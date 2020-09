NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

BAJERN - ŠALKE (tip 1, kvota 1,12) - 8:0

Bajernova bajka se nastavlja. Ovo što Bajern igra prava je fudbalska poezija. Na otvaranju nove bundesligaške sezone šampion Evrope potvrdio je još jednom da mu trenutno nema ravnog. Šalke je večeras bio samo tužni kolateralac. Primio je osam komada (8:0), a ne zaslužuje nikakvu grdnju. To bio se dogodilo bilo kome drugom na njegovom mestu, jer bavarska mašina radi kao podmazana.

OLIMPIJAKOS - ASTERAS (tip 1, kvota 1,25) - 3:0

Ako je PAOK imao probleme, Olimpijakos nije. Ubedljiva pobeda crveno-belih koji istina nisu dali gol gotovo punih sat vremena, ali zato jesu posle toga tri komada. Oklop je probio Fortunis golom u 59. minutu, zatim je pet minuta kasnije bio precizan i Masuras i tu je bio kraj Asterasu.

FAMALIKAO - BENFIKA (tip 2, kvota 1,45) - 1:5

Benfika je prošla kao bosa po trnju protiv PAOK-a kada joj je glave došao bivši igrač Andrija Živković, ostali su Orlovi bez Lige šampiona, sigurno su bili besni zbog toga, pa su sve to iskalili na Famalikau na otavaranju novog šampionata Primeire. Slavio je tim Žorža Žezusa sa 5:1 (3:0) i to u gostima. Benfika deluje kao tim koji bi lako ove sezone mogao do trona, ima najskuplju ekipu, a pojačanja su se jako dobro pokazala na ovom meču.

ŠARLROA - BERŠOT (tip 1, kvota 1,85) - 3:1

Partizan će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv belgijskog lidera na tabeli ekipe Šarlroe. Ona je večeras dočekala drugoplasirani Beršot i na pobednički način, s 3:1 (1:0), najavila sudar s crno-belima u evrokvalifikacijama. Treba reći da je ovo šesta pobeda Šarlroe na šest prvih utakmica u prvenstvu Belgije, tako da je izlišno govoriti o tome u kakvoj formi ovaj sastav čeka crno-bele iz Beograda 24. septembra.

SLAVIJA PRAG - TEPLICE (tip 1, kvota 1,10) - 5:1

Bilo je večeras brojnih ubedljivih pobeda favorita, pa je takav slučaj i sa Slavijom iz Praga koja je nadigrala Teplice sa 5:1. Kada je Olajinka bio precizan u 2. minutu moglo se naslutiti da će se sve tako završiti, potom je Stančiju bio precizan i Musa, pa je Slavija vodila sa 3:0 u 27. minutu. Već tada je sve bilo rešeno.

KRASNODAR - HIMKI (tip 1, kvota 1,35) - 7:2

Generalna proba pred PAOK je uspela! Možda se Andrija Živković naoštrio još jednim pogotkom u dresu solunskih crno-belih uoči plej-of dvomeča za ulazak u grupnu fazu Lige šampiona, ali Krasnodar je ispalio pravi rafal u mrežu Hmikija - sedam golova, šest različitih strelaca u meč koji je završen ukupnim rezultatom 7:2 (3:2).

RODA - DODREHT (tip 1, kvota 1,33) - 4:0

Još jedan u nizu ubedljivo pogođenih parova. Roda je ceo posao odradila u 34. i 35. minutu kada je za dva minuta rešila ceo duel sa dva gola kada su precizni bili Alberg i Kro. Absalem je podigao rezultat na 3:0 u 52. minutu pa posle toga Rodi nije smetalo ni što je u 70.

minutu ostala sa igračem manje.

PRECRTANO

LION - NIM (tip 1, kvota 1,35) - 0:0

Start je bio dobar, pobeda ubedljiva protiv Dižona (4:1), ali onda je usledio pad. I posle trećeg vezanog meča bez pobede sad već možemo da govorimo o krizi koja drma ekipu Rudija Garsije. Lavovi večeras nisu uspeli da dobiju značajno oslabljeni Nim na svom terenu (doputovali bez petorice važnih igrača) i što je još gore, ponovo nisu dali gol. Drugi put u prva četiri kola. A kada se tome doda da je do sada samo Memfis Depaj pogađao za Lion (i pritom su tri od šest pogodaka bili sa bele tačke), nije teško zaključiti da polufinalista Lige šampiona ima ogroman problem s realizacijom.

PAOK - ATROMITOS (tip 1, kvota 1,45) - 1:1

Kako igra Andrija Živković u PAOK-u, kao preporođen! Zablistao je protiv Benfike i dobio pohvale i od trenera i svih u klubu, a kao nagrada za tako nešto došla je potvrda i startna postava u prvenstvenom obračunu protiv Atromitosa. I Živković je to iskoristio tako što je dao novi gol Utisak je da mu je baš legao PAOK.

VENLO - UTREHT (tip 2, kvota 1,85) - 1:1

Nije dobro krenulo jer je Venlo poveo već u 8. minutu utakmice, a onda se ispostavilo da je Utreht do kraja uspeo da izjednači, ali ne i da preokrene. Strelac je bio u Klajber u 58. minutu utakmice, međutim kada se tada na semaforu pokazalo 1:1 nije se menjalo do kraja meča.