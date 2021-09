Dugo su navijači Crvene zvezde čekali da se njihov klub posle osvajanja Kupa šampiona 1991. i sezone koja je potom usledila, ali u kojoj je iz političkih razloga morao da dočekuje rivale u Budimpešti, Bukureštu i Sofiji, a onda i sankcija tadašnjoj državi, ponovo takmiči sa renomiranim evropskim klubovima. Sve do 2005. godine.

Kada se vratila na međunarodnu scenu, Crvena zvezda nije više imala raniju moć. Besparica je uticala da igrači brzo odlaze iz zemlje i teško je bilo oformiti ekipu koja može da se nosi sa iskusnijim rivalima.

Ksamaks, Barselona, Ekeren, Olimpik Lion, Monpelje, Dinamo Kijev, Selta, Arsenal Kijev, Lacio, Rozenborg i Zenit redom su brzinski prekidali maštanje Zvezdinih navijača, zaustavljajući crveno-bele u kvalifikacijama za UEFA takmičenja.

Agonija je trajala sve to leta 2005. godine i dvomeča sa Bragom, kad je posle 0:0 u Beogradu, ekipa Valtera Zenge u Portugaliji odigrala 1:1 i uspela da se domogne grupne faze tadašnjeg Kupa UEFA.

Dvojica su junaka tog podviga. O jednom, Vladimiru Stojkoviću, i njegovim odbrana već ste mogli da čitate na našem portalu, a sada vam donosimo razgovor sa strelcem pogotka koji je Crvenu zvezdu vratio na evropsku mapu posle brojnih neuspelih pokušaja.

U razgovoru za Mozzart Sport prisetio se Milan Purović tih duela sa Bragom u, zapravo, prvo kolu tadašnjeg Kupa UEFA, koje je prethodilo grupnoj fazi.

"Veliki je ulog bio i za njih i za nas. Zato smo oprezno igrali u prvoj utakmici, u kojoj nije bilo golova. Tamo smo od početka krenuli po pobedu. Izašli smo sa dva špica, Žiga (Nikola Žigić) i ja. Borili smo se i na kraju nam se to isplatilo. Gol koji sam tada dao mi je među najdražima u karijeri, uz one u večitom derbiju. Posle dugo vremena uspeli smo da uvedemo klub u grupu i bio je to veliki uspeh", istakao je Purović.

Gol Zvezdinog napadača usledio je posle centaršuta Dušana Baste i glavom prebačene lopte Nikole Žigića. Bilo je to već u 11. minutu, posle čega su crveno-beli bili pod velikim pritiskom, ali domaćin nije uspeo da postigne više od jednog gola, pa su Beograđani nastavili takmičenje zbog pravila gola u gostima koje, inače, od ove sezone više ne važi.

"Zaslužili smo prolaz, žestoko su nas napadali u finišu utakmice, nije bilo lako, ali uspeli smo da se odbranimo i prođemo".

Zauvek će Purović pamtiti pogodak koji je dao te večeri, ali i još neke detalje sa stadiona Munisipal u Bragi.

"Zanimljiv stadion, lep i čudan. Ne znam da li je i dalje tako, ali tada su svlačionice bile ispod zemlje, pa se na teren izlazilo liftom".

U sećanju mu je ostao i štoper domaćeg tima, Žoze Nunjes.

"Imali su ćelavog štopera koji je stalno pravio neku frku, drao se u prekidima. Vikao je i na svoje i na nas", ispričao nam je Purović, a upravo je pomenuti igrač taj koji je zakasnio da ga blokira kod gola.

Sudbina je htela da Milan Purović posle Crvene zvezde zaigra baš u Portugaliji. Prešao je u slavni Sporting iz Lisabona i ponovo imao megdane sa Bragom, a saigrač mu je bio Abel Fereira, tada desni bek, a danas trener koji je prošle godine sa Palmeirasom osvojio južnoamerički Kopa Libertadores.

"Pričali smo koliko je i njima značila ta utakmica. Imali su niz od šest-sedam mečeva bez primljenog gola. Bili su u usponu, a nedugo zatim uspeli su i da naprave iskorak. Igrali su finale Lige Evrope (2011. protiv Porta, 0:1) i postali redovan učesnik evropskih takmičenja, ali i bitan tim u portugalskom prvenstvu. To je klub koji nema velike zvezde, ali je ekipa vrlo složna i borbena, ima neki drugačiji mentalitet od najboljih ekipa tamo. Misli se da je Zvezda dobila najlakšeg rivala iz prvog šešira, ali nije baš tako. S Bragom je uvek teško igrati, mislim da i Sporting nema neki baš pozitivan skor sa njima", naglašava Purović.

Bez obzira na kvalitet koji poseduje portugalski tim, bivši napadač crveno-belih veruje da Dejan Stanković i njegovi izabranici mogu uspešno da započnu novi evropski ciklus u grupnoj fazi.

"Sviđa mi se kako igra Crvena zvezda, vidi se harmonija i dobra atmosfera u ekipi, ali treba reći i da je bilo oscilacija tokom leta. Mislim da je forma sada tempirana i da spremni čekaju početak Lige Evrope".

Patris Evra i Milan Purović u borbi za loptu (©AFP)

Pored srpskog i portugalskog predstavnika u grupi su još danski Midtjiland i bugarski Ludogorec. Slaže se Purović s konstatacijom da je grupa prilično ujednačena.

"Ova grupa uopšte nije laka. Svi se nadaju bodovima i na gostovanjima i kod kuće. Biće vrlo zanimljivo, ali mislim da će Zvezdi ova grupa biti lakša nego neke koje su imali prethodnih godina. Nema izrazitog favorita i ekipe protiv koje igraš pod pritiskom. Verujem da će uspeti da prođu, navijam za njih", poručio je crnogorski fudbaler, koji se povukao 2018. u dresu Radnika iz Surdulice.

Motajući film unazad, Purović se prisetio i perioda kada izabrao da iz Crvene zvezde pređe u Sporting Lisabon, za koji je tokom četiri godine odigrao 25 utakmica i dao četiri gola uz dve asistencije.

"Pogrešio sam u izboru kluba. Imao sam još neke ponude, ali sam izabrao Sporting, u čijem napadu je bila paklena konkurencija. Liedson je klupska legenda, Derleija su doveli iz Benfike, tu je bio i njihovo dete Janik Đelo, pa Veloso, Mutinjo... Da sam otišao negde drugo možda bih bolje prošao, ali ne kajem se. Bilo mi je lepo, prvu sezonu sam igrao, posle manje, pa su usledile pozajmice. Za neke stvari je kriva i moja glava, ali takav sam, to je taj naš mentalitet. Dođem kod trenera i pitam ga zašto ne igram, a konkurencija mi u tom trenutku Liedson koji je u dao 13 golova u sedam utakmica", sada s osmehom prepričava Purović.

PAVKOV PRE STRANACA

Trenutno prvi špic Crvene zvezde, Milan Pavkov, građom dosta podseća na Milana Purovića. Visok i odličan u igri glavom.

Pitanje je, međutim, hoće li moći da pomogne saigračima u četvrtak zbog povrede kolena.

"Sviđa mi se Pavkov. Nažalost, ima povredu, ali nadam se da će uspeti da zaigra. Mnogo je bitan za igru Zvezde. On je igrač koji je toliko radosti doneo, a onda se svašta priča i razmatra da li treba da igra. Ako neko zaslužuje kredit kada nije u formi, onda je to on. Oseća klub, oseća atmosferu, za razliku od nekog stranca. Ja znam kako je to, bio sam stranac i znam da oni ne doživljavaju utakmice na isti način kao domaći fudbaleri. Bio sam akter derbija Sporting - Benfika, ali ta utakmica me nije toliko emotivno pogađala kao neke druge igrače koji su Portugalci. Druga priča je kada igraš za Zvezdu i osećaš sve ono što osećaju i njeni navijači", iskren je Purović.

Za kraj razgovora za Mozzart Sport, bivši napadač crveno-belih imao je poruku kada je čuo da igrači Brage nisu postigli gol u prethodne dve utakmice.

"Neka ostane tako, a posle neka se očepe protiv Midtjilanda i Ludogoreca", poželeo je Milan Purović.