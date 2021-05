Odlučila se Roma za veliku promenu, ali malo ko je očekivao da će dogovoriti saradnju sa Žozeom Murinjom. Portugalac će tako od naredne sezone na klupi Vučice zameniti svog zemljaka Paula Fonseku, sa ambicijom da vrati klub sa Olimpika u sam vrh Serije A. Kako Roma igra sezonu za zaborav, ekipa će na leto pretrpeti velike promene, a sudeći po pisanjima italijanske štampe, gospodin Posebni planira pravu revoluciju.

Kako stoje stvari, Murinjo želi promene u svim redovima tima. Biće izvesno i brojnih odlazaka, a među prvima bi klub mogao da napusti Henrik Mhitarijan. Iskusni vezista iz Jermenije je već sarađivao sa portugalskim stručnjakom, ali period koji je proveo na Old Trafordu pod palicom trofejnom trenera uglavno ne pamti po dobru, pa se spekuliše da neće produžiti saradnju sa klubom i da će kao slobodan igrač potražiti novo uhlebljenje ovog leta.

Daleko više se na Apeninima piše o potencijalnim pojačanjima, a čovek koji je ostavio dubok trag u Seriji A (osvojio tripletu sa Interom 2010. godine), će pokušati da obnovi saradnju sa nekolicinom bivšim igrača. Jedan od prioriteta portugalskog trenera je navodno angažovanje Nemanje Matića. Sarađivao je sa srpskim vezistom u Čelsiju, potom ga preselio i u Mančester junajted, a sada bi voleo da ga vidi i na Olimpiku. Čini se da Crveni đavoli neće praviti preveliki problem 32-godišnjem fudbaleru, pao je u senku Freda, Skota Mektominija, Bruna Fernandesa i Pola Pogbe ove sezone, ugovorom je vezan za klub do leta 2023. godine, ali utisak je da bi u slučaju adekvatne ponude mogao da dobije odrešene ruke.

Šuška se na Čizmi da Matić nije jedini fudbaler kluba sa Old Traforda koji bi ovog leta mogao da se preseli na Olimpiko. Naime, Portugalac je zainteresovan i za golmana Davida De Heu, kao i za veziste Donija van de Beka i Huana Matu. Španski čuvar mreže je u poslednje vreme u drugom planu u četi Ole Gunara Solskjera, koji je ukazao poverenje mladom Dinu Hendersonu, pa bi Murinjo da ga dovede na pozajmicu u Večni grad.

Što se tiče Van de Beka, nije se naigrao u prvoj sezoni na Teatru snova. Sakupio je tek nešto preko 30 nastupa, uglavnom je ulazio u igru sa klupe. Nije pronašao prostora u jakoj konkurenciji sa nezamenjivim Brunom, pa su se mnogi pitali i zbog čega je talentovani Holanđanin angažovan minulog leta. Svakako se sam fudbaler nadao ozbiljnijoj roli, pa bi u potrazi za minutažom mogao da promeni sredinu. Murinjo bi mu ponudio veliku ulogu u Italiji, a s obzirom na finansijsku situaciju Vučica bi i njega pokušala da dovede najpre na pozajmicu.

Kada je Huan Mata u pitanju, iskusnom Špancu ističe ugovor sa Junajtedom na kraju sezone, pa bi mogao da stigne kao slobodan igrač. Čini se da bi mogao da posluži i kao zamena za Mhitarijana, koji je kao što smo napisali na izlaznim vratima kluba.

To naravno nije sve. Za svaku poziciju Murinjo ima nekoliko rešenja, pa bi recimo ukoliko ne postigne dogovor sa Mančesterom oko pozajmice za Davida De Heu, put Večnog grada mogao da krene iskusni reprezentativac Portugalije Rui Patrisio. Dokazao se bivši golman Sportinga u dresu Vulverhemptona, može se slobodno reći da se izdvojio i kao jedna od najboljih čuvara mreže u Premijer ligi. Ugovor sa Vukovima mu ističe za nešto više od godinu dana, a kako dvojac deli agenta Žorža Mendeša, čini se da bi lako moglo da dođe i do saradnje. Treća opcija za mesto među stativama ja golman Udinezea Huan Muso, ali se čini da bi Argentinac mogao da bude i najskuplja od tri pomenute varijante, pa će izvesno Roma najpre pokušati da se dogovori sa De Heom ili Patrisiom.

Još jedan Murinjov zemljak je u igri. Čini se čak i da je jedna od prvih opcija Portugalca za ojačavanje veznog reda. U pitanju je fudbaler Lila Renato Sančes, koji bi ovog leta mogao da se okiti titulom prvaka Francuske, ali i da promeni sredinu. Doge će najverovatnije prodati nekoliko bitnih igrača zarad finansijske stabilnosti, procena je da bi bivši igrač Benfike i Bajerna mogao zainteresovane strane da košta oko 35.000.000 evra. Teško će Roma izdvojiti tu svotu, ali će ipak pokušati da pronađe zajednički jezik sa upravom kluba sa stadiona Pjer Moroa.

Gleda 58-godišnji stručnjak i ka klubu koji je minulog meseca i napustio. Ostvario je sjajnu saradnju u Totenhemu sa Erikom Dajerom i Pjerom Emilom Hojbjergom, pa bi voleo da je nastavi i u Romi. Sparse navodno očekujuju velike promene narednog leta, kada uprava pronađe trenera na duže staze krenuće u rekonstrukciju igračkog kadra. Brojni igrači bi mogli da se nađu na izlaznim vratima, ne nužno i pomenuti, ali Murinjo je zainteresovan za Dajera i Hojbjerga, te je na upravi Vučice da pokuša da ih angažuje (makar jednog od njih). Engleskog reprezentativca je svojevremeno hteo i u Mančester junajtedu, konačno su dobili priliku da zajedno rade u Severnom Londonu, a Portugalac je 27-godišnjeg fudbalera koristio isključivo na poziciji štopera. Danski reprezentativac je sa druge strane bio jedno od prvih pojačanja portugalskog trenera u Sparsima, pokazao se ka izuzetna investicija i bio jedan od Murinjovih najvažnijih igrača, sve do prevremenog odlaska.

Izvesno je dakle da će jedan od prioriteta uprave biti i angažovanje centralnog defanzivca koji bi mogao da zaigra u paru sa Krisom Smolingom, a osim Dajera u Murinjovim idejama je i štoper Čelsija Kurt Zuma. Francuz je čini se pao u drugi plan kod trenera Tomasa Tuhela, što bi Portugalac da iskoristi.

Kada je u pitanju napad, očekuje se da Edin Džeko i pored slabog ovosezonskog učinka odradi ugovor do kraja, što znači da će biti deo ekipe u prvoj Murinjovoj sezoni. Fudbaler iz Bosne i Hercegovine je imao i određenih nesuglasica sa Paulom Fonsekom, u januaru je bio na izlaznim vratima kluba, ali je ostao na Olimpiku, gde će po svemu sudeći igrati i naredne godine.

Sreda, 20.45: (1,73) Inter (3,80) Roma (4,80)

Mogao bi u Rimu da ostane i Borha Majoral. Pozajmljeni fudbaler madridskog Reala je slabo počeo sezonu, ali je vremenom izrastao u jednog od najboljih strelaca ekipe (17 golova i sedam asistencija na 43 nastupa). Iz glavnog grada Španije je minulog leta stigao na dvogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, a prema informacijama do kojih je došao španski AS, Roma će iskoristiti dogovorenu opciju i već ovog leta otkupiti njegov ugovor od Blankosa. To zadovoljstvo će Vučicu koštati 15.000.000 evra, ukoliko bi sačekala još godinu dana, morala bi da doplati još 5.000.000 evra za Majoralov ugovor.

Jedna od Murinjovih želja je navodno i Andrea Beloti. Italijanski reprezentativac je upisao 32 nastupa u tekućoj sezoni u dresu Torina, postigao je 12 pogodaka uz sedam asistencija i čini se da je došlo vreme da napravi iskorak u karijeri. Prošlog leta se pominjalo da ga Karlo Ančeloti želi u Evertonu, ostao je među Bikovima, kako bi im pomogao da opstanu u Seriji A. Ugovorom je za klub vezan do leta 2024. godine, Torino će nesumjivo pokušati da ga zadrži, ali bi planove mogao da im pokvari poziv Žozea Murinja.