Murinjov kec iz rukava: Čudesna Espijeva statistika
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 12:16
Džoker Reala daje gol na manje od 13 minuta u proseku. Posle suspenzije Vinisijusa, mogao bi da dobije veću minutažu, kao i sve bolji Brazilac Endrik. Kraljevići ne smeju da kiksnu na Bernabeuu protiv Sevilje (21.00) pred El Klasiko sledeće nedelje
Barselona sa Laminom Jamalom izgleda kao da je s druge planete, nezadrživo grabi ka odbrani španske krune. S druge strane, Žoze Murinjo je uplovio u nemirnu luku, buka je na Bernabeuu posle dva poraza u Primeri. Pre El Klasika na Nou Kampu sledećeg vikenda, Real jednostavno ne sme da kiksne protiv Sevilje večeras (21.00) u pretposlednjem meču devetog kola šampionata Španije.
Teško izvojevana čudesna pobeda nad Romom na Olimpiku pre sedam dana (4:3) u drugom kolu Lige šampiona, posle velikog preokreta u finišu, malo je unela optimizam u tabor najvećeg kluba na svetu, ali i dalje ima mnogo nedoumica. Španski mediji ističu da se Murinjo nalazi u istim problemima kao i Ćabi Alonso, koji je trajao jedva tri meseca na usijanoj klupi prošle godine. Koja je prava pozicija Valverdea, kako izvući maksimum od Turčina Gulera i uvek tempirana bomba Vinisijus i njegovo ponašanje za koje je blaga reč da je kontroverzno… To su samo mnoga od pitanje koja stoje u narednom periodu pred trofejnog stratega.
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Kilijan Mbape je gol-mašina, ali dve godine na Bernabeuu nije doprineo nijednom trofeju Reala. Svetla tačka ove sezone kod Murinja je čovek iz senke Karlos Espi. Tiho je stigao proteklog leta sa 11 golova u dresu Levantea koga je sačuvao u Primeri. Došao je da popuni broj, da bude džoker posle odlaska Gonzala Garsije u Fulam.
21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX
Svaki minut na terenu Espi savršeno koristi. Ima čudesnu statistiku spram vremena koje provedi na terenu. Odigrao je samo 38 minuta u sezoni, a postigao je tri gola i drugi je strelac tima, iza Kilijana Mbapea koji je dao devet.
Imao je samo 29 dodira s loptom, a njegovi pogoci doneli su pobede u sudijskoj nadoknadi u prvom kolu protiv Espanjola u Barseloni (2:1) i prošlog meseca u Elčeu (3:2). Zanimljivo, dva od tri gola su postignuta jednim dodirom, dok je Marka Dmitrovića na premijeri šampionata savladao u finišu sa tri dodira pre slanja lopte u mrežu.
Embape je redovan u napadu, gladan golova, voli da igra svaki meč. Manje od Espija odigrao je samo Brazilac Endrik (35). Sa prosekom od manje od 13 minuta po golu, bivši napadač Levantea zaslužuje više minuta.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.
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Na Bernabeuu je ove sezone odigrao samo četiri minuta, i to protiv Real Sosijedada. Vinisijusa neće biti na terenu zbog suspenzije, mada se nameće i Endrik koji je odigrao pola sata protiv Rome i postigao prvenac ove sezone u dresu Kraljevića. Očekuje se ipak da će obojica početi s klupe protiv Sevilje, a šansu od starta uz Embapea bi trebalo da dobije skupoceno pojačanje iz RB Lajpciga Jan Diomande, uz nešto povučenije Džuda Belingema i Ardu Gulera.
Sevilja je redovna mušterija Kraljevića, Real je slavio pet puta u nizu protiv Andalužana koji na poslednja tri meča protiv Madriđana nisu dali gol. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na tip NG (jedan od timova ne daje gol) je 1,95.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
Betis - Barselona 2:5 (1:2)
/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/
Viljareal - Elče 0:0
Valensija - Atletik Bilbao 0:0
Nedelja
14.00: (2,10) Osasuna (3,50) Rasing Santander (3,40) MOZZART RELAX
16.15: (2,10) Selta (3,35) Alaves (3,60) MOZZART RELAX
18.30: (3,35) Malaga (3,45) Sosijedad (2,15) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama