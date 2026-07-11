Maldini rekao 'da' Italiji: Ikona Milana dolazi da počisti rusvaj u reprezentaciji, pomaže mu Leonardo

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. To je potrebno italijanskom fudbalu posle još jednog fijaska reprezentacije i propuštenog Mundijala. A kad su takve stvari u pitanju, teško da postoji bolji čovek od Paola Maldinija. Konačno je to neko shvatio iz FS Italije i ponudio mu funkciju tenhičkog direktora reprezentacije. Ikona Milana se dugo nećkala, ali je posle svega rešio da kaže "da" i prihvati se novog posla.

O tome koliko su bili ozbiljni u nameri da dovedu Paola, govori i činenjica da uloga tehničkog direktora reprezentacije u Italiji maltene nikad nije postojala. Maldini dolazi da počisti rusvaj i za to će imati široka ovlašćenja. Neće se samo pitati ko će biti imenovan za selektora, nego će upravljati čitavim sistemom, a pomoć če imati u nekadašnjem saborcu iz Milana - Leonardu.