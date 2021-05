Juvetusova promašena sezona mogla bi da se završi i bez plasmana u Ligu šampiona. Eksperiment sa trenerom početnikom Andreom Pirlom zasad ne daje rezultata. Milan je očitao lekciju Bjankonerima, razbio ih usred Torina sa 3:0. Stara dama je skliznula na peto mesto, a u poslednja tri kola Serije A vodiće veliku borbu sa Atalantom, Milanom i Napolijem za tri mesta u najjačem takmičenje na Starom kontinentu. Šansu ima i Lacio.

Pirlo je preuzeo punu odgovornost za poraz od Milana, ali je rekao da nema nameru da podnese ostavku.

"Rekao sam pre meča da je tim izgledao dobro tokom nedelje, trenirali smo s pravim mentalitetom i koncentracijom. Ekipa je bila uverena da možemo da odigamo dobro i pobedimo, ali to nije bio slučaj. Započeli smo meč prilično dobro, ali smo se kasnije izgubili. Teško je to sada objasniti. Bilo je mnogo komponenti koje nisu funkcionisale. Kad izgubite tako važnu utakmicu sa 3:0, to znači da mnoge stvari nisu uspele, ali moram mirne glave da razgovaram s momcima“, rekao je Pirlo za Skaj Sport Italja.

Trenera Juventusa pitali su posle meča da li razmišlja o ostavci ili da će ga čelnici kluba smeniti.

"Ne, neću da odustanem. Prihvatio sam ovu ulogu s velikim entuzijazmom. Na raspolaganju sam klubu, čekaju me još tri utakmice, tako da ću nastaviti da radim svoj posao sve dok mi bude dozvoljeno da to radim“.

Pirlo je priznao da nije očekivao ovakav Juventus ove sezone i da je morao da menja viziju.

"Kada sam preuzimao Juventus u mislima sam imao drugačiji projekat i mislio sam da ću imati na raspolaganju drugu grupu igrača. Radio sam na nekim konceptima, ali tada sam morao da napravim promene kako bih odgovarao njihovim karakteristikama i morao sam da se prilagodim“.

Podsetimo, Mauricio Sari je prošle godine i pored titule, devete u nizu, smenjen. Razlog je eliminacija u osmini finala Lige šampiona od Liona. Pirlo se nije proslavio ni u elitnom takmičenju. Porto je takođe u prvoj nokaut rundi bio bolji od Stare dame.

"Nije da je ovaj tim otporan na promene, ali ako imate neke stvari na umu i one postaju teže sa određenim igračima. Ako ne mogu da izvučem najbolje iz ovih fudbalera, to je moja greška i sigurno moram da radim bolje. Ako nešto nije u redu, preuzimam odgovornost. Ovu ekipu čine sjajni igrači, očigledno nešto nije uspelo“.

Novinari su pitali mladog stručnjaka da prokomentariše iznenađujući nedostatak reakcije igrača Juventusa kad god nešto krene po zlu.

"Puno smo o tome razgovarali, jer su se ovakve stvari događale mnogo puta ove sezone. Zamolio sam momke da izvuku nešto iz sebe, da oznoje majicu i pokažu ponos, jer mi smo deo slavnog kluba i ove predstave ne mogu da se dogode“.

Oko Juventusa je podigla velika prašina oko Superlige. Čelnik Andrea Anjeli je bio najžešći zagovornik formiranje posebnog takmičenje bez kontrole UEFA

"Klub mi je dao veliku slobodu da radim svoj posao i nikada nas nisu pogađale stvari koje su se dešavale van terena. Ako nam nije išlo dobro na terenu, to je bila isključivo naša i moja krivica, jer sam ja na čelu ovog tima. Dobro smo trenirali, ali ponekad neki igrači ne postignu 100 odsto. Kada imate dva ili tri igrača koji se ne bore, to sruđši čitav koncept. Momci su me uvek pratili tokom dobrih i loših trenutaka, pa im u tom smislu nemam šta da zamerim“, zaključio je Pirlo.