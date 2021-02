NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

SPORTING – PASOS FEREIRA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Porto i Benfika prosipaju bodove, ali ne i Sporting. Sa Lavovima nema šale. Ruben Amorim napravio je tim šampionskog kova i Sporting ništa neće zaustaviti na putu do šampionskog zvanja u Primeiri. Pasos Fereira bila je ta koska, bila je neporažena na devet uzastopnih utakmica, ali ako neko zna način da otključa svaki tim u prvenstvu, onda je to Sporting.

Opširnije OVDE.

ČELSI – NJUKASL (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 2:0

Pet kola četiri pobede! Toliko ih je Frenk Lampard sakupio na poslednjih 12 ligaških utakmica na klupi Čelsija. Tomas Tuhel je uspeo da u rekordnom roku rehabilituje Plavce. I probudi i neke igrače koji su pred kraj Lampardovog mandata zapali u hibernaciju. Vratio se danas, prvi put u Premijer ligi još od 17. oktobra, Kepa Arizabalaga. Još bitnije, vratio se u svom punom sjaju i Timo Verner, uz Kaija Haverca jedan od glavnih razloga što je Roman Abramovič novog trenera tražio u Nemačkoj.

Opširnije OVDE.

VEST HEM - ŠEFILD (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 3:0

Džesi Lingard je ponovo bio jedan od najboljih igrača u Vest Hemovom timu i vodio Čekićare do pobede nad Šefildom od 3:0 i proboja do četvrtog mesta na tabeli. Sada i Liverpul gleda u leđa Vest Hemu. Na debiju u Vest Hemovom dresu je sa dva gola vodio ekipu do pobede nad Aston Vilom (3:1), protiv Šefilda još jednom bio jedan od igrača odluke pošto je u 39. minutu pobegao čuvarima i iznudio prekršaj za penal. Tako je ekipi trasirao put do pobede.

Opširnije OVDE.

GENČLERBIRLIGI – BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 1,50) – rezultat 0:3

Bešiktaš je danas slavio sa tri gola razlike, a mogao je i mnogo ubedljivije, pošto su crno-beli bili daleko bolji tim od Genčlera. Gosti iz Istanbula su imali sreću da rano povedu, već u 4. minutu golom Gezala, koji je njegov prvenac u Bešiktašu, a posle toga su se siti ispromašivali sve do poslednjih pet minuta utakmice.

Opširnije OVDE.

VERONA - PARMA (tip 1, kvota 2,35) - rezultat 2:1

Verona je prebrodila krizu i ušla u odabrano društvo. Darko Lazović, Ivan Ilić i saigrači otškrinuli su Veroni vrata do velikog jubileja. Verona je u 22. kolu Serije A preokrenula rezultat protiv Parme, a zlatnim slovima se upisao Čeh Antonin Barak. Uz to, Verona je proširila krug na 19 timova koji su u Kalču došli do magične brojke od 1000 golova.

Opširnije OVDE.

GENT - MUSKRON (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 4:0

Treći put zaredom Gent nije imao problema sa Muskronom. Lagana pobeda domaćih na Gelamko areni za prekid mini serije neuspeha (remi i poraz). Apsolutni junak bio je Roman Jaremčuk koji je u prvom poluvremenu načeo rivala, a drugi deo susreta iskoristio da kompletir het-trik.

LUDOGOREC – ETAR (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 6:0

Višestruki uzastopni šampion Bugarske je bio nemilosrdan u Ludoj šumi protiv Etra. Tresao mu je mrežu čak šest puta, a već posle 45. igre bilo je 4:0. Gosti su u velikoj meri olakšali posao lideru na tabelu, pošto su pri minimalnom zaostatku, u 25. minutu ostali sa igračem manje posle direktnog crvenog kartona Ivanova. Petnaestak minuta kasnije krenuo je potpop.

KOPENHAGEN - SONDERJIL (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 3:2

Gostujući sastav se držao do poluvremena, a zatim u prvim minutima nastavka ostao sa igračem manje i trasirao timu iz prestonice put ka laganoj i sigurnoj pobedi. Spakovao je Kopenhagen još dva gola rivalu u drugom poluvremenu, Sonderjil se penalom u 83. minutu vratio u život, ali mu je na zadovoljstvo većine koja je odigrala keca, zafalilo snage za bod.

PRECRTANO

BAJERN - BILEFELD (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 3:3

Bilo kog drugog dana verovatno bismo videli tri ili četiri lopte u mreži gostiju. Ali Bavarci su možda bili još opijeni od proslave titule svetskog prvaka, sigurno je da su osećali i umor, a nije ni da im je prijao dolazak iz sunčanog Katara u snegom zavejani Minhen. Pa ipak, nisu nas izabranici Hansija Flika navikli na ovolika proklizavanja i na stranu sva opravdanja – a ima ih zaista opravdanih – nije baš da smo očekivali da će ih Arminija, ekipa koja se bori za goli život u Bundesligi, podsetiti da nisu bezgrešni.

Opširnije OVDE.

KLUŽ - VOLUNTARI (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 0:0

Šampion Rumunije je dominirao u posedu lopte, limitirao rivala tako da ne uputi nijedan udarac u metu. Sa druge strane Železničari su čak 15 puta šutirali, od toga je osam lopti išlo u okvir, ali to im nije bilo dovoljno za popravni posle poraza od Botošanija, niti da vam zaokruže keca na tiketu.