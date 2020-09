HAKA – ILVES, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

Posle odličnog četvrtog mesta prošle sezone za Ilves u aktuelnoj stvari baš i ne stoje najbolje. Trenutno su osmi, i dok na svom terenu i ne igraju tako loše od poslednja četiri gostovanja izgubili su tri uz jedan remi. Haka je pretposlednja na tabeli, a od 12 odigranih utakmica dobila je samo jednu. Njihov duel u Kupu krajem juna Haka je dobila minimalnim rezultatom.

HONKA – HIFK HELSINKI, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

Honka je do ovog kola jedini neporažen tim u prvenstvu, međutim od 11 odigranih utakmica sedam je odigrala nerešeno uz četiri pobede. HIFK zaostaje tri boda za njom i na ovo gostovanje dolazi posle tri uzastopna poraza kojima je prethodilo pet mečeva u kojima su četiri puta pobeđivali i jednom igrali nerešeno. Honka je dobila četiri od osam međusobnih duela, jedan izgubila, dok je tri puta bilo nerešeno.

PETROLUL PLOEŠTI – FARUL, 18.30

(Fudbal, Rumunija 2)

Poslednja dva odmeravanja ovih timova iz prohujale sezone bila su jalova, odnosno bez postignutih golova. U prvom kolu, Petrolul koji je na kraju završenog turnusa takmičenja bio četvrti svakako bi želeo da slavi. U svakom slučaju epitet makar blagog favorita ostaje na domaćinu, a treba se nadati da razočaranje neće doneti novi susret bez uzbuđenja, odnosno bez golova.

VIMBLDON – ČARLTON ATLETIK, 18.30

(Fudbal, EFL trofej)

Od prekida prvenstva trećeligaš Vimbldon odigrao je dve kontrolne utakmice. Savladao je Tonbridž sa 3:0 i istim rezultatom izgubio od Kvins Park Rejndžersa. Član Čempionšipa Čarlton takođe u prijateljskom odmeravanju igrao je nerešeno sa Birmingemom (1:1), i izgubio od Kristal Palasa sa 3:0. Dva rivala poslednji put odmerila su snage prošle sezone kada su obe ekipe bile članovi treće divizije i tada je Čarlton slavio sa 2:1.

PEKING GUAN – ČUNGĆING, 14.00

(Fudbal, Kina 1b)

Nešto se dešava u redovima Peking Guana. Naime, ovaj tim je uprkos drugom mestu na tabeli, na poslednja tri susreta imao dva remija, plus poraz od vodećeg Šangaj SIPG-a. Čungćing s poslednjih pet utakmica ima tek jednu pobedu, plus dva remija, Peking Guan ga dobija redovno, a mečevi ovih rivala uvek su krcati golovima. Retki su slučajevi da među njima ne dođe do GG ishoda, a poslednji put došao je GG3+ tip.

KRUMKAČI MINSK – DINAMO MINSK, 15.00

(Fudbal, Kup Belorusije)

Trećeplasirani tim drugoligaškog ešalona Belorusije, svakako će biti pogodan za lečenje frustracija sugrađana. Naime, Dinamo je izgubio od Pjasta u kvalifikacijama za Ligu Evrope, pa sad na neki način mora da se opravdava pred navijačima. Kup utakmica za taj zadatak deluje kao izvrsna šansa, ali ni Krumkači ne treba zanemariti. Naime, ovaj tim nedavno je savladao Dinamo Brest na prijateljskom susretu, što Dinamu nalaže oprez.

REDING – VEST HEM, 17.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Reding je od dva prijateljska susreta jedan rešio u svoju korist pošto je savladao Gilingem sa 2:1, dok je na drugom ubedljivo poražen od Totenhema (4:1). Čekićari su tri puta proveravali formu i sva tri puta pobeđivali. Najpre Vajkomb (1:5), zatim Ipsvič (1:4) i najzad Brentford sa 2:1. Poslednji put ove ekipe odmerile su snage u Premijer ligi pre sedam godina i tada je Vest Hem bio ubedljiv (4:2).

BEŠIKTAŠ – SIVAS, 20.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Prošlonedeljna eliminacija od PAOK-a iz Lige šampiona (3:1) jedini je meč koji je Bešiktaš odigrao od završetka prvenstva. Za Sivas će ovo biti prvi od kraja jula kada je završeno takmičenje u Turskoj. Dakle, oba tima su u sličnoj situaciji kada je forma u pitanju, pa je teško reći ko je bliži pobedi. Sivas je ipak bio bolji u dva prethodna odmeravanja (3:0, 1:2).

TORONTO – BOSTON, 23.30

(Košarka, NBA)

Boston Seltiksi dobili su prvi četvrtfinalni meč sa 94:112. Bila je to njihova peta vezana pobeda, dok je Toronto poražen prvi put nakon osam uspešnih partija. U svakom slučaju, Toronto im sada neće dozvoliti da se razigrano prošetaju njihovim parketom. Zbog toga izjednačenje u seriji ne treba da iznenadi.

DENVER - JUTA, 02.30

(Košarka, NBA)

Sada je 3:3 u seriji, dakle neizveznije ne može da bude. Za ovo se postarao Denver koji je sa dve dobijene utakmice vratio stvar na nulu. Naravno, među najzaslužnijima za ovo je Nikola Jokić koji je konstantno statistički uz Džamala Marija jedan od najefikasnijih. Inače, pomenuti Kanađanin na prošloj utakmici postigao čak 50 koševa. Zato treba razmisliti o ponuđenim marginama, odnosno igrama vezanim za broj postignutih koševa.