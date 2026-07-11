Maldini rekao 'da' Italiji: Ikona Milana dolazi da počisti rusvaj u reprezentaciji, pomaže mu Leonardo
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 21:30
Jedan od najboljih defanzivaca planira da sprovede reset u nacionalnom timu, dobio ugovor na četiri godine
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. To je potrebno italijanskom fudbalu posle još jednog fijaska reprezentacije i propuštenog Mundijala. A kad su takve stvari u pitanju, teško da postoji bolji čovek od Paola Maldinija. Konačno je to neko shvatio iz FS Italije i ponudio mu funkciju tenhičkog direktora reprezentacije. Ikona Milana se dugo nećkala, ali je posle svega rešio da kaže "da" i prihvati se novog posla.
O tome koliko su bili ozbiljni u nameri da dovedu Paola, govori i činenjica da uloga tehničkog direktora reprezentacije u Italiji maltene nikad nije postojala. Maldini dolazi da počisti rusvaj i za to će imati široka ovlašćenja. Neće se samo pitati ko će biti imenovan za selektora, nego će upravljati čitavim sistemom, a pomoć če imati u nekadašnjem saborcu iz Milana - Leonardu.
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Plan je da nekadašnji kapiten Azura restartuje nacionalni tim, počevši od sledećeg Svetskog prvenstva. To je bila karta kojom je predsednik Saveza Đovani Malago pridobio Maldinija, koji je potpisao ugovor na četiri godine i to po veoma povoljnim uslovima za obe strane.
Cela priča oko angažmana Maldinija došla je od samih reprezentativaca i Udruženja igrača. Oni su zahtevali figuru koja će biti spona tima, selektora i funkcionera u Savezu. Paolo u početku nije bio zainteresovan, čak je govorio kako bi radije bio u klupskom okruženju. Kao alternative su se pominjali Frančesko Toti, Điđi Bufon i Klaudio Ranijeri, ali je Malago bio uporan - ili Maldini, ili niko. Na kraju je uspeo da ga nagovori.