Dečić mora da pobedi Letonce: Stimulans za crnogorski fudbal ili veliki neuspeh

Strateg Dečića Ivan Brnović veruje da bi za kompletan crnogorski fudbal bilo veoma važno da Dečić večeras trijumfuje. Delom i kako bi poslao pozitivnu poruku igračima Mornara i OFK Petrovca, koji će svoje revanše odigrati u četvrtak.

“Naša snaga je u zajedništvu i energiji. Duboko verujem da možemo da prođemo. Ukoliko se to dogodi, biće stimulans za sve nas, za crnogorski fudbal. U suprotnom biće neuspeh. Siguran sam da ćemo dati sve što imamo u cilju nastavka kvalifikacija za Ligu konferencije”, kazao je Brnović.

20.30: (2,95) Dečić (3,25) Lijepaja (2,30), prvi meč: 0:1

Očigledno je bilo u Letoniji da fudbalerima Dečića nedostaje takmičarsko iskustvo na ovom nivou.

“Prvi ja nemam dovoljno iskustva na evropskom nivou, a kamoli igrači koji su prvi put odigrali međunarodnu klupsku utakmicu. Moja je odgovornost za poraz. Spremnije ćemo dočekati drugi meč, nadam se da će navijači da dođu u velikom broju da nas podrže kako bismo zajedničkim snagama napravili preokret”, istakao je Brnović, pa dodao:

“Ono što se dešavalo na terenu u Letoniji je nešto što ne možete da predvidite. Imali smo od 21. minuta igrača više, ali to nismo uspeli da iskoristimo na pravi način. Protivnik se povukao, kaznio nas iz kontranapada, ali rezultat je i dalje aktivan. Potrudićemo se da raznovrsnije otvorimo revanš”.

U prethodne dve sezone Dečić je uspevao da preskoči po jednu prepreku u Ligi konferencije. Na leto 2024. godine eliminisao je Dinamo Batumi, da bi zatom posle penala izgubio od HJK Helsinkija, dok je prošle sezone bio bolji od Sileksa. U Crnoj Gori je bilo 2:0, a u revanšu u Makedoniji Sileks je trijumfovao sa nedovoljnih 2:1. Posle toga je Rapid iz Beča ipak bio prevelika prepreka za Dečić, pobedio ga je ukupnim rezultatom 2:6.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)

Utorak

La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)

/Perez 8, Štajnmec 38/

Sreda

16.30: (1,73) Mališevo (3,50) Vlaznija (4,60), prvi meč: 1:2

20.30: (2,95) Dečić (3,25) Lijepaja (2,30), prvi meč: 0:1

Četvrtak

17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1

17.00: (2,00) Astana (3,35) Dinamo Tirana (7,50), prvi meč: 1:0

17.00: (1,55) Jelimaj Semej (3,60) Alaškert (6,25), prvi meč: 1:1

18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0

18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0

18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1

18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2

18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3

18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0

18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1

19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3

19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1

19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1

19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1

19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0

19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1

19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1

20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0

20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0

20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0

20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2

20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1

21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3

***kvote su podložne promenama