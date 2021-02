Fudbaleri Mančester junajteda su trijumfom nad Njukaslom (25. kolo) uspeli da se vrate na drugu poziciju na tabeli, pa su se posle dva kiksa (remiji sa VBA i Evertonom) uspeli da se vrate na pobedničke staze i u Premijer ligi (3:1). Četa Stiva Brusa je odigrala hrabro, ali to nije bilo dovoljno ni za bod na Old Trafordu. Ekipa Ole Gunara Solskjera u leđa gleda samo Mančester sitiju (59 bodova), poput Lestera ima deset bodova manje od lidera.. Sastav sa Sent Džejms Parka je u sve većim problemima, jer je posle drugog vezanog poraza prvi iznad crte, sa samo tri boda od sve boljeg Fulama.

Imale su Svrake svoje momente, zadavali su Migel Almiron i Alan San Maksiman glavobolje odbrani Junajteda, ali je zato porozna odbrana Njukasla imala još veće probleme sa Markusom Rašfordom, Brunom Fernandešom i sve boljim Danijelom Džejmsom. Pomenuti trio je pre samo par dana srušio i Real Sosijedad u šesnaestini finala Lige Evrope (4:0).

Momak koji je ponikao u Junajtedovoj akademiji načeo je protivnika i došao do 40. gola u svim takmičenjima od početka minule sezone. Ispred njega su od igrača iz Premijer lige samo Rahim Sterling (44), Hari Kejn (45) i Mohamed Salah. Mladi Velšanin Džejms je postigao peti gol na 13. nastupu tekuće takmičarske godine. Prošle je postigao jedna manje, na 46 mečeva u svim takmičenjima. Maestralni Fernandeš je postao treći igrač u ligama petice koji je stigao do dabl-dabl učinka (14 golova i 10 asistencija). Društvo mu prave Kejn (13 golova i 11 asistencija) i Tomas Miler (po 10 golova i asistencija). Sedmi put u sezoni je uspeo da zatrese protivničku mrežu i upiše završno dodavanje na jednom meču. Takvim učinkom ne može da se pohvali nijedan igrač iz najjačih pet evropskih liga.

IZBOR UREDNIKA

Igrao se 30. minut kada je Rašford probio po levoj strani, ušao je u sredinu i udarcem u bliži ugao matirao Darloua. Samo šest minuta bilo je potrebno Njukaslu da uzvrati. Hari Megvajer je loše izbacio loptu, ona je stigla do San Maksimana, koji efektnim udarcem cepa mrežu iza Davida De Hee.

Otišlo se sa tim rezultatom na odmor, da bi posle 12 minuta igre u nastavku Đavoli stigli do nove prednosti. Izuzetno precizan pas Fernandeša ka Džejmsu, mladi Velšanin je ostao usamljen u kaznenom prostoru rivala, to je iskoristio tako što je snažnim udarcem naterao Darloua da drugi put vadi loptu iz mreže. Otpor Njukasla je slomljen u 75. minutu, kada je sudija Pol Tirni pokazao na belu tačku, posle prekršaja Džoa Viloka. Stavio je Bruno Fernandeš loptu na kreč i bez problema doneo svojoj ekipi dva gola viška.

U samom finišu je kapiten Megvajer propustio dve velike šanse da otkloni sve dileme, najpre je Darlou uspeo da odbrani njegov pokušaj glavom, a potom je iz kornera tukao pored gola rivala. Važan momenat u 89. minutu, kada je debi u prvom timu Junajteda upisaotalentovani Šola Šortajer. Momak kojem se predviđa velika budućnost je nedavno odbio Barselonu i stavio paraf na prvi profesionalni ugovor sa klubom u kojem je ponikao. Večeras je prvi put bio na klupi u zvaničnim mečevima Đavola, a u završnici je dobio priliku i da zaigra.





PREMIJER LIGA – 25. KOLO

Petak

Vulverhempton - Lids 1:0 (0:0)

/Melije 65ag/

Subota

Sautempton – Čelsi 1:1 (1:0)

/Minamino 33 – Maunt 54pen/

Barnli - VBA 0:0

Liverpul - Everton 0:2 (0:1)

/Rišarlison 3, Sigurdson 82pen/

Fulam – Šefild junajted 1:0 (0:0)

/Lukman 61/

Nedelja

Vest Hem - Totenhem 2:1 (1:0)

/Antonio 5, Lingard 47 - Moura 64/

Aston Vila - Lester 1:2 (0:2)

/Traore 47 - Medison 19, Barns 23/

Arsenal - Mančester Siti 0:1 (0:1)

/Sterling 2/

Mančester junajted - Njukasl 3:1 (1:1)

/Rašford 30, Džejms 57, Bruno 75 p - San Maksiman 36/

Ponedeljak

21.00: (1,85) Brajton (3,40) Kristal Palas (4,60)

***kvote su podložne promenama