Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Kečevi prolazili kao podmazani

ZAOKRUŽENO

MAARDU - PARNU VAPRUS (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:1

Meč u Estoniji 2 koji nam je doneo lep prolaz kvote 1,80, ali nije išlo glatko. Prvo poluvreme je završeno prednošću gostiju, pomalo i iznenađujućem, ali su srećom domaćini odradili dobar posao, i za njih i za nas, u drugom delu meča i pobedili sa 2:1.

MLADOST L. - RADNIK S, (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Lučani su se oprostili od Superlige kako smo i očekivali - pobedom. Ipak, nije bilo lako sve dok nije isključen štoper gostiju, Marko Nikolić zbog "dugačkog jezika" u 60. minutu. Brojčanu prednost su iskoristili domaćini, možda i uz malu pomoć abritra koji je dosudio sumnjiv penal.

HOLŠTAJN K. - DINAMO D. (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 2:0

Kvota na keca kao bombona za ovu priliku. A prilika je ta da je Dinamo najlošiji u Cvajti, dok je Holštaj na sredini tabele. Možda je neko sumnjao u ovo pošto je očekivao da tim iz Drezdena da sve od sebe ne bi li pokušao da u poslednja tri kola preokrene situaciju i zadrži drugoligaški status. Ali, to se (očekivano) nije dogodilo.

ALANJA - ANTALIJA (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 4:0

Kda se gleda kvota, ajsno je da je vili broj vas rizikovao, ali rezultata govori nešto sasvim drugo. Bilo je to veče dominacije domaćeg tima u Kupu Turske koji je velikom broju MOZZARTOVIH igrača

BILEFELD - DARMŠTAD (tip 1 kvota 2,40) - rezultat 1:0

Do kraja je ostalo još dva kola i Arminija je ovim trijumfom samo potvrdila da je od sledeće sezone opet Bundesligaš. Znalo se to i pre meča, nakon kikseva, to jest ikseva Holštajn Kila i HSV-a u utorak uveče, ali se klub iz Bilefelda ipak potrudio da sa pobedom pred na svom stadionu proslavi promociju kako valja.

BOAVISTA - SETUBAL (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 3:1

Ovaj kec sa ovako jakom kvotom, a prošao nam kao od šale. Već nakon prvih 45 minuta mogli smo da slavimo jer je bilo 2:0. Zabrinuo nas je Karlinjos kada je u 64. minutu postigao jedini gol za goste, ali je Tavareš u poslednjem minutu regularnog dela meča potvrdio da sva tri boda ostaju u Portu.

PRECRTANO

ALAVES - SOSIJEDAD (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 2:0

Alaves je igrao za unutrašnji mir i beg od opasne zone, Sosijedad da se vrati među prve četiri ekipe. I možemo reći da je domaćin bio dosta uspešniji u derbiju dve baskijske ekipe u kom su viđena dva crvena kartona, mada je imao i sreće kod prvog gola -2:0 (0:0).

UESKA - MIRANDES (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:2

Upozoravala je kvota 2,00 na domaćina, ali je nismo poslušali. Verovali smo da će Ueska dati sve od sebe da sa nova tri boda pred domaćim navijačima nastavi da živi san o povrtaku u Primeru. Ali, nije se dalo. Ni nama ni njima.

MIDTJILAND - BRONDBI (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:0

Imao je Midtjiland priliku da pobedom praktično završi priču oko šampionske trke, ali nije uspeo. Za ovaj klub to možda i nije važno pošto će fo kraja sezone imati sasvim dovoljno prilika da potvrdi krunu, ali nama ovaj iks nikako nije dobrodošao.

