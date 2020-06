REZZIME DANA (ponedeljak): Bravo za Siti, Juve i Milan, Viola i Trabzon vas izneverili

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

BOLONJA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:2

Juventus je jesenas jedva savladao Bolonju na svom terenu, a tim Siniše Mihajlovića je bio ozbiljno oštećen sudijskim odlukama u tom meču. Večeras je Juve mnogo lakše pobedio u Bolonji (2:0), a opet će se pričati o suđenju. Ono što sudije jesenas nisu želele da prelome na stranu Bolonje, večeras jesu na stranu Juventusa.

MANČESTER SITI - BARNLI (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 5:0

Ubedljivo, sigurno, rutinski. Već posle uvodnih 45 minuta mogli ste bez razmišljanja da zaokružite pogodak, jer je rezultat već tada glasio – 3:0. Rijad Marez i Fil Foden doneli su Sitiju potreban mir, ali i kladiocima mogućnost da se posvete drugim parovima na tiketima.

LEĆE - MILAN (tip 2, kvota 1,65) – rezultat 1:4

Izgleda da je igračima Milana prijala pauza zbog korona virusa. U nastavak sezone su ušli onim remijem sa igračem manje protiv Juventusa u polufinalu kupa, a u Seriji A su povratak obeležili ubedljivom pobedom nad Lećem u gostima od 4:1. Prvi put u sezoni, ali i prvi put posle skoro dve godine, Milan je dao četiri gola u prvenstvu. Iako nije mogao da računa na povređenog Zlatana Ibrahimovića…

DINAMO KIJEV - KOLOS (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 2:1

Kakva drama u Kijevu i srećom – sve se dobro završilo! Ma, svega je bilo – od toga da s u gosti kod rezultata 0:0 promašili penal, pa preko crvenog kartona za Petrova kojim je Kolos ostavio ogoljen do kraja, a onda... Gol domaćina sa bele tačke, pa ekspresni odgovor gostiju, a onda novi penal za Dinamo u samoj završnici. Verujemo da vam je Dinamo zgazio na živac, ali se sve dobro završilo na kraju.

ANTALIJA – RIZE (tip 1, kvota 2,15) – rezultat 3:1

Antalija je odradila rutinski posao i nije vas razočarala kao Trabzon. Već u 3. minutu bilo je 1:0 preko Gumuša, da bi usledio blickrig preko Jahovića i Guluma. Doduše, punih 70 minuta kasnije. Utešni gol Rizea vas nije mnogo poremetio, više je odgovarao onima koji su čekali golove na obe strane...

PRECRTANO

FJORENTINA - BREŠA (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 1:1

Auh, veliki kiks favorizovane Viole. I ne samo to, uprkos tome što su imali više od sat vremena da posle izjednačenja stignu i do preokreta za pobedu, igrači Ljubičastih su od 70. minuta ostali prvo bez Martina Kaseresa, a onda i trenera Đuzepea Jakinija, što je samo otežalo posao. Ali, daljih promena rezultata nije bilo, što je mnoge ostavilo bez dobitka...

ALANJA – TRABZON (tip 2, kvota 2,55) – rezultat 2:2

Auuu... Tim sa obale Crnog mora je bio na pragu pobede protiv Alanje kojoj je ovo tek druga sezona u turskom šampionatu u klupskoj istoriji. Golom Grka Bakasetasa u 95. minutu meča, Alanja je izborila 2:2 i oborila Trabzon sa čelne pozicije prvenstvene lestvice. Šest kola pre kraja, lider je Bašakšehir koji je i u prethodne dve sezone bio nadomak titule ali je posustajao neverovatnim kiksevima u finišu prvenstva. Sada ima dva boda prednosti u odnosu na Trabzon, ali s obzirom na tradiciju i neizvesnost u turskom šampionatu, ništa ovde nije ni blizu gotovog.

HIHON – OVIJEDO (tip 1, kvota 2,45) – rezultat 0:1

Zaličilo je svima na Molinonu posle četiri osvojena boda u prethodna dva kola da je Sporting spreman da se ozbiljnije potuče za plej-of mesto i pripreti Đironi koja drži poslednju kartu za doigravanje, ali je Ovijedu pripao derbi Asturije uz minimalnih 1:0 (0:0). Pričaće se mnogo o detaljima iz završnice derbija, kada je Sporting stigao do pogotka zahvaljući štoperu Žan Silvanu Bebanu. Iako je domaćin počeo da slavi, arbitar Horhe Vaskez pokazao je da mora da se konsultuje sa VAR sobom kako bi potvrdio da li je pogodak validan ili ne. Posle nekoliko minuta neizvesnosti glavni sudija pokazao je da gol ne važi. Vama su svakako nedostajala dva gola...

LEGANES – GRANADA (tip 1, kvota 2,30) – rezultat 0:0

Bio je Leganes sveukupno bolji rival na terenu, imao veći posed lopte, više konkretnih šansi, a na sve to desilo se ono najgore – Gerero je u 65. minutu imao priliku da se proslavi i sa bele tačke donese vam lepu kvotu. Umesto toga dogodio se promašaj koji je sve šokirao i ostavio bez novca...

GETEBORG – MJELBI (tip 1, kvota 2,20) – rezultat 2:2

Išli ste hrabro, ali na kraju nije bilo preterano velike nade da biste mogli da zaokružite pogodak i ovde. Mjelbi je poveo već u 3. minutu, da bi Geteborg na otvaranju drugog dela poravnao rezultat, da bi gosti opet imali gol viška samo deset minuta kasnije. Geteborg je do samog kraja jurio dva pogotka, ali stigao je samo do jednog i to u nadoknadi...

