 03:04

Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa četvrtfinalne utakmice Svetskog prvenstva između Engleske i Norveške

SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Nedelja

Argentina - Švajcarska 0:0

Stadion: Erouhed (Kanzas Siti, 76.416)
Sudija: Žoao Pinjeiro (Portugal)

Argentina (4-1-3-2): E.Martines - Taljafiko, L. Martines, Romero, Molina - Paredes - Fernandes, Mekalister, De Pol - Alvares, Mesi

Švajcarska (4-2-3-1): Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodriges - Frojler, Džaka - Rider, Sou, Endoje - Embolo

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/

Petak

Španija - Belgija 2:1
/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/

Subota

NORVEŠKA - ENGLESKA 1:2
/Shjelderup 36 - Belingem 45+2, 93/

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