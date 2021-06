Real je prošlost, a ako je suditi na osnovu informacija iz Španije budućnost Serhija Ramosa je Pari Sen Žermen.

Nekoliko sati posle zvaničnog rastanka sa klubom u kome je proveo 16 godina i za to vreme osvojio 22 trofeja, madridski As je došao do saznanja da bi iskusni štoper mogao da se preseli u Ligu 1. U vesti koji je plasirao uticajni dnevnik navodi se da su menadžeri zaduženi za brigu o karijeri nekadašnjeg španskog reprezentativca ponudili klijenta bogatašima iz Pariza i da je njemu ta opcija izuzetno primamljiva.

Minulih sedmica, dok su još trajali pregovori sa Realom, pominjalo se da bi u slučaju neuspeha, Serhio Ramos mogao u Mančester junajted, Čelsi ili PSŽ. Tu se krug ozbiljnih kandidata za njegov potpis završava. Bajern nikako ne želi da mu da platu kakvu je imao dosad, Mančester Siti je pokriven na štoperskim pozicijama, Juventus nije više finansijski tako moćan kao pre – pogotovo što mu je Kristijano Ronaldo i dalje na platnom spisku – dok Barselona ne dolazi u obzir s obzirom na dugogodišnje rivalstvo sa Kataloncima, a Sevilja –koja je pokušala da ga vrati – otpala je baš tokom današnjeg obraćanja kad je Serhio rekao da, uz svu ljubav prema klubu u kome se afirmisao, ne razmišlja o toj opciji.

Zato je Pari Sen Žermen prvi favorit da ga dovede. Da ionako snažan tim učini još kvalitetnijim. As navodi razloge koji odgovaraju Ramosu i u prvi plan ističe da Serhio ne bi imao problem prilagođavanja, jer su na Parku prinčeva njegovi bivši saigrači iz kraljevskog kluba (Kejlor Navas, Anhel di Marija) i selekcije Španije (Pablo Sarabija, Serhio Riko, Ander Erera, Huan Bernat).

Osim toga, Pariz je avionskom linijom svega sat vremena udaljen od Madrida, tako da bi Ramos bio veoma blizu porodice, što mu je izuzetno važno. Osim toga, ako se bude stiglo do pregovora i na stolu bude plata, valja imati na umu činjenicu da je u Francuskoj na snazi zakon koji omogućava stranim fudbalerima olakšice u vrednosti od 30 odsto od neto zarade, posledično tome doskorašnji član Reala bi mogao da samo na tom planu uštedi više nego ako bi, primera radi, karijeru nastavio u Engeskoj.

Španski mediji pisali su još u januaru da PSŽ nudi Serhiju Ramosu platu od 15.000.000 evra po sezoni. Sam igrač je rekao da mu novac nije toliko bitan koliko trajanje ugovora. Insistira na najmanje dvogodišnjoj saradnji. Eventualno, do 2024.

Još nešto, vrlo bitno: od odlaska Tijaga Silve u Čelsi, Pari Sen Žermen traga za liderom. Na terenu i u svlačionici. Koliko god dobri fudbaleri bili, Nejmar i Kilijan Mpabe nemaju tu crtu ličnosti. Serhio Ramos ima.