???? Red Bull Bragantino x Palmeiras AO VIVO PAULISTÂO 2021 (Narração) https://t.co/51GOwzCWGS via @YouTube EM 14/05/2021 AS 19:30 HRS NARRAÇOES AO VIVO CANAL #renaissancefutebol NO YOUTUBE pic.twitter.com/FBvnFjgcIB