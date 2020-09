NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO:

SEVERNA IRSKA – NORVEŠKA (tip 2, kvota 2,05) – rezultat 1:5

Iako je Norveška razočaralo u prvom kolu Lige nacija protiv Austrije, verovali ste u Halanda i družinu na gostovanju Severnoj Irskoj i niste pogrešili. Norvežani su na svoj loš dan odgovorili na izvanredan način. Rasturili su Irce, a dvojica napadača Erling Haland i Aleksander Serlot cepali su odbranu domaćih i pravili od nje rezance. Poveli su Skandinavci već u 2. minutu golom Eljunusija, a Irska je odgovorila brzim izjednačenjem preko Meknira. I to bi od Zelenih bilo sve. Uzela je Norveška konce igre u svoje ruke i pregazila Irsku. Dva gola dao je Haland, dva Serlot do kraja meča, da obojica zacementiraju svoje pozicije u startnoj postavi pred Srbiju.

BIH – POLJSKA (tip 2, kvota 2,50) – rezultat 1:2

Bosna i Hercegovina je na krilima osvojenog boda iz Firence dočekala meč sa Poljskom, ali je na kraju ostala bez čitavog plena (1:2). Selekcija Dušana Bajevića je vodila golom Hajradinovića iz penala u 24. minuta, ali je potom potpuno podbacila. Poljaci su imali mnogo više od igre, napadi su postajali sve opasniji, a ključni trenutak meča dogodio se u 45. minutu kada je izjednačenje doneo Kamil Glik. Taj gol posle kornera doneom je ogromnu dozu samopouzdanja gostujućoj selekciji, koja je čita posao na Bilinom Polju završila u 67. minutu kada je lep gol glavom postigao Kamil Grosicki.

HARAS - AL AHLI KAIRO (tip 2, kvota 1,25) – rezultat 0:2

Nije bilo mnogo klupskog fudnbala u današnoj ponudi, ali ste u Egiptu našli siguran fiks. Najveći tamošnji klub i aktuelni lider šampionata Al Ahli je opravdao ulogu favorita na gostovanju Harasu. Ali uz mnogo muka... Sve do 85. minuta je ne na semaforu pisao rezultat 0:0 da bi tada Al Ahli slomio otpor nejakog domaćin i potom u nadoknadi drugim golom potvrdio pobeduu i doneo vam kvotu 1,25.

KTP - SJK II (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 4:0

Niste propustili zicer u drugoj ligi Finske. Drugoplasirani KTP je dočekao drugi tim SJK-a koji je bio u seriji od tri poraza i deklasirao ga. Očekivano, domaćin je lako izašao na kraj sa mladom ekipom gostiju koja ima samo četiri boda u 12 kola i zakucana je na dnu tabele. Poveli su već u 12. minutu, a onda u poslednjih 15 minuta meča spakovali još tri gola za ubedljiv trijumf.

BREJ - ATLOUN (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 3:1

Nema sigurnijeg fiksa ovog leta od igranja protiv irskog drugoligaša Atlouna koji ima samo dva boda iz deset utakmica. Naravno, niste ni večeras propustili taj poklon. Kvota 1,22 je lagano došla. Drugoplasirani Brej je slabašnog fenjeraša lako savladao 3:1 iako su gosti prvi stigli do šokantnog vođstva. Ipak, Brej je već do poluvremena preokrenuo na 2:1 i u drugom poluvremenu samo potvrdio pobedu.

SLIGO – FIN HARPS (tip 1, kvota 2,00) – rezultat 3:1

Igrao se večeras i jedan meč elitnog ranga irskog fudbala i u njemu ste našli jaku kvotu 2,00 koja je glatko došlo. Sligo je mnogo lakše nego što se očekivalo savladao Fin Harps. Poveli su u sedmom minutu, gosti su izjednačili u 59. i potom ostali sa igračem manje. Sligo je iskoristio brojčanu prednost, poveo 2:1, a potom dobio penal i još jedan crveni karton za goste što je bio kraj svake neizvesnosti oko konačnog ishoda.

PRECRTANO:

AUSTRIJA - RUMUNIJA (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 2:3

Posle pobede u Norveškoj u prvom kolu Lige nacija, Austrijanci su kao favoriti dočekali Rumune iza kojih je bio razočaravajući remi sa Severnom Irskom. Očekivalo se da domaćin zabeleži maksimalan učinak iz dva kola, ali se Rumuni vraćaju kući pevajući. Poveli su prewko Laibeka na startu, Austrija je izjednačila vrlo brzo, ali su Grigore i Maksim golovima u drugom poluvremenu prelomili pitanje pobednika, pa domaćinu nije mnogo značio gol Onisiva u finišu.

ALBANIJA - LITVANIJA (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 0:1

Albanci su bili debeli favoriti protiv Litvanije, ali su pirredili neprijatno iznenađenje. Potpuno su devalvirali pobedu ostavrenu u Belorusiji u prvom kolu i minimalnim porazom od Litvanije zakomplikovali sebi život. Gol Kazlauskasa na početku drugog poluvremena je odlučio pobednika, a Albancima je nadu ubio i crveni karton Hisaja u finišu utakmice.

HOLANDIJA – ITALIJA (tip 1, kvota 2,40) – rezultat 0:1

Možda su bili bledi na startu, ali su večras Italijani delovali na one stare Azure koji su uvek uspevali da pronađu ključ do pobede u velikim utakmicama. Selekcija Roberta Manćinija je na "italijanski način" stigla do slavlja na Amsterdam areni protiv neubedljive Holandije, pa nakon dva odigrana kola u grupi 1 A Lige nacija drži lidersko mesto na tabeli - 1:0 (1:0). Ćiro Imobije je u 45. minutu pokazao da nije samo rasan strelac, već i fantastičan asistent. Elegantno je bocnuo loptu na vrh peterca, a tamo je neometano glavom loptu u mrežu Jaspera Silesena poslao Nikolo Barela.

IZRAEL – SLOVAČKA (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 1:1

Izarel nije iskoristio prednost domaćeg terena protiv objektivno jače Slovačke. Štaviše, jedva se spasao poraza u nadoknadi vremena. Slovaci su stigli do ranog vođstva preko Duriša i uspešno su neutralisali Izraelovu najjaču kariku, tandem Zahavi – Dabur. Kada je izgledalo da su uspešno završili posao, pala je koncentracija u 91. minutu i nedopustivo lako su dozvolili Elmkiesu da primi loptu u srecu šesnaesterca i izjednači.