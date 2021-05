NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

HERTA - FRAJBURG (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 3:0

Sa nova tri boda Herta je pobegla iz opasne zone, ima isti bodovni saldo kao Verder i Arminija, ali i utakmicu manje. Na četiri meča do kraja drži sve u svojim rukama, a ako je suditi po današnjem nastupu, status u eliti ne bi trebalo da se dovodi u pitanje.

BOTOŠANI - FCSB (tip 2, kvota 1,87) - rezultat 1:3

Prestoničani su došli i pokorili provinciju. Nanevši Botošaniju prvi poraz na domaćem terenu još od sredine marta. FCSB je nakon nekoliko slabih partija i gubitka liderske pozicije u Ligi 1, ovde mnoge kladioce obradovao.

BENFIKA - PORTO (tip GG, kvota 1,82) - rezultat 1:1

Posle podele plene u najvećem derbiju portugalskog fudbala, Sporting ima osam bodova više od Porta, dok je čak 12 koraka ispred Benfike. Do kraja su ostala još tri kola, matematika je prosta: dva boda su četi Rubena Amorima potrebna da prekine post od 19 godina i sedne na presto.

KLINČENI - KLUŽ (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 0:1

Susret, tačnije pobednik koji se više - manje unapred znao (što govori i kvota na istog) rešen je već u šestom minutu igre na stadionu u Klinčeniju. Strelac je bio Katalin Mihaj na dodavanje Andreja Burse.

ZAMALEK - SMUHA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Utakmica egiopatskog prvenstva, na kojoj se računao lagan kladilački kec ipak se malo zakomplikovala. Svi golovi su pali u prvom delu utakmice, nakon čega su mreže, na radost mnogih igrača MOZZARTA, mirovale.

PRECRTANO

BENFIKA - PORTO (tip 2, kvota 2,80) - rezultat 1:1

Ekipa Žorža Žesusa je iskoristila jednu od retkih prilika i povela u ranoj fazi utakmice. U nastavku se pretežno igralo pred golom koji je sve do 75. minuta uspešno čuveo Elton Leite. Uspeli su Zmajevi preko veziste Uribea do dođu do zasluženog izjednačenja, ali ne i do pobede.

MOREIRENSE - NASIONAL (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:2

Podela plena na susretu 31. kola Primeire na stadionu specifičnog naziva - Komandador Žoakim de Almeida FreitasUpšrvom delu meča gol je pao tek pri samom kraju, da bi u sledećih 45 minuta usledila kanonada između 62. i 81. minuta.

ARSENAL - VILJAREAL (tip 1, kvota 1,97) - rezultat 0:0

Tri puta je Emeri osvajao Ligu Evrope sa Seviljom, zatim je igrao finale sa Arsenalom, a sada je odveo Viljareal u finale. Kakav majstor za Ligu Evrope! Nenadmašan! Nije čudo što ga zovu Gospodin Četvrtak.

ARSENAL - VILJAREAL (tip GG, kvota 1,67) - rezultat 0:0

U finalu Lige šampiona gledaćemo sudar engleskih timova, ali nećemo u Ligi Evrope. Viljareal je pokvario taj užitak Ostrvljanima.

ROMA - MAN. JUN. (tip 2, kvota 2,00) - rezultat 3:2

Desetak minuta koje je Vučica imala od 60. do 70. doneli su joj dva gola, stativu i dve promašene kolosalne šanse, a tada je već bilo prekasno da bi se uneo nemir u redove engleskog kluba. Na kraju je Roma spasla obraz, dobila je utakmicu – 3:2.

