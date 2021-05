Oprostio se Serhio Aguero sa stilom od svog Etihada i Premijer lige sa dva poslednja gola u sezoni na utakmici protiv Evertona, sada mu ostaje još da pokuša da tačku stavi kao osvajač Lige šampiona u subotu kada će protivnik biti Čelsi.

Krunisanje novog šampiona Engleske, treći put u poslednje četiri godine, prošlo je u znaku argentinskog fudbalera, međutim nije sve tako blještavo i savršeno kako na terenu možda izgleda.

Pouzdani sajt Atletik objavio je priču u kojoj se bavi razdorom između strelca 260 golova za Siti i Pepa Gvardiole. Naime, nedugo pošto je objavljeno da definitivno napušta klub posle deset godina, Aguero i Gvardiola su imali svađu posle koje nisu govorili sedmicama. Sve to dešavalo se u martu, a navodno se njihov odnos tek prividno popravio.

Čovek koji će ispred Etihada dobiti svoju bistu naime ima problem s Gvardiolom koji je direktno uticao na to da Aguero napusti klub odlukom da mu ne ponudi novi ugovor. Izvori bliski Agueru tvrde da je takva odluka španskog trenera povredila napadača, smatrajući da se njegov odlazak iz Sitija nije izveo na pravi način. Pošto je Gvardiola odlučio da pusti Aguera, dvojica su ubrzo prestali da govore međusobno.

Da sve bude još čudnije, Aguerov izvor tvrdi da je Argentinac bio potpuno spreman za igru, iako ga nije bilo u protokolu tokom četiri od poslednjih sedam utakmica. Iako je bilo nesuglasica, Aguero i Gvardiola su se ipak pozdravili tokom šampionske proslave u nedelju na Etihadu. Čak je Gvardiola bio vidno emotivan kada je govorio o odlasku iskusnog golgetera.

“Volimo ga mnogo, on je posebna osoba za ceo klub, za sve nas. On je tako divan čovek. Pomogao mi je mnogo. On je nezamenjiv. Nema šanse. Mnogo je legendi kojih smo morali da se odreknemo, poput Džoa Harta ili Davida Silve, jer su učinili mnogo da se klub podigne na ovaj nivo“, izjavio je Pep koji je nešto kasnije praktično potvrdio da će Aguero karijeru da nastavi u Barseloni:

“Možda je dogovorio transfer u klub mog srca, Barselonu. Igraće tamo sa najboljim igračem svih vremena, Lionelom Mesijem. Siguran sam da će uživati tamo i da će da učini Barselonu još jačom“.

Serhio Aguero je kao igrač Sitija osvojio pet titula u Premijer ligi, šest pehara Liga kupa, jedan FA kup i tri Komjuniti šilda. Sa Sitijem će u subotu od 21 čas na stadionu Dragao u Portu igrati prvo finale Lige šampiona, a rival je Čelsi. Najbolji je strelac u istoriji kluba, a dva puta je proglašavan i za Sitijevog igrača sezone.

