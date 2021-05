Boravak Dragana Stojkovića Piksija u Veroni nije privukao pažnju samo domaćih medija posle čega smo saznali da se razgovara sa Lijankom Vojnovićem o povratku u dres Srbije, već i italijanskih novinara s obzirom da je Dušan Vlahović među glavnim temama sportske štampe na Čizmi.

Selektor Orlova je za navijački sajt Fjorentine razgovarao o najboljem srpskom golgeteru ove sezone i momku koji je postigao 21 ligaški gol u trenutku kada je to pre samo pola godine bilo daleko od realnosti.

Iako još nije gledao Vlahovića tokom klupskih obaveza uživo, Piksi kaže da ne propušta utakmice Fjorentine i da uživa u golovima 21-godišnjeg momka iz Beograda...

“Gledao sam utakmicu protiv Lacija na televiziji i oduševio se s njegova dva gola. Vlahović je potvrdio da se nalazi u jako dobrom momentu“, počeo je Piksi i zatim nastavio:

“Postao je pravi golgeter, s ta dva gola Laciju ispisao je istoriju. Zaista je impresivan napadač, postigao je isti broj golova kao Lukaku, iako igra u timu koji nije među pet na tabeli. Zbog toga morate da mu udelite kompliment, jer radi nešto neverovatno“.

U kom aspektu igre je najviše napredovao?

“Pre svega želim da podvučem koliko zrelo pristupa svakoj utakmici, uprkos njegovim mladim godinama. To je jako dobro za njegovu budućnost. Stoji s obe noge čvrsto na zemlji i razume kako se ponaša veliki fudbaler“.

Nedavno ste pričali kako ne treba da provodi mnogo vremena na društvenim mrežama. Da li vas je poslušao?

“To sam govorio za mlade generalno. Živimo u svetu gde društvene mreže oduzimaju mnogo vremena, a kada si mlad i želiš da uradiš nešto veliko za sebe, klub i navijače, onda fudbal mora da bude na prvom mestu“.

Vlahović i Mitrović

Kakav je utisak ostavio na vas kada ste se videli u martu?

“Upoznao sam ozbiljnog, profesionalnog momka. Kada sam ga upoznao pitao sam ga kako mu je u Fjorentini, a onda sam mu rekao da mora da nastavi da postiže golove jer će mu u suprotnom klub ispasti iz lige. Stvari koje sam video da radi u tih nekoliko zajedničkih treninga ne rade ni mnogo stariji igrači od njega. To znači da je maksimalno fokusiran na svoj posao. Najvažnije je da ostane takav, jer ako bude poleteo napraviće sebi problem“.

U vašoj prvoj utakmici stavili ste Vlahovića kao startnog špica, zašto?

“Novinari su bili iznenađeni kada su videli moj izbor, kako sam stavio Vlahovića ispred Mitrovića, koji je naš najbolji strelac u istoriji reprezentacije. Ali, Vlahović je njegov nivo. Čim sam postao selektor Srbije razmišljao sam o tome kako ću da ga stavim od prvog minuta u prvom meču. Možete da mi verujete, a i ne morate, ali je zaista tako“, kaže Stojković i dodaje:

“To sam uradio zato što je proživljavao momente izvanredne forme, zaista sam verovao u njega. Volim moderan fudbal i volim kada igrači razmišljaju pametno, a on je jedan od njih. Kreće se kako bi otvorio prostor saigračima, žrtvuje sebe za tim, a sada ima mnogo samopouzdanja i postiže golove s lakoćom. On je pravi bombarder. Posle trijumfa svi u Srbiji su me pohvalili zbog odluke, ali to vam je uvek tako, a-ha-ha“.

Da li imate neko ranije sećanje koje vas vezuje za Vlahovića?

“Gledao sam ga kada je debitovao u dresu Partizana s 16 godina. Čim sam ga video pitao sam saradnike ko je taj momak. Oduševio me je snažnom levicom i kretnjama koje je pravio. A onda sam otišao u inostranstvo svojim poslom i video sam kasnije da je otišao u Fjorentinu“.

Svi u Fjorentini uživaju u njegovim golovima, ali i dalje vlada neizvesnost oko njegovog ostanka...

“Fjorentina mora da uradi sve da ga zadrži i produži ugovor. Biće to najbolja investicija za njih. Fjorentina s njim ne može ništa da izgubi“.

Slična je situacija i sa Nikolom Milenkovićem...

“Još jedan sjajan igrač. (Pantaleo) Korvino je uradio zaista dobar posao u Fjorentini. Milenković je jedan od nosilaca igre naše reprezentacije i verujem da će biti jako teško zadržati ga. Verujem da će biti prodat ako bude došla prava cena. Firenca je postala njegov drugi dom, ali s klubom će morati da odluči o svojoj budućnosti“.

U svom prvom spisku pozvali ste Dušana Vlahovića i Ivana Ilića, da li će biti prostora i za Aleksu Terzića u budućnosti?

“On je mlad momak i još jedna dobra investicija kluba. Gledao sam njegov poslednji meč u dresu Empolija. Treba mu samopouzdanje da bi igrao u inostranstvu. Vidim blistavu budućnost kod njega. Hajde da sačekamo sledeću sezonu i vidimo gde će da igra“.

Posle meča Verona – Torino, da li planirate da dođete u Firencu?

“Ostaću još nekoliko dana u Veroni, zatim idem u Pariz, a onda u Beograd. Zasad nema potrebe da dolazim i gledam Vlahovićeve golove. U bliskoj budućnosti ću sigurno doći u Firencu na ručak, a-ha-ha. Firenca je prelep grad, uz Veronu jedan od najlepših u Italiji“.

