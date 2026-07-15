Marko Neđić postavio dva cilja: Napadački fudbal i plasman u plej-of

Sve su to neki parametri za nadu Meraklija da će ovo konačno biti “ta” sezona. Koju Radnički, za razliku od prethodne četiri, neće započeti porazom. U kojoj se, za razliku od četiri poslednje, neće do foto-finiša boriti za goli život. U kojoj će klub “istrpeti” trenera sa više nego očiglednim potencijalom i potruditi se za tu vrstu kontinuiteta. A to bi, posledično, uz onu najavu da će ulaz na stadion za većinu utakmica biti besplatan, moglo da vrati publiku na tribine. Makar kao u finišu prethodne sezone... “ Još mi je u glavi onaj momenat kada dajemo gol protiv Mladosti u devedeset i nekom minutu, ona erupcija sa tribina, kao da je eksplodiralo nešto. U tom smislu, malo mi je žao što je raspored tako udesio da samo dve utakmice u prvih šest kola igramo kod kuće, jer bilo bi lepo da publike bude makar u toj meri, kao protiv Mladosti ili Spartaka. Moram da priznam da sam prijatno iznenađen, bukvalno nema dana da me neko na ulici ne zaustavi i poruči mi nešto, pruži podršku. Ljudi, očito, baš vole Radnički, a ja u svoje, u ime mojih pomoćnika, a sada već mogu da tvrdim i u ime mojih igrača, poručujem da ćemo mi ‘poginuti’ za ovaj klub ”, ističe Marko Neđić u razgovoru za Mozzart Sport u predvečerje nove sezone, koju će Nišlije otvoriti u petak, duelom sa Železničarom u Pančevu.

Posle onih sedam utakmica u plej-autu (pet pobeda, remi i poraz) i kompletnog pripremnog perioda, ekipa bi trebalo da je ukopčala sve zahteve dugogodišnjeg trenera Grafičara i najmlađeg stratega u novoj sezoni Mozzart Bet Superlige:

“Mi smo nešto od toga pokušali da prezentujemo već protiv Spartaka u poslednjem kolu, kada smo obezbedili opstanak i kada smo mogli da se okrenemo igri, mimo tog rezultatskog pritiska koji smo prethodno imali. Momci koji su već bili tu su znali naše zahteve, ovi koji su došli znali su gde dolaze, šta će da se traži, taj stalni presing, napadački fudbal, tako da mislim da smo u dobroj meri oformili igru koju želimo. Posebno sam bio zadovoljan sa one dve nedelje rada u Nišu pre odlaska u Slveniju. I tamo smo u dve utakmice, protiv Čikserede i Pribrama, delovali dosta dobro, a opet, mnogo je važno kako krenemo sezonu. Dobri rezultati dali bi nam na samopouzdanju, a svakako će ekipa nadoći kroz utakmice u prvenstvu.”

Radnički je u dosadašnjem toku prelaznog roka od nosilaca igre ostao samo bez Dušana Pavlovića, za koga je uzeo lep novac prodajom Jablonecu. I donekle tu spada Gboli Arijibi, ali se dolazak Neđića u Niš poklopio sa njegovim padom u formi, pa on skoro da nije ni igrao u plej-autu. U suprotnom smeru, došlo je čak devet igrača – golman Ivan Kostić, bekovi Stefan Veličković, Aleksandar Vidović i Bojan Kovačević (dva po levoj strani, gde je Milijan Ilić doživeo tešku povredu i čeka ga dug oporavak), štoper Nikola Zečević kao direktna zamena za Pavlovića, zadnji vezni Damjan Krajišnik, ofanzivni vezista Igor Ivanović, krilni napadač Kvaku Bonsu Osei i Miloš Rošević u špicu, koji je, doduše, došao sa nezalečenom povredom i propustio je maltene kompletne pripreme. Realno, vrlo pohvalan bilans. Ako se pogleda, na primer, sastav koji je Radnički izveo u meču pretposlednjeg kola protiv TSC-a, kada je ostvario ključnu pobedu za opstanak, svih 11 igrača iz te postave i dalje je u klubu. Opet – kontinuitet.

“Apsolutno se slažem i moram da naglasim da je klub maksimalno izašao u susret, pre svega što se tiče brzine dovođenja igrača, da većina njih bude tu od početka priprema, to stvarno mnogo znači. Čak i ova dvojica koja su nas sačekala po povratku iz Slovenije, Kovačević i Krajišnik, pravi su momci, veliki borci, odmah su se uključili u rad punom parom i dosta će nam značiti. Ostao je kostur tima, a treneru je mnogo lakše da izvuče maksimum iz igrača kada ima konkurenciju na svakoj poziciji. Čak i taj odlazak Duleta Pavlovića potpuno je smislen, dečko je zaslužio da napravi taj korak u karijeri, on je do poslednjeg treniga dok nije napustio klub, bio stopostotni profesionalac, jedan sjajan momak. A, uspeli smo da dovedemo Zečevića kao zamenu, momka koji ima sve predispozicije da bude moderan štoper i ima priliku da napreduje uz Vitasa i Jokića.”

Postava sa generalne probe protiv Nefčija

Ono što bi moglo da se izdvoji kao prioritetni problem, to je pitanje bonusa, jer je konkurencija tu poprilično uska i moraće dosta da se manevriše. Izderić baš i nije blistao na pripremama, Nikolić je odsustvovao zbog povrede, šansu je u Sloveniji dobio i Mateja Radonjić, ali je on u međuvremenu raskinuo ugovor i napustio klub, a tu su još samo Zečević i Petrović. Kao i problem povređenih igrača, jer nekoliko njih je propustilo završnu fazu priprema:

“Što se povređenih tiče, oni se polako vraćaju u stroj. Mislim da golman Kostić neće biti spreman za prvo kolo, ostali bi mogli da budu u konkurenciji već za Pančevo. Izuzev, naravno, Roševića, koji već dugo vuče taj problem. A što se bonusa tiče, to jeste jedna zagonetka koju ćemo morati da rešavamo od utakmice do utakmice, od prilike do prilike.”

Mnogo se govori o faktoru brzine u savremenom fudbalu, a Radnički sa Abasom, Bonsuom, Mustafom, sada deluje dosta moćno u tom segmentu...

“To je jako važno, s tim što je meni još važnija brzina donošenja odluka. Na tom planu gledamo da iz dana u dan ostvarimo napredak i tu mogu da doprinesu igrači poput Ivanovića, svojom lucidnošću. Ali svakako da se odo ovog tima očekuje da trkački bude na visokom nivou, da bude agresivan u presingu i mislim da tu polako poprimamo onaj duh koji želim da nas krasi. Naravno da u tom segmentu važnu ulogu imaju Milosavljević i Kanute, koga bih posebno pohvalio za pristup tokom celih priprema. Kanute kad smo mi došli u klub i ovaj sada, to su dva različita čoveka. Generalno, važno mi je da naglasim da zaista imamo zdravu svlačionicu. Da u grupi vlada odlična atmosfera, da nema klanova, nema trulih jabuka, sjajni su momci, vuku jedni druge i to je jako bitan preduslov da uspemo.”

A, šta bi se to smatralo uspehom u narednoj sezoni? Za neke, kada od 14 klubova ispadaju četiri, da se ponovo izbegne ispadanje. No, navijači su umorni od hronične borbe za opstanak...

“Voleli bismo da igramo u plej-ofu. To je neki moj cilj, a mislim da mogu da kažem i da je cilj igrača i čitavog kluba”, zaključio je Neđić ovaj razgovor.

Radnički će sezonu otvoriti gostovanjem predstavniku Srbije u kvalifikacijama za Ligu konferencije, u petak od 20 časova u Pančevu.