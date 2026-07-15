Peva Lester, peva Sardinija: Hari Vinks ponovo u Seriji A

Vinksu je pride i tribina okrenula leđa, pošto se krajem prošle sezone ozbiljno sukobio sa jednim nezadovoljnim navijačem nakon poraza od Portsmuta. Još ranije se sukobio sa Rudom van Nistelrojem, navodno zbog toga što nije dolazio na utakmice Lestera kada ne bi bio u protokolu, pa još jednim bivšem trenerom Martijem Sifuentesom.

Zbog svega toga je na poslednjoj utakmici u dresu Lestera – za koji je inače odigrao 109 utakmica – ispraćen salvom zvižduka sa tribina. Rastanak je tako postao jedino rešenje.

Otud Italija u kojoj je Vinks igrao u sezoni 2022/2023 i sa Samdporijom – ispao iz Serije A. U Kaljariju će imati zadatak da pomogne klubu da opstane u eliti nakon što su ekipu napustili trojica vezista: Đanluka Gaetano (Atalanta/12.000.000 evra), Mikael Folorunšo i Ibrahim Sulemana (istekle im pozajmice).

Iz tog razloga Kaljari je doveo i Fjorentininog Jakopa Fazinija, na pozajmicu vrednu 750.000 evra s opcijom otkupa za nešto više od 7.000.000.