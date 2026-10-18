Murinjov kec iz rukava: Čudesna Espijeva statistika

Barselona sa Laminom Jamalom izgleda kao da je s druge planete, nezadrživo grabi ka odbrani španske krune. S druge strane, Žoze Murinjo je uplovio u nemirnu luku, buka je na Bernabeuu posle dva poraza u Primeri. Pre El Klasika na Nou Kampu sledećeg vikenda, Real jednostavno ne sme da kiksne protiv Sevilje večeras (21.00) u pretposlednjem meču devetog kola šampionata Španije.

Teško izvojevana čudesna pobeda nad Romom na Olimpiku pre sedam dana (4:3) u drugom kolu Lige šampiona, posle velikog preokreta u finišu, malo je unela optimizam u tabor najvećeg kluba na svetu, ali i dalje ima mnogo nedoumica. Španski mediji ističu da se Murinjo nalazi u istim problemima kao i Ćabi Alonso, koji je trajao jedva tri meseca na usijanoj klupi prošle godine. Koja je prava pozicija Valverdea, kako izvući maksimum od Turčina Gulera i uvek tempirana bomba Vinisijus i njegovo ponašanje za koje je blaga reč da je kontroverzno… To su samo mnoga od pitanje koja stoje u narednom periodu pred trofejnog stratega.