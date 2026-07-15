PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): „Božja ruka“ dolazi na naplatu
Vreme čitanja: 1min | sre. 15.07.26. | 11:47
Pročitajte nekoliko predloga za 15. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta...
Pre 40 godina u četvrtfinalu SP u Meksiku odigrali su jednu od najčuvenijih utakmica. Englezima je presudila „Božja ruka“ Dijega Maradone, a sada bi Ostrvljani mogli da dobiju pravu satisfakciju jer su se Gaučosi provukli na mnogo mečeva. Očekujemo da Engleska prođe u finale.
Prolaz
Univerzitatea je praktično „apsolvirala“ Makslajn (4:1) i može da se posveti skautiranju Levskog. Gosti su nedorasli evropskim izazovima i računamo na još jedan ubedljiv trijumf Studenata, koji su između dve utakmice sa Belorusima osvojili domaći Superkup. Biramo KMB 1&3+.
Mozzart kombinazzije
Petrokub pre nedelju dana nije materijalizovao brojčanu prednost, koju je imao tokom celog drugog poluvremena. Golman Mario Dajsinani bio je Egnatijin heroj i omogućio je saigračima solidan temelj za revanš (odigrali su 1:1). Sada gađajte keca ili čak kombinaciju sa 0-3 gola.
Konačan ishod
Kajrat je nanizao pet pobeda, a Sutjeska isto toliko poraza, ali taj poslednji u Almatiju Nikšićani su mogli da izbegnu pošto su u nadoknadi izjednačili na 1:1. No, samo dva minuta kasnije primili su i drugi pogodak i kod kuće će morati da se žestoko bore. Razmislite o GG.
Oba tima daju gol
Atert Bisen se nije obrukao na evropskom debiju i nije bez šanse za prolaz, ali bilo je očigledno da nema neophodno iskustvo za nešto više od podnošljivog poraza od Farana (2:1). Opet, KI je kvalitetniji i iz tog razloga razmotrite isplativu dvojku ili kombinaciju X2&GG.
Konačan ishod
Svi crnogorski klubovi izgubili su prošle nedelje, ali je Dečić primio najmanje golova (1:0). Da li to znači da će domaći da prođu dalje? Ne samo da sumnjamo u tu opciju, nego smo ubeđeni da će da dožive poraz i na svom terenu. Ako nećete dvojku, opredelite se za malo pogodaka.
Konačan ishod
Domaći su u veoma dobroj formi i od kraja maja ne znaju za neuspeh. Mikeli ima sedam bodova manje i sve to najavljuje keca. Međutim, on vam neće doneti puno novca, pa bi bilo mudro da ga pojačate kombinacijom, a tradicija njihovih okršaja najavljuje puno golova (KMB 1&3+).
Mozzart kombinazzije
Poslednjih desetak godina Kotbus je igrao u nižim ligama, međutim, proletos je izborio promociju u Cvajtu (prvi put od 2014). Njegov protivnik je bio u grupi koja se borila za opstanak u češkom šampionatu, ali nikada nije bio u pravoj opasnosti od ispadanja. Sve je ovde realno.
Konačan ishod