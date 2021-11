REZZIME DANA (ponedeljak): Dan republike je nekada značio sreću...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

UFA - SPARTAK M. (tip X, kvota 3,30) - rezultat 1:1

Crveno-beli su protiv Ufe u gostima odigrali samo 1:1, što im je šesti prvenstveni meč u nizu bez pobede, a među njima je i ubedljivih 7:1 od Zenita. Do boda na ovom gostovanju stigli su zahvaljujući penalu koji je u 95. minutu realizovao Aleksander Sobolev.

Opširnije OVDE

VOJVODINA - MLADOST L. (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 3:1

Izabranici Slavoljuba Đorđevića su brzo preboleli poraze od večitih i pokazali da, ako već njima ne mogu da pomrse račune, mogu da osvajaju bodove protiv ekipa iz donjeg doma.

Opširnije OVDE

EIBAR - ĐIRONA (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 4:2

Vatromet golova u centralnoj Baskiji. Uvek je tako kada se satanu dva kluba iz dve zaista posebne španske provincije, Baskije i Katalonije. Domaćin je na kraju ipak nadjačao kočoperne goste i sačuvao ceo plen u malom derbiju Segunde.

PRECRTANO

MJELBI - EREBRO (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Prazne puške večeras na samom severu Evrope, tačnije u Švedskoj. Još tačnije: na stadionu Štrandvalen u gradu Selvesborgu. Domaćin je bio favorit, ali tu ulogu nije uspeo da materijalizuje na terenu.

LUDOGOREC - CSKA S. (tip GG, kvota 1,73) - rezultat 2:0

Sudar dva tima sa smaog vrha bugarskog šampionata rešpene je bez većih problema u korist domaćina. Iako smo ovde očekivali da i gost pogodi mrežu, to se nije desilo te je kvota 1,73 propala.

VEJLE KOLDING - MIDTJILAND (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Dok je jedan Zvezdin protivnik u Ligi Evrope pobedio (Ludogorec) drugi je razočarao. Midtjiland je danas igrao kao favorit u Danskoj, ali je ostao bez celog plena u 94. minuta kada je precizan bio nekada veliki crnogorski talenat, Luka Đorđević.

OSASUNA - ELČE (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 1:1

Još jedan od niza nerešenih rezultata večeras. Na stadionu El Sadar u Pamploni golove su dali Ante Budumir za domaći tim u sedmom minutu sa bele tačke, a za goste Fidel u 19. I to je bilo to do kraja meča.

ARSENAL T. - LOK. MOSKVA (tip 2, kvota 2,35) - rezultat 3:1

Tim koji s klupe vodi bivši trener Crvene zvezde Miodrag Božović u prošlom kolu je poražen 1:5 od Dinama, ali je današnjom utakmicom uspeo da prekine niz od tri meča bez pobede.

Opširnije OVDE

N. PAZAR - PROLETER N.S. (tip GG, kvota 2,05) - rezultat 2:0

Proleter nije bio ni blizu izjednačenja, a mogao je da doživi i ubedljiviji poraz da stativa nije bila saveznik Petriću sredinom drugog poluvremena, kada je šutirao Igor Maksimović.

Opširnije OVDE

GECTEPE - FENERBAHČE (tip 3+, kvota 1,85) - rezultat 1:1

Klubovi iz turskog megalopolisa kao da rade za Trabzon. Galatasaraj je juče bio nemoćan na gostovanju Malatiji, dok su je veliki kiks večeras zabeležio i Fenerbahče. Remi na gostovanju Gectepeu ne može nikako drugačije da se okarakteriše.

Opširnije OVDE