NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

BRAGA - ŽIL VISENTE (tip 1, kvota 1,50) - rezultat

Jedan, ali vredan. Braga je na rende provlačila živce kladilaca koji su čekali keca u Kamenolomu, a on je došao tek petnaestak minuta pre kraja! Pre nego što je Medeiros pogodio metu, istu je promašio Paulinjo i to sa bele tačke već u 33. minutu. Dugo je trajala agonija, ali najigraniji par dana je prošao.

EMEN - PSV (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:2

Samo četiri minuta bilo je potrebno Mauru Žunioru da slomi otpor Emena i najavi četvrtu pobedu za PSV u nizu (2:0), a fenomenalno veče u ulozi džokera Brazilac je potom ukrasio i asistencijom u potpunosti razrešivši dileme po pitanju pobednika susreta 19. kola.

Opširnije OVDE.

VEST BROMVIČ - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,26) - rezultat 0:5

Petardu na Houtornsu potpisao je raspoloženi Ilkaj Gundogan koji je je sa dva gola u prvih pola sata susreta trasirao put Građana ka pobedi u 20. kolu premijer lige. Turski ofanzivac načeo je rivala već u 6. minutu rutinski primirivši dugu loptu Kansela na rubu šesnaesterca i potom poslavši neodbranjiv udarac.

Opširnije OVDE.

BORNMUT - KROULI (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 2:1

Pobeda se piše, a mogla je da bude i mnogo ubedljivija i tako vas reši bespotrebnog stresa. Jeste Bornmut odradio gotovo rutinski posao, ali vas je rezultat 2:1 iz 65. minuta držao na tihoj vatri sve do kraja, ali se srećom po vas i vaše tikete ništa više nije promenilo u negativnom smislu. Krouli je jednom stigao zaostatak, dva puta ne.

GRONINGEN - DEN HAG (tip 1, kvota 1,46) - rezultat 3:0

Rutinski odrađen posao Zelenih koji su više od pola posla već odradili u prvom poluvremenu. Domaćin je tada u rukama imao 2:0, a kada je De Kruz pogodio u 68. minutu za 3:0, mogli ste komotno da zaokružite pogodak i krenete dalje.

INTER - MILAN (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Ibrahimović je bio spreman za spektakl, otvorio je derbi efektnim golom, ali je na kraju dozvolio sebi da ga pregaze emocije, što mu se u karijeri retko kad dešavalo. Prvo je bespotrebno ušao u klinč sa Romeluom Lukakuom u finišu prvog poluvremena, kada je zaradio prvi žuti karton, a onda je u 58. minutu napravio nesmotren faul nad Barelom i zaradio drugi žuti karton. Inter je to iskoristio, izjednačio golom Lukakua sa penala, a onda sjajnim udarcem Kristijana Eriksena iz slobodnog udarca u sedmom minutu nadoknade stigao do plasmana u polufinale - 2:1 (0:1).

Opširnije OVDE.

SAUTEMPTON - ARSENAL (tip 2, kvota 2,20) - rezultat 1:3

Tri boda na gostovanju osvojio je Arsenal koji je posle preokreta savladao Sautempton 3:1. Iako je domaćin već u trećem minutu stigao do vođstva preko Armstronga, izabranici Mikela Artete su pogocima Pepea i Sake preokrenuli rezultat do odmora, a tačku na susret stavio je Lakazet u 72. minutu.

Opširnije OVDE.

NJUKASL - LIDS (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 1:2

Lids nema kvalitet da pojuri Evropu ove sezone, mada to nije ni bila osnovna želja kluba sa Eland Rouda ove sezone. Lids želi da stvori stabilan tim i prepoznatljivu igru koja će mu u bliskoj budućnosti omogućiti da stane na crtu najvećima. Marselo Bjelsa je na dobrom putu da to i učini, s obzirom da sistem njegove igre ide u korak sa savremenim fudbalskim postulatima. Lids je sa dve ubitačne kontre uništio ambicije Njukasla na njegovom Sent Džejms Parku i tako na pravi način prekinuo negativan niz od dva uzastopna poraza u Premijer ligi - 2:1 (1:0).

Opširnije OVDE.

BOAVISTA - SPORTING (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:2

Dešavaju se čuda da poslednji tim na tabeli iznenadi lidera, ali ne baš tako često. Fudbaleri Boaviste su se nadali da bi mogli da naprave senzaciju i na svom terenu zaustave nezaustavljivi Sporting, ali nije ovo bilo veče za čuda. Sporting je sigurnim korakom nastavio da maršira kroz prvenstvo Portugalije, sa lakih 2:0 u gostima je savladao Boavistu i ostao na odstojanju u odnosu na dva najveća rivala u šampionskoj trci, Porto i Benfiku.

Opširnije OVDE.

PRECRTANO

PITERBORO - BRISTOL R. (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:0

Mršavo, mršavo, mršavo. A što je najgore, Piterboro je propuštao šansu za šansom! Nisu se baš igrale “viktorije“ ispred gola gostiju, ali podatak da je Piterboro imao čak 12 udaraca u okvir gola dovoljno govori o tome koliko je domaćin želeo pobedu. Ali, večeras su igrači Piterboroa pucali samo ćorke, na vašu štetu.