Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Lionov Malo Gusto precrtavao tikete

ZAOKRUŽENO

TOTENHEM - NORIČ (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 3:0 (1:0)

Otkako ga je pre mesec dana Antonio Konte preuzeo, Totenhem je i dalje neporažen u Premijer ligi. Na četiri prvenstvene utakmice londonski tim predvođen italijanskim stručnjakom osvojio je deset od mogućih 12 bodova. Na debiju protiv Evertona Konte je ispustio dva boda, ali je potom nanizao tri pobede. Uz ozbiljne muke – posle preokreta - pao je Lids, a potom neuporedivo lakše Brentford i ove nedelje za nastavak trijumfalnog niza gotovo rutinski Norič.

MANČESTER JUNAJTED - KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 1:0 (0:0)

Početak koji obećava. Nije blistao Mančester junajted, ali je izgledao daleko disciplinovanije i organizovanije nego ranije. Manje su igrači kluba sa Old Traforda grešili, igrali su direktnije, brže, bolje se kretali bez lopte... Vršili su i presing u većoj meri nego što je to bio slučaj pod palicom Ole Gunara Solskjera, a opšti utisak je i da se Ralf Rangnik na debiju odlučio za oprezniji pristup. Da se čuva lopta, protivnik tera na greške, da se igrači ispomažu u odbrani. Sve to je dovelo i do veće potrošnje, pa je napad (posebno u drugom poluvremenu) trpeo. Ipak, osmehnula se sreća Đavolima i nemačkom treneru, proradila je Fredova desnica, što je na kraju bilo dovoljno za pobedu.

JUVENTUS - ĐENOVA (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:0 (1:0)

Vrata pobede Staroj dami je otvorio Huan Kvadrado na spektakularan način posle desetak minuta igre. Kolumbijac je fenomenalnim udarcem pogodio direktno iz kornera! Mogli su i zaslužili su ubedljiviji trijumf ali su promašajima u većem delu meča pojeli živce svojim navijačima. Veteran Salvatore Sirigu je blistao na golu domaćeg tima... U finišu meča je Dibala našao rešenje za Sirigua i savladao ga preciznim udarcem iskosa.

MONAKO - MEC (tip 1, kvota 1,43) – rezultat 4:0 (2:0)

Konačno Monako može da kaže kako je nekoga u potpunosti nadigrao, i prvi put ove sezone protivniku spakovao više od tri komada. Mec nije imao čemu da se nada na stadionu „Luj II“. Ako je i gajio nade da može do boda tako što će parkirati atobus ispred gola i na taj način uštopovati ofanzivce Nika Kovača, one su pale u vodu posle samo 120 sekundi. Diop je otvorio goste na asistenciju Martinsa, a u nastavku mu se revanširao. za Monako su strelci bili i Foland i Ben Jeder.

AZ ALKMAR - SPARTA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:1 (2:1)

Počeo je AZ Alkmar da se diže i hvata zalet za Evropu, a nova žrtva Jansenove čete je Sparta. Povela je Sparta preko Usara u 19. minutu i razdražila domaćina. Trgnuo se AZ Alkmar i nokautirao Spartu. Karlson sa dva u prvom, a potom i Pavlidis pogotkom u drugom poluvremenu skrojili su sedmi prvenstveni trijumf I ostavili Spartu u opasnoj zoni.

BRAGA – ESTORIL (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:0 (2:0)

Braga ove sezone timski još nije dostigla vrhunac forme, ali se čini da je u tome uspeo njen kapiten Rikardo Orta, koji će dileme biti najveća prednost Crvene zvezde u odlučujućoj utakmici za plasman u nokaut fazu Lige Evrope narednog četvrtka. Sa dva pogotka u večerašnjoj pobedi nad Estorilom u Kamenolomu (2:0), Bragina ofanzivni vezista došao je do cifre od šest golova na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima.

FCSB – UTA ARAD (tip 1, kvota 1,82) – rezultat 2:1 (1:0)

FCSB bi silni remiji sa početka sezone i dva poraza mogla skupo da koštaju i otgnu mu titulu. Kluž nikako da posustane, ne da se. Čvrsto drži prvu poziciju i niže pobede. Niže ih i FCSB, ali ne može da istoi minus. Povezao je FCSB tri pobede, a poslednji tim u nizu kojem je uzeta mera je UTA Arad. Tanase je sa dva gola iz penala kreirao trijumf ekipe iz Bukurešta.

ATLETIKO MINEIRO – BRAGANTINO (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 4:3 (1:1)

Crno-beli deo Belo Orizontea je konačno dočekao feštu koju je čekao pola veka. Atletiko Mineiro je pred oko 60.000 navijača proslavio toliko željenu titulu prvaka Brazila. Svedok spektakla je bio Red Bul Bragantino koji je početkom sezone pretio da bi mogao da osvoji titulu. Crno-beli su u sjajnom meču skinuli skalp Red Bulovom brazilskom mezimčetu i potvrdili da su najbolji tim u državi.

INDEPENDIJENTE PETROLEROS – NASIONAL POTOSI (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 2:0 (1:0)

Nije smeo da uprska Independijente Petroleros kako bi sačuvao san o tituli. Zahvaljujući trijumfu nad Nasional Potosima, sačuvao je Independijente šansu da u poslednjem kolu pretekne Strongest i okiti se šampionskim zvanjem. Kristaldo i Prost kreirali su trijumf domaćina, a pošto je i Strongest bio uspešan, Independijenteu će biti potreban pobeda u kolu odluke uz kiks lidera da bi osvojio titulu.

PRECRTANO

BORDO – LION (tip 2, kvota 1,75) – rezultat 2:2 (1:2)

Srlja Lion u propast sa Peterom Bošom. Ne uspeva Holanđanin da zavede red u Lionu i naniže nekoliko dobrih rezultata. Temelji su nestabilni, ljulja se Lion i najmanji povetarac preti da ga sruši. Čak i lahor, kakav je Bordo spram uragana Pari Sen Žermen. Nije Bordo morao mnogo toga da uradi, za skoro sve postarao se Lionov igrač Malo Gusto. Dva puta je desni spoljni Liona vraćao u život domaćina. Kod prvog gola sproveo je loptu u svoju mrežu, a potom se nije snašao posle kornera, poklonio je loptu Bordou i Elis je imao autoput do gola i novog izjednačenja.

